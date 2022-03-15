https://ria.ru/20220315/dollar-1778176693.html

Эксперт научил, как выгодно вложить доллары

Эксперт научил, как выгодно вложить доллары - РИА Новости, 15.03.2022

Эксперт научил, как выгодно вложить доллары

Доллары должны не лежать “кирпичом”, теряя на инфляции, а приносить доход. Для этого есть несколько способов - более или менее надежных и выгодных, рассказал... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T01:11

2022-03-15T01:11

2022-03-15T01:11

экономика

доллар

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Доллары должны не лежать “кирпичом”, теряя на инфляции, а приносить доход. Для этого есть несколько способов - более или менее надежных и выгодных, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела персонального брокерского обслуживания “БКС Мир инвестиций” Сергей Ермоленко.Во-первых, это банковский депозит: способ удобный, доступный и не требующий особой подготовки. Ставки по вкладам в долларах сейчас достигают 10% годовых, правда, разместить их на таких условиях банки могут лишь на короткий срок. Второй вариант - покупка евробондов российских компаний, таких как“Лукойл”, Газпромнефть, “Северсталь”. Их доходность в 2-3 раза выше, чем у банковских депозитов, правда, есть существенные ограничения для покупателей.Третий вариант, который назвал Ермоленко - заключение сделки репо с брокером. Ставки по ним ниже, чем по облигациям, но и условия гибче. И, наконец, инвестор может продать доллары и приобрести акции российских компаний за рубли. “Это более сложный вариант, который требует консультаций с брокером для составление сбалансированного портфеля под риск-профиль инвестора”, - заключил Ермоленко.

https://ria.ru/20220312/valyuta-1777778000.html

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экономика, доллар, россия