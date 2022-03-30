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Депозит в банке: что это такое простыми словами, виды, проценты и ставки
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Депозит в банке: отличие от вклада, ставки и проценты в 2022 году
Депозит в банке: что это такое простыми словами, виды, проценты и ставки
Депозит в банке: отличие от вклада, ставки и проценты в 2022 году
Любой вклад – это депозит, но не любой депозит – это вклад, следует из классической теории банковского дела. Что такое депозит простыми словами, как открыть его РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:50
2022-03-30T19:50
депозиты
экономика
россия
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
общество
банки
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Любой вклад – это депозит, но не любой депозит – это вклад, следует из классической теории банковского дела. Что такое депозит простыми словами, как открыть его в банке и какие средства можно хранить на счету, какие условия предлагают кредитные организации и как рассчитать доход с учетом процентной ставки – в материале РИА Новости.ДепозитПод депозитом понимается любой ценный актив, переданный на хранение в финансовое учреждение (банк или депозитарий). "Если человек открывает счет и пополняет его каким-то ценным активом (деньги, драгоценные металлы), то в этом случае он получает прибыль от процентов или от курсовой разницы. А если арендует сейфовую ячейку в хранилище, то он оплачивает банку или депозитарию арендную плату", — поясняет Оксана Даниленко, эксперт аналитического центра “Банки.ру”."Однако ст.5 п.7 ФЗ № 395-1 "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 года в перечне банковских операций и других сделок кредитной организации привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц трактует как вклад, а не как депозит", — комментирует Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру". Согласно закону (п. 7 в ред. Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ), к банковским операциям относится привлечение драгоценных металлов и юридических лиц во вклады (до востребования и на неопределенный срок) за исключением монет из драгоценных металлов". Таким образом, закон не разделяет эти два инструмента, а определяет их как вклад.Отличия депозита от вклада"Вклад— это денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов. Обязательными условиями существования вклада являются срочность, возвратность и платность. Т.е. средства размещаются на определенный срок, возвращаются по его истечении клиенту и за их использование банк выплачивает проценты", — поясняет Оксана Даниленко.Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, выделила ряд существенных отличий депозита от вклада:История появленияПервые денежные депозиты появились в VIII-VII веках до нашей эры. Первыми банками можно считать древнегреческие храмы, в которых обращались крупные деньги от ренты земли, штрафов и пожертвований."Депозит был известен в Российской Империи, но после образования СССР востребованность в нем отпала. После распада СССР и появления рыночной экономики, а также с введением ГК РФ депозит стал снова популярен", — поясняет эксперт.Форма депозитовСуществуют следующие формы депозитов:Виды депозитовИрина Андриевская отмечает, что ст. 30 ФЗ "О банках и банковской деятельности" разрешает клиентам открывать нужное им количество расчетных, депозитных и иных счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Порядок их открытия определяется Банком России. В договоре банковского вклада могут быть предусмотрены и другие условия внесения или возврата, если они не противоречат действующему законодательству.О видах депозитов в зависимости от сроков хранения и целей рассказал юрист Самвел Меграбян, "Единый центр защиты":Как открыть депозитДля открытия депозита в банке необходим паспорт и финансы для внесения на банковский вклад или перевода в другие активы. В некоторых банках просят дополнительно предоставить СНИЛС, водительские права, загранпаспорт. Для ИП и юридических лиц перечень документов расширенный. "Самое сложное – это выбор условий. Те, кто планируют таким образом вложить средства впервые, не всегда могут просчитать выгоду при наличии, например, ипотеки. А разница в ставках может быть как в пользу вкладчика, так и наоборот", — говорит Самвел Меграбян.Далее необходимо подписать договор, в котором отражаются все обязанности сторон и условия его досрочного расторжения. "На сегодняшний день практически все российские банки предоставляют возможность открыть депозит удаленно через банковское приложение или на сайте. Однако в случае с металлическими счетами, ценными бумагами или банковскими ячейками посетить отделение все-таки придется", — отмечают аналитики компании "Фридом Финанс".Как закрыть депозитЗакрыть депозит можно через интернет-банкинг или при личном посещении любого отделения банка, в котором он открывался. Для этого необходимо заполнить заявление и предоставить паспорт и договор обслуживания, а также номер счета, на который нужно перевести остатки средств на депозите. В случае досрочного закрытия могут быть потеряны проценты по доходу в соответствии с договором.Условия вкладов“В законе не прописаны четкие условия вкладов, обычно их устанавливает банк. Поэтому стоит ознакомиться с каждым предложением банка, сравнить их, проанализировать и выбрать оптимальный для себя вариант”, - советует Оксана Васильева.Выделяют следующие условия по вкладам:Расчет доходности по вкладуПри расчетах по вкладам могут использоваться две формулы, для простых процентов и сложных (когда они начисляются не только на основную сумму вклада, но и на начисленные ранее проценты). На сегодняшний день калькулятор доходности вкладов есть практически на каждом сайте банка или сторонних финансовых организаций, а основным отличием при расчетах будет срок, процентная ставка и периодичность пополнений средств на счете, т.е. капитализация. "Такой способ выгоднее вкладчику, ведь проценты суммируются с "телом" вклада. И в каждый следующий месяц сумма для начисления процентов становится больше", — поясняет Ирина Андриевская.Расчет выплаченных процентов осуществляется по следующей формуле:S = P * (I / K * T) / 100%где:Например, вклад в размере 100 тыс. рублей на три месяца с ежемесячной капитализацией процентов по ставке 20% годовых. Пример расчета.А доход по вкладу на три месяца без капитализации процентов составит: 100 000 руб. * (20%/365 дней * 91 день) / 100% = 5 094 руб.Страхование депозитовПо закону № 181-ФЗ от 23.12.2003 все вклады и счета клиентов банка застрахованы государством на сумму 1,4 млн рублей. По словам Ирины Андриевской, оператором госпрограммы является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое и возвращает деньги вкладчику банка с отозванной ЦБ РФ лицензией.Страховым случаем, по словам Оксаны Васильевой, признается ситуация, когда Банк России отбирает у коммерческого банка лицензию на осуществление финансовых операций. А также введение моратория на исполнение денежных обязательств (задолженностей) перед клиентами и другими контрагентами банка.Налогообложение депозитов"Налоговый кодекс РФ предусматривает необходимость уплаты НДФЛ физическими лицами с доходов в виде процентов по размещенным депозитам (а также остаткам на текущих счетах) в банках на территории РФ", — поясняет Гайк Мартиросян, управляющий партнер Quattor Advisory. По его словам налогом облагается сумма процентов (определяемая нарастающим итогом с начала года) в размере превышения ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ), умноженной на 1 млн рублей.Однако в связи с резким увеличением ключевой ставки Банка России (с 8,5% до 20% с начала года) 22 марта Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки в НК РФ, которые освобождают доходы физических лиц в виде процентов по депозитам и вкладам, полученным в 2021 и 2022 году от обложения НДФЛ. В связи с этим проценты по депозитам физических лиц, полученные в текущем (и прошлом) году, будут освобождены от налогообложения.Преимущества и недостатки депозитовПлюсы:Минусы:
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депозиты, экономика, россия, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), общество, банки
19:50 30.03.2022
 

Депозит в банке: отличие от вклада, ставки и проценты в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДепозит это
Депозит это - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Депозит это
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Любой вклад – это депозит, но не любой депозит – это вклад, следует из классической теории банковского дела. Что такое депозит простыми словами, как открыть его в банке и какие средства можно хранить на счету, какие условия предлагают кредитные организации и как рассчитать доход с учетом процентной ставки – в материале РИА Новости.

Депозит

Под депозитом понимается любой ценный актив, переданный на хранение в финансовое учреждение (банк или депозитарий). "Если человек открывает счет и пополняет его каким-то ценным активом (деньги, драгоценные металлы), то в этом случае он получает прибыль от процентов или от курсовой разницы. А если арендует сейфовую ячейку в хранилище, то он оплачивает банку или депозитарию арендную плату", — поясняет Оксана Даниленко, эксперт аналитического центра “Банки.ру”.
"Однако ст.5 п.7 ФЗ № 395-1 "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 года в перечне банковских операций и других сделок кредитной организации привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц трактует как вклад, а не как депозит", — комментирует Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру". Согласно закону (п. 7 в ред. Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ), к банковским операциям относится привлечение драгоценных металлов и юридических лиц во вклады (до востребования и на неопределенный срок) за исключением монет из драгоценных металлов". Таким образом, закон не разделяет эти два инструмента, а определяет их как вклад.
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта

Отличия депозита от вклада

"Вклад— это денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов. Обязательными условиями существования вклада являются срочность, возвратность и платность. Т.е. средства размещаются на определенный срок, возвращаются по его истечении клиенту и за их использование банк выплачивает проценты", — поясняет Оксана Даниленко.
Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, выделила ряд существенных отличий депозита от вклада:
  • при вкладе в банке могут размещаться только денежные средства, а при депозите деньги – это одна из разновидностей объектов, передаваемых на хранение;
  • вклад могут открывать только физические лица, депозит – физические и юридические лица;
  • вклад открывается только в банке, а открытие депозита возможно еще и в финансовых учреждениях, занимающихся хранением ценных бумаг;
  • при вкладе допустимо пользоваться частью денежных средств, что не всегда возможно при депозите.

История появления

Первые денежные депозиты появились в VIII-VII веках до нашей эры. Первыми банками можно считать древнегреческие храмы, в которых обращались крупные деньги от ренты земли, штрафов и пожертвований.
"Депозит был известен в Российской Империи, но после образования СССР востребованность в нем отпала. После распада СССР и появления рыночной экономики, а также с введением ГК РФ депозит стал снова популярен", — поясняет эксперт.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетители в отделении Райффайзенбанка в Москве
Посетители в отделении Райффайзенбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Посетители в отделении Райффайзенбанка в Москве

Форма депозитов

Существуют следующие формы депозитов:
  • Денежный счет банки открывают юридическим или физлицам, чтобы аккумулировать их средства, которые могут участвовать в безналичном обороте.
  • Металлические счета, открываемые банком для учета драгоценных металлов. Их доходность зависит от динамики цен на тот металл, в котором открыт счет (золото, серебро, платина и палладий).
  • Банковская ячейка — сейф в банке в бронированном хранилище, сдаваемый клиентам с целью хранения ценностей: денег, ценных бумаг, вещей, предметов искусства и документов.

Виды депозитов

Ирина Андриевская отмечает, что ст. 30 ФЗ "О банках и банковской деятельности" разрешает клиентам открывать нужное им количество расчетных, депозитных и иных счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Порядок их открытия определяется Банком России. В договоре банковского вклада могут быть предусмотрены и другие условия внесения или возврата, если они не противоречат действующему законодательству.
О видах депозитов в зависимости от сроков хранения и целей рассказал юрист Самвел Меграбян, "Единый центр защиты":
  • Срочные – на определенный срок хранения (от нескольких месяцев до нескольких лет). Средства нельзя снять до истечения срока без определенных потерь (и пополнить тоже). В случае досрочного закрытия банк наложит санкции (штраф или снижение начисленного процента до минимального значения). Это прописывается в договоре.
  • До востребования — депозит, возвращаемый вкладчику полностью или частично по первому требованию. Ставки, как правило, ниже, т.к. банк не может знать, когда вкладчик захочет забрать деньги, а это ограничивает их в обороте самого кредитного учреждения.
  • Сберегательные — больше всех на слуху именно этот вид вкладов/депозитов. Как правило, ставки по ним самые высокие. Не предполагается снятия/пополнения счета на срок размещения на депозите.
  • Накопительные — постепенное аккумулирование средств в банке со свободным доступом к ним. Это "копилка" с невысокими процентами, но неограниченным доступом к средствам для снятия или пополнения.
  • Целевые — вклады, содержащие помимо общих ключевое условие для выдачи денег. Нередко такими депозитами пользуются те, кто откладывает деньги на обучение или недвижимость для детей.
  • Валютный депозит открывается в иностранной валюте. Срок, доступ к средствам, процентная ставка различны и зависят от текущей экономической ситуации и политики выбранного финансового учреждения. "Так, сейчас ЦБ внесены изменения в правила оборота валюты в связи с экономической и политической ситуацией и, соответственно, это повлияло на условия по валютным депозитам", — отмечает юрист.
  • Мультивалютные депозиты открываются не в одной, а сразу в нескольких иностранных валютах: долларах, евро и юанях с возможностью их свободной конвертации. Получать доход по таким вкладам можно не только с процентов на остаток, но и в результате изменения курсов валют.
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Где лучше всего хранить деньги: советы экспертов

Как открыть депозит

Для открытия депозита в банке необходим паспорт и финансы для внесения на банковский вклад или перевода в другие активы. В некоторых банках просят дополнительно предоставить СНИЛС, водительские права, загранпаспорт. Для ИП и юридических лиц перечень документов расширенный. "Самое сложное – это выбор условий. Те, кто планируют таким образом вложить средства впервые, не всегда могут просчитать выгоду при наличии, например, ипотеки. А разница в ставках может быть как в пользу вкладчика, так и наоборот", — говорит Самвел Меграбян.
Далее необходимо подписать договор, в котором отражаются все обязанности сторон и условия его досрочного расторжения. "На сегодняшний день практически все российские банки предоставляют возможность открыть депозит удаленно через банковское приложение или на сайте. Однако в случае с металлическими счетами, ценными бумагами или банковскими ячейками посетить отделение все-таки придется", — отмечают аналитики компании "Фридом Финанс".

Как закрыть депозит

Закрыть депозит можно через интернет-банкинг или при личном посещении любого отделения банка, в котором он открывался. Для этого необходимо заполнить заявление и предоставить паспорт и договор обслуживания, а также номер счета, на который нужно перевести остатки средств на депозите. В случае досрочного закрытия могут быть потеряны проценты по доходу в соответствии с договором.

Условия вкладов

“В законе не прописаны четкие условия вкладов, обычно их устанавливает банк. Поэтому стоит ознакомиться с каждым предложением банка, сравнить их, проанализировать и выбрать оптимальный для себя вариант”, - советует Оксана Васильева.
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Выделяют следующие условия по вкладам:
  • срок договора. Краткосрочный депозит оформляется на период до года — один, три, шесть, девять месяцев. Некоторые банки предлагают открыть депозитный счет на 7, 141 или 297 дней. Долгосрочный вклад — на год и более;
  • минимальная и максимальная сумма. Внести на депозит необходимо не менее 100 тысяч рублей, максимальная сумма не ограничена;
  • возможность пролонгации вклада — продление завершенного договора на аналогичных или обновленных условиях депозитной программы. Но не все договоры подлежат продлению;
  • процентная ставка— процент, уплачиваемый банками клиентам за использование денег, размещенных на депозитном счете;
  • капитализация процентов— причисление процентов к сумме вклада позволяет в дальнейшем осуществлять начисление процентов на проценты путем выполнения двойной операции — выплата процентов и пополнение;
  • порядок выплаты начисленных процентов. Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня возврата вкладчику включительно. Проценты выплачиваются ежемесячно, ежеквартально и т.д. на отдельный счет. Есть вклады с возможностью выбора: каждый месяц (или с другой периодичностью) получать проценты на счет либо их капитализировать;
  • дополнительное пополнение и снятие. Существуют специальные накопительные счета, которые можно пополнить, но нельзя снять с них проценты. Для пополняемых вкладов это правило не действует. Можно открыть депозит с пополнением, и ежемесячно проценты будут перечисляться на дебетовую карту;
  • условия досрочного закрытия. "Закрыть вклад можно в любое время, платить за это не нужно. Но при этом вы теряете почти все начисленные проценты. Их пересчитают по ставке 0,01% годовых вместо основной ставки вашего вклада. Вы можете оставить заявку на частичное изъятие средств в день пролонгации вклада. В этом случае вы не потеряете накопленный доход", - советует Самвел Меграбян.

Расчет доходности по вкладу

При расчетах по вкладам могут использоваться две формулы, для простых процентов и сложных (когда они начисляются не только на основную сумму вклада, но и на начисленные ранее проценты). На сегодняшний день калькулятор доходности вкладов есть практически на каждом сайте банка или сторонних финансовых организаций, а основным отличием при расчетах будет срок, процентная ставка и периодичность пополнений средств на счете, т.е. капитализация. "Такой способ выгоднее вкладчику, ведь проценты суммируются с "телом" вклада. И в каждый следующий месяц сумма для начисления процентов становится больше", — поясняет Ирина Андриевская.
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Расчет выплаченных процентов осуществляется по следующей формуле:
S = P * (I / K * T) / 100%
где:
  • S — выплаченные проценты;
  • P — первоначальная сумма вложений;
  • I — годовая ставка;
  • T — количество дней вклада;
  • K — количество дней в году — 365 или 366.
Например, вклад в размере 100 тыс. рублей на три месяца с ежемесячной капитализацией процентов по ставке 20% годовых. Пример расчета.
  1. 1
    В первый месяц вкладчик получит доход, рассчитанный по формуле: 100 000 руб. * (20%/365 дней * 31 день) / 100% = 1 698,6 руб. Эти проценты будут причислены к "телу" вклада.
  2. 2
    Во второй месяц проценты будут начислены на увеличенную сумму 101 698,6 руб. * (20%/365 дней * 31 день) / 100% = 1 726,8 руб. Проценты вновь добавятся к "телу" вклада.
  3. 3
    В третий месяц доход составит 103 425,4 руб. *(20%/365 дней * 31 день) / 100% = 1 756,1 руб.
  4. 4
    Проценты с капитализацией за три месяца вклада принесут доход 1 698,6 руб. + 1 726,8 руб. + 1 756,1 руб. = 5 181,56 руб.
А доход по вкладу на три месяца без капитализации процентов составит: 100 000 руб. * (20%/365 дней * 91 день) / 100% = 5 094 руб.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудники банка ВТБ, в котором открылось новое отделение с распознаванием лиц на входе, в Москве
Сотрудники банка ВТБ, в котором открылось новое отделение с распознаванием лиц на входе, в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудники банка ВТБ, в котором открылось новое отделение с распознаванием лиц на входе, в Москве

Страхование депозитов

"Страхование депозитов - система, позволяющая частным вкладчикам – физическим лицам получить денежные средства при отзыве лицензии или банкротстве кредитной организации. Для этого банки уплачивают страховые взносы за привлекаемые вклады в специализированный фонд, откуда производятся выплаты в случае дефолта", — поясняет юрист Самвел Меграбян.
По закону № 181-ФЗ от 23.12.2003 все вклады и счета клиентов банка застрахованы государством на сумму 1,4 млн рублей. По словам Ирины Андриевской, оператором госпрограммы является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое и возвращает деньги вкладчику банка с отозванной ЦБ РФ лицензией.
"Агентство по страхованию вкладов страхует депозиты с начисленными процентами в пределах 1,4 млн рублей на одного вкладчика в каждом банке. Поэтому имеет смысл разделять крупные депозиты на несколько банков. Особенно если вкладчик работает с мелкими региональными банками, исторически именно они имеют риск отзыва лицензии", — советует Михаил Емец, финансовый советник “СОЛИД Брокер”.
Страховым случаем, по словам Оксаны Васильевой, признается ситуация, когда Банк России отбирает у коммерческого банка лицензию на осуществление финансовых операций. А также введение моратория на исполнение денежных обязательств (задолженностей) перед клиентами и другими контрагентами банка.

Налогообложение депозитов

"Налоговый кодекс РФ предусматривает необходимость уплаты НДФЛ физическими лицами с доходов в виде процентов по размещенным депозитам (а также остаткам на текущих счетах) в банках на территории РФ", — поясняет Гайк Мартиросян, управляющий партнер Quattor Advisory. По его словам налогом облагается сумма процентов (определяемая нарастающим итогом с начала года) в размере превышения ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ), умноженной на 1 млн рублей.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина производит снятие денег в банкомате
"При этом вкладчику не нужно специально декларировать доходы по вкладам. Банки передают в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные по доходам, а далее ФНС рассчитывает сумму доплаты, если она возникает", — комментирует Михаил Емец.
Однако в связи с резким увеличением ключевой ставки Банка России (с 8,5% до 20% с начала года) 22 марта Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки в НК РФ, которые освобождают доходы физических лиц в виде процентов по депозитам и вкладам, полученным в 2021 и 2022 году от обложения НДФЛ. В связи с этим проценты по депозитам физических лиц, полученные в текущем (и прошлом) году, будут освобождены от налогообложения.

Преимущества и недостатки депозитов

Плюсы:
  • легкий порядок внесения денежных средств и другого имущества в банк;
  • минимальная сумма для инвестирования;
  • срок и доход заранее известен;
  • льготное налогообложение по сравнению с другими доходами.
Минусы:
  • часто процентная ставка невысокая, а стоимость имущества может "пожирать" инфляция;
  • потеря процента при досрочном снятии денежных средств или другого имущества.
 
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