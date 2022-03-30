https://ria.ru/20220330/depozit-1780961713.html

Депозит в банке: отличие от вклада, ставки и проценты в 2022 году

Депозит в банке: что это такое простыми словами, виды, проценты и ставки

Депозит в банке: отличие от вклада, ставки и проценты в 2022 году

Любой вклад – это депозит, но не любой депозит – это вклад, следует из классической теории банковского дела. Что такое депозит простыми словами, как открыть его РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:50

2022-03-30T19:50

2022-03-30T19:50

депозиты

экономика

россия

агентство по страхованию вкладов

центральный банк рф (цб рф)

общество

банки

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Любой вклад – это депозит, но не любой депозит – это вклад, следует из классической теории банковского дела. Что такое депозит простыми словами, как открыть его в банке и какие средства можно хранить на счету, какие условия предлагают кредитные организации и как рассчитать доход с учетом процентной ставки – в материале РИА Новости.ДепозитПод депозитом понимается любой ценный актив, переданный на хранение в финансовое учреждение (банк или депозитарий). "Если человек открывает счет и пополняет его каким-то ценным активом (деньги, драгоценные металлы), то в этом случае он получает прибыль от процентов или от курсовой разницы. А если арендует сейфовую ячейку в хранилище, то он оплачивает банку или депозитарию арендную плату", — поясняет Оксана Даниленко, эксперт аналитического центра “Банки.ру”."Однако ст.5 п.7 ФЗ № 395-1 "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 года в перечне банковских операций и других сделок кредитной организации привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц трактует как вклад, а не как депозит", — комментирует Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру". Согласно закону (п. 7 в ред. Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ), к банковским операциям относится привлечение драгоценных металлов и юридических лиц во вклады (до востребования и на неопределенный срок) за исключением монет из драгоценных металлов". Таким образом, закон не разделяет эти два инструмента, а определяет их как вклад.Отличия депозита от вклада"Вклад— это денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов. Обязательными условиями существования вклада являются срочность, возвратность и платность. Т.е. средства размещаются на определенный срок, возвращаются по его истечении клиенту и за их использование банк выплачивает проценты", — поясняет Оксана Даниленко.Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, выделила ряд существенных отличий депозита от вклада:История появленияПервые денежные депозиты появились в VIII-VII веках до нашей эры. Первыми банками можно считать древнегреческие храмы, в которых обращались крупные деньги от ренты земли, штрафов и пожертвований."Депозит был известен в Российской Империи, но после образования СССР востребованность в нем отпала. После распада СССР и появления рыночной экономики, а также с введением ГК РФ депозит стал снова популярен", — поясняет эксперт.Форма депозитовСуществуют следующие формы депозитов:Виды депозитовИрина Андриевская отмечает, что ст. 30 ФЗ "О банках и банковской деятельности" разрешает клиентам открывать нужное им количество расчетных, депозитных и иных счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. Порядок их открытия определяется Банком России. В договоре банковского вклада могут быть предусмотрены и другие условия внесения или возврата, если они не противоречат действующему законодательству.О видах депозитов в зависимости от сроков хранения и целей рассказал юрист Самвел Меграбян, "Единый центр защиты":Как открыть депозитДля открытия депозита в банке необходим паспорт и финансы для внесения на банковский вклад или перевода в другие активы. В некоторых банках просят дополнительно предоставить СНИЛС, водительские права, загранпаспорт. Для ИП и юридических лиц перечень документов расширенный. "Самое сложное – это выбор условий. Те, кто планируют таким образом вложить средства впервые, не всегда могут просчитать выгоду при наличии, например, ипотеки. А разница в ставках может быть как в пользу вкладчика, так и наоборот", — говорит Самвел Меграбян.Далее необходимо подписать договор, в котором отражаются все обязанности сторон и условия его досрочного расторжения. "На сегодняшний день практически все российские банки предоставляют возможность открыть депозит удаленно через банковское приложение или на сайте. Однако в случае с металлическими счетами, ценными бумагами или банковскими ячейками посетить отделение все-таки придется", — отмечают аналитики компании "Фридом Финанс".Как закрыть депозитЗакрыть депозит можно через интернет-банкинг или при личном посещении любого отделения банка, в котором он открывался. Для этого необходимо заполнить заявление и предоставить паспорт и договор обслуживания, а также номер счета, на который нужно перевести остатки средств на депозите. В случае досрочного закрытия могут быть потеряны проценты по доходу в соответствии с договором.Условия вкладов“В законе не прописаны четкие условия вкладов, обычно их устанавливает банк. Поэтому стоит ознакомиться с каждым предложением банка, сравнить их, проанализировать и выбрать оптимальный для себя вариант”, - советует Оксана Васильева.Выделяют следующие условия по вкладам:Расчет доходности по вкладуПри расчетах по вкладам могут использоваться две формулы, для простых процентов и сложных (когда они начисляются не только на основную сумму вклада, но и на начисленные ранее проценты). На сегодняшний день калькулятор доходности вкладов есть практически на каждом сайте банка или сторонних финансовых организаций, а основным отличием при расчетах будет срок, процентная ставка и периодичность пополнений средств на счете, т.е. капитализация. "Такой способ выгоднее вкладчику, ведь проценты суммируются с "телом" вклада. И в каждый следующий месяц сумма для начисления процентов становится больше", — поясняет Ирина Андриевская.Расчет выплаченных процентов осуществляется по следующей формуле:S = P * (I / K * T) / 100%где:Например, вклад в размере 100 тыс. рублей на три месяца с ежемесячной капитализацией процентов по ставке 20% годовых. Пример расчета.А доход по вкладу на три месяца без капитализации процентов составит: 100 000 руб. * (20%/365 дней * 91 день) / 100% = 5 094 руб.Страхование депозитовПо закону № 181-ФЗ от 23.12.2003 все вклады и счета клиентов банка застрахованы государством на сумму 1,4 млн рублей. По словам Ирины Андриевской, оператором госпрограммы является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое и возвращает деньги вкладчику банка с отозванной ЦБ РФ лицензией.Страховым случаем, по словам Оксаны Васильевой, признается ситуация, когда Банк России отбирает у коммерческого банка лицензию на осуществление финансовых операций. А также введение моратория на исполнение денежных обязательств (задолженностей) перед клиентами и другими контрагентами банка.Налогообложение депозитов"Налоговый кодекс РФ предусматривает необходимость уплаты НДФЛ физическими лицами с доходов в виде процентов по размещенным депозитам (а также остаткам на текущих счетах) в банках на территории РФ", — поясняет Гайк Мартиросян, управляющий партнер Quattor Advisory. По его словам налогом облагается сумма процентов (определяемая нарастающим итогом с начала года) в размере превышения ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ), умноженной на 1 млн рублей.Однако в связи с резким увеличением ключевой ставки Банка России (с 8,5% до 20% с начала года) 22 марта Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки в НК РФ, которые освобождают доходы физических лиц в виде процентов по депозитам и вкладам, полученным в 2021 и 2022 году от обложения НДФЛ. В связи с этим проценты по депозитам физических лиц, полученные в текущем (и прошлом) году, будут освобождены от налогообложения.Преимущества и недостатки депозитовПлюсы:Минусы:

https://ria.ru/20220323/dengi-1779669797.html

https://ria.ru/20220306/vklady-1776861377.html

https://ria.ru/20220314/vklady-1777981803.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

депозиты, экономика, россия, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), общество, банки