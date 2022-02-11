https://ria.ru/20220211/vklad-1772383173.html

Важны не только проценты: что нужно учесть, открывая банковский вклад

Виды вкладов: какие варианты предлагают банки, условия, сроки и проценты

Важны не только проценты: что нужно учесть, открывая банковский вклад

Открывая вклад в банке, помимо процентной ставки стоит обратить внимание на многие другие характеристики. Например, чтобы можно было использовать депозит в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T22:11

2022-02-11T22:11

2022-02-11T22:21

экономика

агентство по страхованию вкладов

вклады

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Открывая вклад в банке, помимо процентной ставки стоит обратить внимание на многие другие характеристики. Например, чтобы можно было использовать депозит в качестве защиты накоплений от инфляции. Какие есть виды вкладов и варианты капитализации, когда выгоден рублевый, а когда - валютный - с примерами, в какой форме банк осуществляет начисление процентов - в материале РИА Новости.Виды банковских вкладовБанковский вклад – это способ сохранить и приумножить (при условии, что процент превышает показатель инфляции) свои деньги. Открыть депозит или накопительный счет можно в каждом банке."Выбор вклада является индивидуальной процедурой. Не всегда наиболее выгодный продукт будет располагать самой большой ставкой. Например, человек планирует пополнять депозит ежемесячно. Такая функция сокращает процент. В то же время, благодаря планомерному увеличению основной суммы, итоговая его доходность может оказаться заметно больше. Поэтому при выборе банкаи продукта необходимо учитывать все требуемые функции, имеющуюся сумму сбережений, а также подходящий срок договора", - отметил Дмитрий Сысоев, аналитик сервиса Brobank.ru.Банковские вклады различаются по следующим параметрам: валюта, срок, процентная ставка, возможность пополнения и снятия. В предложениях, составленных банками, такие параметры могут по-разному комбинироваться. Конечный выбор в пользу определенного депозита связан с целями вкладчика.Классификация по возможности снятияВклады по возможностям их снятия можно разделить на две категории: до востребования и срочные. Операции по срочным вкладам проводятся в строго оговоренное время. Если клиент потребует вернуть ему деньги раньше срока, то он не получит начисленные проценты.Вклады до востребования можно без проблем забрать в любой день. Ограничений нет, предварительно предупреждать банктоже не потребуется."Разница заключается в процентах: как правило, вклады срочного типа для клиента будут более выгодными, чем до востребования. При вкладе последнего типа клиент гарантированно получит около 1% годовых. Если же вклад срочный, то размер вознаграждения иногда составляет 10-11% годовых", - прокомментировал Марчел Кырлан, эксперт-аналитик.СберегательныеСберегательные вклады предназначены для хранения и приумножения уже имеющейся у вкладчика суммы. Они актуальны, когда имеется большая сумма денег, которую вкладчик хочет отложить на несколько лет, чтобы в будущем совершить покупку.Сберегательные вклады считаются долгосрочными и непополняемыми. Процентная ставка обычно выше среднего значения.Начисление процентов на общую сумму вклада может происходить в процессе действия договора между вкладчиком и банком. Но эти проценты складываются с основной суммой и будут сняты только в момент окончания депозитного договора.НакопительныеНакопительные вклады нередко называют накопительными счетами. Их может открыть человек, у которого изначально нет большой суммы, но он планирует начать копить.Процесс накопления достаточно простой: деньги поступают на депозит и добавляются к основной сумме. В момент пополнения вкладабаза для расчета процентов пересчитывается.Средства накопительного счета можно снимать в любое удобное время. Процентная ставка чаще всего зависит от количества денег на счете: чем их больше, тем большую ставку предложит банк.РасчетныеВкладчик может снять определенную часть суммы с расчетного вкладаи при этом не потерять все проценты. Главное условие – сохранить неснижаемый остаток минимальной суммы, которая всегда должна оставаться на счете.Например, если на счете лежат 70000 рублей, а неснижаемый остаток равен 50000 рублей, то клиент может снять только 20000 без риска потери начисленных процентов или текущей процентной ставки.Классификация по способу начисления процентовПо варианту начисления процентов вклады бывают с капитализацией и без нее.Капитализация – это перечисление начисленных процентов к сумме вклада. Такой процесс возможен только на тех вкладах, где проценты начисляются поэтапно."Вклады с капитализацией по своей сути предусматривают большую доходность, чем без нее. Ведь основная сумма накоплений планомерно увеличивается. Соответственно, и начисленные проценты на эти средства составят большую сумму.В то же время современные реалии вносят коррективы в это правило. Один банк может предложить оба продукта с одинаковым сроком и суммой, а также без возможности снятия и пополнения, итоговая доходность у них будет идентична. Просто вклады с капитализацией изначально располагают чуть меньшей ставкой", - пояснил Дмитрий Сысоев.Процент для вкладов без капитализации вычисляется проще: изначальная сумма умножается на годовой процент и количество лет."Предпочтение стоит отдавать депозитам с капитализацией. Даже если при досрочном расторжении договора начисленные и присоединенные к основной сумме средства не сохраняются, а вычитываются при выплате. В случае наступления страхового случая – при отзыве лицензии у банка - возвращаться будут все деньги – и основной объем, и капитализированные проценты", - добавил эксперт.Классификация по валюте вкладаВалютные вклады чаще всего используют для хранения уже имеющихся сбережений, так как инфляция иностранной валюты меньше, чем рубля. Но стоит учитывать некоторые особенности."При выборе валюты вклада следует опираться на имеющуюся сумму и необходимый срок сбережения средств. Если речь идет о небольших объемах в пределах 3000 долларов США, а также планах потратить эти деньги через полгода-год, то стоит выбирать рубли. Обесценивания денег практически не будет - выплаченные проценты по вкладу покроют уровень инфляции. Вероятность девальвации за такой короткий промежуток времени минимальна. То есть шансы, что за полгода-год рубль резко и существенно обесценится относительно иностранных валют, несущественныеЕсли речь идет о сроке вклада на пять лет и более, а также крупной сумме, от 10 000 долларов США, то стоит выбирать валютные вклады для сбережения средств. Доходность по ним близится к нулевой. В то же время деньги защищены от физического изнашивания и кражи. Валютные вкладытак же, как и в рублях, попадают под действие системы страхования. То есть они будут возвращены в полном объеме в эквиваленте, равном 1,4 млн рублей по курсу на день отзыва лицензии у банка", - прокомментировал Дмитрий Сысоев.Классификация по анонимностиПо анонимности вклады делятся на два типа:Другие виды вкладовПомимо основной классификации, выделяют целевые и выигрышные вклады.ЦелевыеЦелевые вклады – это долгосрочные вложения под конкретную цель. Например, накопить на машину или отложить определенную сумму к моменту совершеннолетия ребенка. Когда ему исполнится 18 лет, он сможет распоряжаться накопленной суммой.Целевые вклады отличаются своей долгосрочностью, за счет чего и ставка по ним выше.В действующем законодательстве такой вид вкладов не закреплён, но юридическая возможность открыть вклад под определенную цель есть.ВыигрышныеПомимо начислений процентов в конце срока, указанного в договоре, банкиногда проводит розыгрыши призов среди вкладчиков. Чтобы участвовать в них, необходимо выполнить условия банка и не снимать деньги до окончания срока или до момента проведения розыгрышей. Выигрышный вкладможно назвать видом стимулирующей лотереи.Дополнительные опцииПомимо основных функций, некоторые вклады имеют дополнительные опции.Управляемые счетаТакая опция дает возможность отправлять часть средств на депозит, при необходимости можно снять деньги, не потеряв накопленный доход. Это отличный вариант для вкладчиков, которым необходимо регулярно пополнять счет или снимать деньги. Но такая функция влияет на уменьшение ставки.СтрахованиеОдно из преимуществ вкладов состоит в том, что деньги на них застрахованы государством. Но застраховать можно лишь сумму до 1,4 млн рублей. В таких случаях гарантирован возврат любого депозита при возникновении страховых случаев.Например, если кредитная организация потеряла лицензию, то обязанности по отношению к вкладчикам берется на себя государственное Агентство по страхованию вкладов.

https://ria.ru/20220102/vklady-1766406515.html

https://ria.ru/20220124/nalog-1769185991.html

https://ria.ru/20220124/nalog-1769314912.html

https://ria.ru/20220207/vklady-1771377081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, агентство по страхованию вкладов, вклады