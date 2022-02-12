https://ria.ru/20220212/nalog-1772417874.html

Налог на вклады в 2022 году: основные изменения и как рассчитать

Налог на вклады физических лиц 2022: суть, сумма, расчет и что облагается

Налог на вклады в 2022 году: основные изменения и как рассчитать

С 2022 года физические лица должны платить новый налог на банковские вклады. Как рассчитывается его сумма, какая ставка для резидентов и нерезидентов,... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T13:24

2022-02-12T13:24

2022-02-12T13:24

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

налоги

вклады

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. С 2022 года физические лица должны платить новый налог на банковские вклады. Как рассчитывается его сумма, какая ставка для резидентов и нерезидентов, облагается ли налогом общая сумма вклада и проценты, - в материале РИА Новости.Налог на вклады 2022С 1 января 2021 года на территории России начал действовать новый налог. Он распространяется на проценты по вкладам и счетам, открытым в российских банках. Однако “результат” граждане получат только в нынешнем 2022 году, так как налоговая база начала формироваться только в 2021-м.Законодательное регулирование1 апреля 2020 году вступил в силу Федеральный закон № 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно внесенным изменениям, с процента по банковским продуктам взимается налог в размере 13%. Самой суммы вклада это не касается. Налогом облагается только доход, который получает физическое лицо согласно условиям договора с банком.Статья 214 Налогового Кодекса РФ поясняет, что в расчет берутся не только банковские вклады, а все продукты, с которых гражданин получает доход в виде процентов.Кто должен платитьВ процессе уплаты налогов не имеет значения статус у физического лица: это может быть резидент или нерезидент. Главное, чтобы гражданин получал процентный доход в России. Налоговый резидент – это лицо, которое платит налоги в бюджет страны. В России это граждане, которые находятся на территории страны больше 183 дней (непрерывно) в течение 12 месяцев.Какие вклады облагаются налогомСогласно статье 214.2 Налогового кодекса РФ, налогом облагается общая сумма процентов по всем вкладам и счетам. Они могут быть следующих видов:"Если свои сбережения человек копит в валюте, то налог рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты процентов. Налоговая получит информацию о сбережениях каждого человека напрямую от банков, затем суммирует полученный вкладчиком доход и пришлет уведомление об уплате налога. Исключаются из налогообложения счета и вклады со ставкой не превышающий 1% годовых в рублях. К ним относятся, например, текущие зарплатные счета, вклады "до востребования". Также не будут облагаться налогом доходы по счетам эскроу, которые используются в ипотечном кредитовании", - добавила Ирина Андриевская, директор по коммуникациям финансового маркетплейса "Выберу.ру".Как было раньше и как сейчасДо внесения поправок в Налоговый Кодекс РФ налог по вкладам нужно было платить лишь в тех случаях, когда процентная ставка по депозиту превышала ключевую ставку Центрального банка на 5%. При таком раскладе резидент должен был заплатить налог в размере 35%, а нерезидент - 30%.Схема, по которой рассчитывается налог, изменилась. Теперь ставка одинаковая как для резидентов, так и для нерезидентов - 13%. А ранее применяемое правило "плюс 5%" больше не используется.Особенности"НДФЛ на проценты по вкладам – это по сути дополнительный налог на доходы людей. Любой человек сначала уплачивает налог, например, получая заработную плату – 13%, если годовой доход меньше 5 млн рублей, и 15% – свыше этой суммы. Пополняя из зарплаты срочный вклад или накопительный счет, человек вновь сталкивается с необходимостью заплатить налог, если превышен необлагаемый максимум – 42 500 рублей в 2021 году и 85 000 рублей в 2022 году. Такое двойное налогообложение можно считать особенностью нового налога", - прокомментировала Ирина Андриевская.Как рассчитать налог на вкладыЧтобы подсчитать, сколько налогов придется отдать государству в 2022 году, необходимо посмотреть выписки по счетам за период с 1 января по 31 декабря 2021 год. Сделать это можно в отделении кредитной организации, мобильном приложении или интернет-банке. Далее необходимо просуммировать все начисленные проценты за этот период по всем накопительным счетам и депозитам во всех банках.Если полученное число превысило 42 500 рублей, то придется платить налог. Неважно, когда именно был открыт вклад или счет. Возможно, депозит был открыт в 2018 году сроком на три года, а проценты получены все сразу в конце срока – в 2021 году. Такое начисление тоже необходимо учитывать в расчете. Для налоговой не имеет значения, что оно пришло за три года. Важно только то, что оно поступило в период с 1 января по 31 декабря 2021 года."Допустим, человек получил в 2021 году суммарный доход по вкладам и счетам в размере 80 000 рублей. Для расчета налога нужно взять 13% от разницы между доходом и необлагаемым максимумом в 42 500 рублей. В итоге он составит: (80 000 — 42 500) * 0,13 = 4 875 рублей.Если получить такой доход в 2022 году, то налог в 2023 году платить не придётся, поскольку необлагаемый налогом максимум - 85 000 рублей. Россия начала 2022 год с ключевой ставкой ЦБ РФ – 8,5%. За минувший год этот показатель увеличился ровно в два раза. Поэтому с 42 500 до 85 000 рублей вырос и необлагаемый доход с процентов по вкладам. Дело в том, что он равен ключевой ставке на 1 января, умноженной на миллион рублей. В результате вкладчики в 2023 году заплатят меньше налогов с полученных от сбережений процентов. И сами вклады станут вновь немного привлекательнее для людей", - поясняет Ирина Андриевская.Как оплатить налог по вкладамНалог по вкладам граждане должны платить самостоятельно. При этом декларацию подавать не нужно: всю информацию в Федеральную налоговую службу передают банки. Они должны отчитаться до 1 февраля следующего года. Далее гражданин получает уведомление от налогового органа с расчетом суммы к уплате.СрокиНалогооблагаемая база исчисляется по итогам года. Все проценты, которые были получены в течение календарного года, суммируются налоговой. При расчете НДФЛ не учитывается дата договора с банком на открытие, а также периодичность выплаты процентов. Для расчета используют проценты, полученные с 1 января по 31 декабря.Налоги за 2021 год необходимо заплатить до 1 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20220129/nalogi-1770103932.html

https://ria.ru/20220124/nalog-1769314912.html

https://ria.ru/20220205/obligatsii-1771214027.html

https://ria.ru/20210806/vklady-1744609332.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), налоги, вклады, федеральная налоговая служба (фнс россии)