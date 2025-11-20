Налог на вклады: с какой суммы платить и как рассчитать

Проценты, полученные по вкладам, считаются доходами и облагаются налогом. Кому придется заплатить налог на вклады в 2026 году, как изменится величина необлагаемого лимита, когда начисляется платеж и как правильно рассчитать сумму налога — в материале РИА Новости.

Что такое налог на вклады и кто обязан его платить

Налог на вклады по сути представляет собой разновидность налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Новый налог начал действовать 1 января 2021 года, однако на несколько лет россияне были освобождены от его уплаты (в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ).

Налог уплачивается с суммы дохода, полученного по вкладам и счетам за отчетный период, превышающей установленный лимит.

По словам доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ и практикующего юриста Оксаны Васильевой, НДФЛ облагается совокупный процентный доход, который был получен суммарно по всем вкладам (остаткам на счетах) в расположенных на территории России банках. Поэтому в данном случае не важно, имеется у человека один крупный вклад или несколько небольших. Как только сумма процентов за год по всем вкладам превысит необлагаемый лимит, возникнет НДФЛ к уплате.

Платить налог на вклады обязаны все физические лица, которые получают процентный доход в России. При этом не играет роли, имеют они статус налогового резидента или нет.

Какие вклады облагаются налогом, а какие нет

Заплатить налог в соответствии со статьей 214.2 Налогового кодекса РФ придется с общей суммы процентов по всем имеющимся вкладам и счетам. В налогооблагаемую базу могут попасть:

банковские вклады (срочные, расчетные и другие);

накопительные счета (если на остаток по такому счета также начисляется процент);

доходы по инвестиционным и брокерским счетам;

проценты, полученные по облигациям и так далее.

В том случае, если гражданин предпочитает хранить свои сбережения в валютных вкладах, то размер налога будет рассчитан после перевода всей суммы в рубли по официальному курсу Центробанка на момент получения процентов.

В то же время рублевые счета и вклады, ставка по которым составляет не больше 1% годовых, от подобного налога будут освобождены. Так же, как и счета эскроу, используемые в ипотечном кредитовании. А вот процентные доходы по вкладам в иностранных банках облагаются НДФЛ в полном объеме.

Какие вклады облагаются налогом в 2026 году Облагаются налогом Не облагаются налогом Часть процентного дохода по вкладам, накопительным счетам в рублях, превышающая актуальный необлагаемый лимит Процентный доход по рублевым вкладам, если он не превышает размер текущего необлагаемого лимита Проценты по любым валютным вкладам (если размер дохода после конвертации в рубли превышает необлагаемый лимит) Доходы по вкладам и счетам в рублях со ставкой не более 1% годовых Счета эскроу

С какой суммы платят налог по вкладам

Налог на вклады начисляется не с полной суммы всех процентов, которые были получены гражданином за отчетный период (в 2026 году — за предшествующий 2025 год), а с той части дохода, которая превысила актуальный необлагаемый лимит. Рассчитывается последний по формуле, прописанной в пункте 1 статьи 214.2 НК РФ.

Для этого сумму в 1 миллион рублей необходимо умножить на максимальное значение ключевой ставки Банка России, которая была зафиксирована на первое число каждого месяца календарного года. В 2025 году верхняя граница этого показателя составила 21%, то есть размер необлагаемого лимита составляет 210 000 рублей (1 000 000 * 21%). Таким образом, если суммарный доход гражданина по всем вкладам в прошлом году составил 300 000 рублей, то заплатить налог ему придется с суммы в 90 000 рублей (300 000 - 210 000).

"На 1 января 2026 года ставка составляла 16% годовых, и, поскольку в течение года регулятор последовательно смягчал политику, именно январское значение осталось максимальным. Итоговый необлагаемый лимит по доходам за 2026 год составит 160 000 рублей (1 000 000 руб. х 16%)”, — говорит Константин Поздняков, доктор экономики (Ph.D) и советник ректора РГСУ.

Как рассчитать налог на вклады

Для того, чтобы узнать необходимую к уплате сумму налога, в первую очередь стоит определить, какой доход был получен гражданином за отчетный период. Так, для уплаты налога в текущем году нужно изучить выписки по всем имеющимся счетам за период с 1 января по 31 декабря 2025 года и оплатить получившуюся сумму до 1 декабря 2026 года. Всю необходимую информацию можно найти в мобильном приложении банка или узнать в ближайшем отделении.

Если получившаяся сумма превышает установленный необлагаемый лимит, то разница между ними и будет облагаться НДФЛ по соответствующей ставке. Размер данной ставки напрямую зависит от размера получаемого дохода, а также от статуса гражданина.

Ставка НДФЛ в 2026 году Статус налогоплательщика Величина дохода от процентов Ставка НДФЛ Резидент РФ До 5 миллионов рублей 13% Свыше 5 миллионов рублей 15% Нерезидент РФ Любая 15%

Наглядными примерами расчетов делится Константин Поздняков. Например, гражданин в 2026 году открыл вклад в одном банке и получил к концу года 200 000 рублей процентного дохода. Таким образом лимит был превышен на 40 000 рублей (200 000 - 160 000), с которых ему придется заплатить налог. Его размер составит 5200 рублей (40 000 х 13%).

"Рассмотрим другую ситуацию. У вкладчика открыты счета в трех банках с процентным доходом 90 000, 70 000 и 60 000 рублей соответственно. Совокупный доход равен 220 000 рублей, — говорит эксперт. — Именно эту сумму ФНС применит к лимиту, а не будет считать по каждому вкладу отдельно. Превышение таким образом составляет 60 000 рублей, налог к уплате — 7800 рублей".

Все проценты, которые были получены по вкладу в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ на дату фактической выплаты.

"Если вкладчик получил, например, 3000 долларов процентного дохода при курсе 95 рублей за доллар, в рублевом эквиваленте это 285 000 рублей. При наличии еще одного рублевого вклада с доходом 180 000 рублей совокупный доход составит 465 000 рублей, а налог с превышения над лимитом (305 000 рублей) — 39 650 рублей", — объясняет Константин Поздняков.

Что изменилось в налогообложении вкладов в 2026 году

Значимых изменений в тех аспектах налогообложения, которые затрагивают получение доходов по вкладам, в 2026 году не произошло. Размер необлагаемого лимита по-прежнему остается динамичным и зависит от размера ключевой ставки, текущая ставка НДФЛ для инвестиционных доходов определяется без учета других видов доходов (прежде всего — заработной платы).

Налог на процентный доход для долгосрочных вкладов (не менее 15 месяцев) рассчитывается на каждый календарный год (с учетом соответствующего необлагаемого лимита). При этом будет учитываться момент выплаты “заслуженных” процентов. Например, если подобный длинный вклад был открыт в 2025 году, но проценты по нему будут выплачены единовременно лишь в 2027 году, то получившаяся сумма будет включена в доходы именно за 2027 год.

Когда и как платить налог по вкладам

Каждый гражданин должен платить налог по вкладам самостоятельно, но подавать декларацию им при этом не придется: все сведения о выплаченных за год процентах банки передают в Федеральную налоговую службу до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Специалисты ФНС, в свою очередь, рассчитают сумму налога к уплате, объединив информацию обо всех имеющихся у конкретного гражданина счетах. После этого налогоплательщику будет направлено соответствующее единое уведомление, а оплатить сам налог можно будет:

в личном кабинете налогоплательщика на портале ФНС;

в мобильном приложении банка либо непосредственно в отделении;

на портале Госуслуг.

Срок уплаты налогов — до 1 декабря года, который следует за отчетным. То есть налог за 2026 год необходимо будет заплатить до 1 декабря 2027 года.

Особые случаи: пенсионеры, наследство, иностранные банки и долгосрочные вклады

Граждане, достигшие пенсионного возраста, в 2026 году не получают особых льгот при уплате налога по вкладам. НДФЛ с выплаченных по вкладам процентов им нужно будет заплатить по общим правилам, с учетом установленного необлагаемого лимита.

Пункт 18 статьи 217 НК РФ гласит, что вклады, которые были получены россиянами в наследство, налогами не облагаются. Платить налог по вкладам не придется и за те проценты, которые были начислены до момента перехода вклада к новому владельцу, а вот те проценты, которые гражданин получил уже после вступления в права наследства, будут рассматриваться как его доход.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда у гражданина есть вклады в иностранных банках. Налог по таким счетам гражданину придется рассчитать и задекларировать самостоятельно: заполнить декларации по форме 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, и внести получившуюся сумму до 15 июля.

Определенные нюансы действуют и при уплате налога с процентов по длинным вкладам (срок которых составляет более 15 месяцев, а доход выплачивается один раз в самом конце).

« "Налог по ним считается за каждый календарный год отдельно с учетом лимита, действовавшего в соответствующем году, а неиспользованный остаток можно перенести на будущие периоды, но не более чем на три года. Например, если такой вклад был открыт в 2025 году, а проценты выплачены единовременно в 2027 году, вся сумма дохода будет отнесена именно к 2027 году, но при расчете налога учтут и неиспользованные остатки лимитов за предыдущие годы действия вклада", — говорит Константин Поздняков.

Что делать, если налог рассчитан неправильно или не уплачен вовремя

Обнаружив, что в расчеты ФНС закралась неточность, необходимо направить заявление о перерасчете суммы в налоговую инспекцию (можно сделать это через личный кабинет налогоплательщика на сайте службы в разделе “Каталог обращений”), приложив в качестве доказательств выписки из банка с правильными суммами.

Если ФНС признает ошибку, налогоплательщику будет направлено уведомление с верной суммой. Если ошибка сохраняется, у гражданина есть право направить жалобу (прежде всего — все в ту же инспекцию, а при отсутствии результатов придется обращаться в суд).

Несвоевременная уплата налога по вкладам чревата начислением пени. Статья 75 Налогового кодекса РФ гласит, что она начисляется за каждый день просрочки и рассчитывается по формуле: размер неуплаченного налога × число дней просрочки × 1/300 действующей на тот момент ключевой ставки Центробанка.

Часто задаваемые вопросы

Мы собрали ответы на наиболее актуальные вопросы по налогам на вклады:

Кто платит налог на вклады?

Налог на вклады обязаны в указанный срок заплатить все граждане, при этом их налоговый статус роли не играет. Однако ставка НДФЛ может отличаться для резидентов и нерезидентов страны.

Какие вклады учитываются при расчете налога?

При определении суммы налога учитывается доход, который гражданин получил со всех депозитов и накопительных счетов, даже если они размещены в разных банках.

Удерживает ли банк налог автоматически?

Нет, такого права у отечественных банков нет, так как не являются налоговыми агентами.

Как получить уведомление?

Соответствующее письмо от ФНС может поступить как в личный кабинет налогоплательщика, который располагается на официальном портале инспеции, так и в раздел “Платежи” на портале Госуслуги. В ряде случаев уведомление может быть направлено гражданину по почте.

Когда необходимо оплатить налог?

За 2025 год налог на вклады нужно заплатить до 1 декабря 2026 года.

Нужно ли платить налог при нескольких вкладах?

Да, оплачивать налог необходимо, но в случае с несколькими вкладами это не придется делать отдельно для каждого. Налог начисляется на всю сумму процентов, которые были получены в отчетном периоде.

Учитываются ли валютные вклады?

При расчете налога на вклады учитываются все счета: и в рублях, и в иностранной валюте. Важный нюанс: доход должен быть пересчитан в рубли по официальному курсу Центробанка, актуальному на момент получения процентов.

Что будет, если не заплатить налог?

Несвоевременная уплата налога грозит начислением пени.

Можно ли уменьшить налог?

“Из легальных инструментов оптимизации можно выделить три: распределение вклада между рядом банков таким образом, чтобы получаемый совокупный доход не превышал лимит, использование краткосрочных вкладов со ставкой не выше 1% годовых (такой доход вовсе освобожден от налога), а также открытие долгосрочных вкладов, позволяющих перенести неиспользованный остаток лимита на будущие периоды”, — отвечает Константин Поздняков.

Главное о налоге на вклады

По сути налог на вклады является налогом на доход физических лиц, который полагается заплатить с полученной за отчетный период суммы процентов. Если у физлица есть несколько вкладов, то доход по ним будет суммироваться.

Установлен и необлагаемый лимит — то есть та сумма, с которой платить налог не придется. Ежегодно она рассчитывается по формуле: 1 000 000 рублей умножается на максимальное значение ключевой ставки Центробанка.

Ежегодно сумму налога на вклады для физлиц рассчитывает ФНС. Заплатить получившуюся сумму нужно до 1 декабря года, который следует за отчетным (за 2026 год — до 1 декабря 2027 года).

За несвоевременную уплату налога предусмотрена пеня.