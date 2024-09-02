https://ria.ru/20240902/partiya-1969924352.html

Партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан")

Партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") - РИА Новости, 02.09.2024

Партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан")

Партия "Ени Азербайджан" (Yeni Azərbaycan, "Новый Азербайджан") – правоцентристская политическая партия в Азербайджане. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:23

2024-09-02T11:23

2024-09-02T11:23

справки

азербайджан

гейдар алиев (политик)

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Партия "Ени Азербайджан" (Yeni Azərbaycan, "Новый Азербайджан") – правоцентристская политическая партия в Азербайджане.В программе партии сформулированы ее основные задачи: укрепление государственной независимости, создание демократического, правового, светского государства. Партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") была создана по инициативе азербайджанской интеллигенции в начале 1990-х годов. 16 октября 1992 года представители интеллигенции (91 человек) обратились к Гейдару Алиеву (1923-2003), занимавшему в то время пост председателя верховного меджлиса Нахичевани, с предложением создать партию. Он положительно ответил на обращение в публикации в газете "Сяс". 21 ноября 1992 года в Нахичевани учредительная конференция приняла решение о создании партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), были утверждены ее программа и устав. На конференции Гейдар Алиев единогласно был избран председателем партии. Также были избраны заместители председателя, политсовет и правление партии.18 декабря 1992 года партия была зарегистрирована в министерстве юстиции.С 1992 по 1993 год по всей стране были созданы ее региональные организации.15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, 3 октября 1993 года он был избран президентом Азербайджана.В июне 1995 года были учреждены женский совет и молодежное объединение партии.12 ноября 1995 года партия одержала победу на первых парламентских выборах в стране в условиях многопартийности.21-22 декабря 1999 года на первом съезде партии "Ени Азербайджан" Гейдар Алиев был переизбран председателем партии.На выборах, состоявшихся 12 ноября 2000 года, партия получила 74 места в парламенте из 124.21 ноября 2001 года на втором съезде партии Ильхам Алиев был избран первым заместителем председателя партии. 2 августа 2003 года он был избран премьер-министром Азербайджана, 15 октября 2003 года – президентом Азербайджана.26 марта 2005 года Ильхама Алиева был избран председателем партии "Ени Азербайджан"."Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") побеждал на парламентских выборах в 2005, 2010 и 2015 годах.11 апреля 2018 года на внеочередных выборах Ильхам Алиев был переизбран президентом Азербайджанской Республики с 86,02% голосов. 2 декабря 2019 года парламент Азербайджана объявил на специальном заседании о самороспуске, решение было принято депутатами законодательного органа после инициативы правящей партии распустить парламент с целью поддержания курса реформ главы государства. 5 декабря 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске действующего парламента и назначении внеочередных выборов на 9 февраля 2020 года. По итогам прошедших 9 февраля 2020 года парламентских выборов кандидаты от правящей партии "Новый Азербайджан" получили 70 из 125 мандатов. 12 декабря 2023 года действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев был выдвинут кандидатом от партии "Новый Азербайджан" на пост главы государства на внеочередных выборах. На состоявшихся 7 февраля 2024 года президентских выборах Алиев победил, получив 92,12% голосов избирателей.21 июня 2024 года парламент Азербайджана по инициативе правящей партии "Новый Азербайджан" обратился к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой назначить в стране внеочередные парламентские выборы. Очередное голосование было намечено на начало ноября 2024 года, что совпадает по времени с климатической конференцией COP29 в Баку. Зампред партии Таир Будагов отметил, что депутаты считают роспуск парламента и досрочные выборы целесообразными.27 июня по запросу Алиева пленум Конституционного суда Азербайджана признал такой шаг соответствующим главному закону страны.28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске парламента страны и назначил внеочередные выборы на 1 сентября. По итогам парламентских выборов, прошедших 1 сентября 2024 года, правящая партия Азербайджана получает 68 из 125 мест в парламенте страны (по итогам обработки данных с 91% избирательных участков).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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нахичевань

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, азербайджан, гейдар алиев (политик), ильхам алиев, нахичевань, баку