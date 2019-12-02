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РИА Новости

Парламент Азербайджана объявил о самороспуске

11:12 02.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку. Архивное фото
БАКУ, 2 дек – РИА Новости. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана объявил на специальном заседании в понедельник о самороспуске, решение было принято депутатами законодательного органа после инициативы правящей партии распустить парламент с целью поддержания курса реформ главы государства.
Как передает корреспондент РИА Новости, специальное заседание парламента под председательством спикера Милли Меджлиса Октая Асадова состоялось в понедельник, на повестку дня был вынесен вопрос о самороспуске законодательного органа по инициативе правящей партии "Новый Азербайджан".
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Вопрос был поставлен на голосование парламентариев. Депутаты проголосовали "за". Тем самым по итогам голосования было принято решение о самороспуске парламента. Решение о проведении досрочных парламентских выборов примет президент.
Ранее политический совет правящей партии "Новый Азербайджан" провел заседание, на котором депутатам рекомендовали выступить с инициативой о роспуске парламента. Зампредседателя, исполнительный секретарь правящей партии Али Ахмедов заявил, что такое решение принято для поддержки курса главы государства на реформы и кадровые преобразования. Источник в парламенте сообщил РИА Новости, что решение о самороспуске законодательного органа примут на специальном заседании в понедельник.
Проведение специального заседание второго декабря подтвердил позже спикер парламента.
Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, большинство депутатских мандатов у правящей партии. Очередные парламентские выборы были должны состояться в Азербайджане в ноябре 2020 года.
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