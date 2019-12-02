Парламент Азербайджана объявил о самороспуске

Как передает корреспондент РИА Новости, специальное заседание парламента под председательством спикера Милли Меджлиса Октая Асадова состоялось в понедельник, на повестку дня был вынесен вопрос о самороспуске законодательного органа по инициативе правящей партии "Новый Азербайджан".

Вопрос был поставлен на голосование парламентариев. Депутаты проголосовали "за". Тем самым по итогам голосования было принято решение о самороспуске парламента. Решение о проведении досрочных парламентских выборов примет президент.