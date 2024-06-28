https://ria.ru/20240628/azerbaydzhan-1956106661.html

Алиев распустил парламент Азербайджана

Алиев распустил парламент Азербайджана - РИА Новости, 28.06.2024

Алиев распустил парламент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) шестого созыва и назначил внеочередные выборы на 1 сентября,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:09

2024-06-28T14:09

2024-06-28T14:24

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азербайджан

ильхам алиев

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БАКУ, 28 июн - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) шестого созыва и назначил внеочередные выборы на 1 сентября, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства."Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, распускается Милли Меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва. Внеочередные выборы в парламент Азербайджана назначены на 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240614/vardanyan-1952753154.html

азербайджан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, ильхам алиев