https://ria.ru/20240628/azerbaydzhan-1956106661.html
Алиев распустил парламент Азербайджана
Алиев распустил парламент Азербайджана - РИА Новости, 28.06.2024
Алиев распустил парламент Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) шестого созыва и назначил внеочередные выборы на 1 сентября,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:09
2024-06-28T14:09
2024-06-28T14:24
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азербайджан
ильхам алиев
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БАКУ, 28 июн - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) шестого созыва и назначил внеочередные выборы на 1 сентября, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства."Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, распускается Милли Меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва. Внеочередные выборы в парламент Азербайджана назначены на 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240614/vardanyan-1952753154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев
Алиев распустил парламент Азербайджана
Алиев распустил парламент Азербайджана, выборы назначены на 1 сентября