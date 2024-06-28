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Алиев распустил парламент Азербайджана - РИА Новости, 28.06.2024
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14:09 28.06.2024 (обновлено: 14:24 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/azerbaydzhan-1956106661.html
Алиев распустил парламент Азербайджана
Алиев распустил парламент Азербайджана - РИА Новости, 28.06.2024
Алиев распустил парламент Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) шестого созыва и назначил внеочередные выборы на 1 сентября,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:09
2024-06-28T14:24
в мире
азербайджан
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БАКУ, 28 июн - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) шестого созыва и назначил внеочередные выборы на 1 сентября, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства."Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, распускается Милли Меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва. Внеочередные выборы в парламент Азербайджана назначены на 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
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в мире, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев
Алиев распустил парламент Азербайджана

Алиев распустил парламент Азербайджана, выборы назначены на 1 сентября

© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 28 июн - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) шестого созыва и назначил внеочередные выборы на 1 сентября, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
"Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, распускается Милли Меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва. Внеочередные выборы в парламент Азербайджана назначены на 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
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