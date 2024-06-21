Рейтинг@Mail.ru
Парламент Азербайджана обратится к Алиеву с просьбой провести выборы - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 21.06.2024 (обновлено: 11:44 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/azerbaydzhan-1954460483.html
Парламент Азербайджана обратится к Алиеву с просьбой провести выборы
Парламент Азербайджана обратится к Алиеву с просьбой провести выборы - РИА Новости, 21.06.2024
Парламент Азербайджана обратится к Алиеву с просьбой провести выборы
Парламент Азербайджана обратится к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой назначить в стране внеочередные парламентские выборы, заявила председатель высшего... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:26
2024-06-21T11:44
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427617_0:159:3357:2047_1920x0_80_0_0_6356f961d972dd20efdc6b463abbff65.jpg
БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Парламент Азербайджана обратится к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой назначить в стране внеочередные парламентские выборы, заявила председатель высшего законодательного органа страны Сахиба Гафарова."Создана комиссия для подготовки текста обращения, которое будет направлено президенту Азербайджана в связи с назначением внеочередных парламентских выборов. Председателем комиссии назначен заместитель спикера Адиль Алиев. Членами комиссии стали депутаты Сиявуш Новрузов, Таир Рзаев, Эльдар Гулиев, Фазаил Агамалы, Эльшан Мусаев и Нигяр Арпадараи. Комиссия уже приступила к работе по подготовке текста обращения… После восстановления территориальной целостности Азербайджана целесообразно сформировать Милли Меджлис (азербайджанский парламент - ред.) в новом составе. Полное формирование нового созыва Милли Меджлиса создаст условия для эффективного использования возможностей, предоставляемых парламентской дипломатией во время важных для Азербайджана мероприятий", - отметила Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.
https://radiosputnik.ru/20240617/referendum-1953433530.html
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427617_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_1e39e8ef0f4b68df5cfac2d911df838e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан
Азербайджан
Парламент Азербайджана обратится к Алиеву с просьбой провести выборы

Парламент Азербайджана обратится с просьбой провести внеочередные выборы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНабережная в Баку
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Набережная в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Парламент Азербайджана обратится к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой назначить в стране внеочередные парламентские выборы, заявила председатель высшего законодательного органа страны Сахиба Гафарова.
«
"Создана комиссия для подготовки текста обращения, которое будет направлено президенту Азербайджана в связи с назначением внеочередных парламентских выборов. Председателем комиссии назначен заместитель спикера Адиль Алиев. Членами комиссии стали депутаты Сиявуш Новрузов, Таир Рзаев, Эльдар Гулиев, Фазаил Агамалы, Эльшан Мусаев и Нигяр Арпадараи. Комиссия уже приступила к работе по подготовке текста обращения… После восстановления территориальной целостности Азербайджана целесообразно сформировать Милли Меджлис (азербайджанский парламент - ред.) в новом составе. Полное формирование нового созыва Милли Меджлиса создаст условия для эффективного использования возможностей, предоставляемых парламентской дипломатией во время важных для Азербайджана мероприятий", - отметила Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.
Первые пограничные столбы, установленные в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана. Архивное фото
Пашинян рассказал о действиях Еревана в случае договоренностей с Баку
17 июня, 15:20
 
Азербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала