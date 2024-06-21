https://ria.ru/20240621/azerbaydzhan-1954460483.html

Парламент Азербайджана обратится к Алиеву с просьбой провести выборы

Парламент Азербайджана обратится к Алиеву с просьбой провести выборы - РИА Новости, 21.06.2024

Парламент Азербайджана обратится к Алиеву с просьбой провести выборы

Парламент Азербайджана обратится к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой назначить в стране внеочередные парламентские выборы, заявила председатель высшего... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:26

2024-06-21T11:26

2024-06-21T11:44

азербайджан

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БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Парламент Азербайджана обратится к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой назначить в стране внеочередные парламентские выборы, заявила председатель высшего законодательного органа страны Сахиба Гафарова."Создана комиссия для подготовки текста обращения, которое будет направлено президенту Азербайджана в связи с назначением внеочередных парламентских выборов. Председателем комиссии назначен заместитель спикера Адиль Алиев. Членами комиссии стали депутаты Сиявуш Новрузов, Таир Рзаев, Эльдар Гулиев, Фазаил Агамалы, Эльшан Мусаев и Нигяр Арпадараи. Комиссия уже приступила к работе по подготовке текста обращения… После восстановления территориальной целостности Азербайджана целесообразно сформировать Милли Меджлис (азербайджанский парламент - ред.) в новом составе. Полное формирование нового созыва Милли Меджлиса создаст условия для эффективного использования возможностей, предоставляемых парламентской дипломатией во время важных для Азербайджана мероприятий", - отметила Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

https://radiosputnik.ru/20240617/referendum-1953433530.html

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