https://ria.ru/20240211/vybory-1926712011.html

Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане

Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане - РИА Новости, 11.02.2024

Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных выборах главы государства, следует из протокола ЦИК по итогам заседания. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T16:51

2024-02-11T16:51

2024-02-11T19:07

азербайджан

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ильхам алиев

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БАКУ, 11 фев — РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных выборах главы государства, следует из протокола ЦИК по итогам заседания."Ильхам Алиев победил на выборах с 92,12 процента голосов", — говорится в тексте.Утвержденный протокол, согласно избирательному законодательству страны, представят в Конституционный суд вместе с соответствующими документами.Всего за Алиева проголосовали 4 577 693 избирателя.Вслед за ним идут:Уточняется, что итоги голосования на 12 участках в различных регионах страны признали недействительными, а участковые избирательные комиссии распустили.Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. Впервые они прошли на всей конституционной территории республики, включая Нагорный Карабах, контроль над которым Баку восстановил в сентябре прошлого года. Правом проголосовать могли воспользоваться около 6,5 миллиона избирателей.Главу Азербайджана избирают на семь лет. Ограничений по числу президентских сроков для одного человека в конституции республики нет. Для Алиева он будет пятым.

https://ria.ru/20240209/aliev-1925454442.html

https://ria.ru/20240207/azerbaydzhan-1925463542.html

азербайджан

нагорный карабах

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азербайджан, в мире, ильхам алиев, нагорный карабах, баку