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Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане
Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане - РИА Новости, 11.02.2024
Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных выборах главы государства, следует из протокола ЦИК по итогам заседания. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T16:51
2024-02-11T16:51
2024-02-11T19:07
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БАКУ, 11 фев — РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных выборах главы государства, следует из протокола ЦИК по итогам заседания."Ильхам Алиев победил на выборах с 92,12 процента голосов", — говорится в тексте.Утвержденный протокол, согласно избирательному законодательству страны, представят в Конституционный суд вместе с соответствующими документами.Всего за Алиева проголосовали 4 577 693 избирателя.Вслед за ним идут:Уточняется, что итоги голосования на 12 участках в различных регионах страны признали недействительными, а участковые избирательные комиссии распустили.Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. Впервые они прошли на всей конституционной территории республики, включая Нагорный Карабах, контроль над которым Баку восстановил в сентябре прошлого года. Правом проголосовать могли воспользоваться около 6,5 миллиона избирателей.Главу Азербайджана избирают на семь лет. Ограничений по числу президентских сроков для одного человека в конституции республики нет. Для Алиева он будет пятым.
https://ria.ru/20240209/aliev-1925454442.html
https://ria.ru/20240207/azerbaydzhan-1925463542.html
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азербайджан, в мире, ильхам алиев, нагорный карабах, баку
Азербайджан, В мире, Ильхам Алиев, Нагорный Карабах, Баку
Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане
Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане с 92,12% голосов
БАКУ, 11 фев — РИА Новости.
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных выборах главы государства, следует из протокола
ЦИК по итогам заседания.
"Ильхам Алиев победил на выборах с 92,12 процента голосов", — говорится в тексте.
Утвержденный протокол, согласно избирательному законодательству страны, представят в Конституционный суд вместе с соответствующими документами.
Всего за Алиева проголосовали 4 577 693 избирателя.
- самовыдвиженец Захид Орудж — 2,17 процента (107 877 голосов);
- Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание" — 1,98 процента (98 623);
- Гудрат Гасангулиев от "Народного фронта целостного Азербайджана" — 1,72 процента (85 607);
- Рази Нуруллаев от Партии национального фронта — 0,8 процента (39 727);
- Эльшад Мусаев от "Великого Азербайджана" — 0,66 процента (32 956);
- самовыдвиженец Фуад Алиев — 0,53 процента (26 561).
Уточняется, что итоги голосования на 12 участках в различных регионах страны признали недействительными, а участковые избирательные комиссии распустили.
Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. Впервые они прошли на всей конституционной территории республики, включая Нагорный Карабах
, контроль над которым Баку
восстановил в сентябре прошлого года. Правом проголосовать могли воспользоваться около 6,5 миллиона избирателей.
Главу Азербайджана избирают на семь лет. Ограничений по числу президентских сроков для одного человека в конституции республики нет. Для Алиева он будет пятым.
Процедура выборов президента Азербайджана