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Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане - РИА Новости, 11.02.2024
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16:51 11.02.2024 (обновлено: 19:07 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/vybory-1926712011.html
Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане
Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане - РИА Новости, 11.02.2024
Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных выборах главы государства, следует из протокола ЦИК по итогам заседания. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T16:51
2024-02-11T19:07
азербайджан
в мире
ильхам алиев
нагорный карабах
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БАКУ, 11 фев — РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных выборах главы государства, следует из протокола ЦИК по итогам заседания."Ильхам Алиев победил на выборах с 92,12 процента голосов", — говорится в тексте.Утвержденный протокол, согласно избирательному законодательству страны, представят в Конституционный суд вместе с соответствующими документами.Всего за Алиева проголосовали 4 577 693 избирателя.Вслед за ним идут:Уточняется, что итоги голосования на 12 участках в различных регионах страны признали недействительными, а участковые избирательные комиссии распустили.Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. Впервые они прошли на всей конституционной территории республики, включая Нагорный Карабах, контроль над которым Баку восстановил в сентябре прошлого года. Правом проголосовать могли воспользоваться около 6,5 миллиона избирателей.Главу Азербайджана избирают на семь лет. Ограничений по числу президентских сроков для одного человека в конституции республики нет. Для Алиева он будет пятым.
https://ria.ru/20240209/aliev-1925454442.html
https://ria.ru/20240207/azerbaydzhan-1925463542.html
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азербайджан, в мире, ильхам алиев, нагорный карабах, баку
Азербайджан, В мире, Ильхам Алиев, Нагорный Карабах, Баку
Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане

Алиев победил на президентских выборах в Азербайджане с 92,12% голосов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 11 фев — РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных выборах главы государства, следует из протокола ЦИК по итогам заседания.
"Ильхам Алиев победил на выборах с 92,12 процента голосов", — говорится в тексте.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Биография Ильхама Алиева
9 февраля, 16:45
Утвержденный протокол, согласно избирательному законодательству страны, представят в Конституционный суд вместе с соответствующими документами.
Всего за Алиева проголосовали 4 577 693 избирателя.
Вслед за ним идут:
  • самовыдвиженец Захид Орудж — 2,17 процента (107 877 голосов);
  • Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание" — 1,98 процента (98 623);
  • Гудрат Гасангулиев от "Народного фронта целостного Азербайджана" — 1,72 процента (85 607);
  • Рази Нуруллаев от Партии национального фронта — 0,8 процента (39 727);
  • Эльшад Мусаев от "Великого Азербайджана" — 0,66 процента (32 956);
  • самовыдвиженец Фуад Алиев — 0,53 процента (26 561).
Уточняется, что итоги голосования на 12 участках в различных регионах страны признали недействительными, а участковые избирательные комиссии распустили.
Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 7 февраля. Впервые они прошли на всей конституционной территории республики, включая Нагорный Карабах, контроль над которым Баку восстановил в сентябре прошлого года. Правом проголосовать могли воспользоваться около 6,5 миллиона избирателей.
Главу Азербайджана избирают на семь лет. Ограничений по числу президентских сроков для одного человека в конституции республики нет. Для Алиева он будет пятым.
Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Процедура выборов президента Азербайджана
7 февраля, 03:02
 
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