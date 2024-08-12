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Межгосударственные отношения России и Палестины

Межгосударственные отношения России и Палестины - РИА Новости, 12.08.2024

Межгосударственные отношения России и Палестины

Официальной датой установления двусторонних российско-палестинских отношений считается 1974 год, когда в Москве было открыто представительство Организации... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:26

2024-08-12T00:26

2024-08-12T00:26

справки

россия

палестина

махмуд аббас

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Официальной датой установления двусторонних российско-палестинских отношений считается 1974 год, когда в Москве было открыто представительство Организации Освобождения Палестины.18 ноября 1988 года СССР официально признал Государство Палестина, провозглашенное тремя днями ранее в Алжире на сессии Палестинского национального совета. В январе 1990 года Палестинское представительство в Москве стало Посольством Государства Палестина, возглавляемым послом. В августе 1995 году в Газе начало функционировать Представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации (ПНА). В марте 2004 года Представительство было переведено в Рамаллу. После образования в мае 1994 года Палестинской национальной администрации (ПНА) российско-палестинские отношения вышли на межгосударственный уровень.Россия стала первой зарубежной страной, которую 30 января – 1 февраля 2005 года посетил избранный глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.Всего с 2005 года Махмуд Аббас более 20 раз посещал Россию.Его последний визит состоялся в ноябре 2021 года. В Сочи Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также ближневосточную проблематику с учетом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию. 13 октября 2022 года Владимир Путин и Махмуд Аббас провели встречу в Астане" на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).Президенты Российской Федерации посещали палестинские территории четыре раза.29 апреля 2005 года президент РФ Владимир Путин стал первым действующим руководителем РФ, посетившим Палестинскую автономию. В ходе переговоров Путина с Аббасом российская сторона подтвердила, что "продолжит оказание помощи Палестине в становлении собственной государственности", в "развитии экономики, в том числе в секторе Газа".Отдельная встреча лидеров состоялась в феврале 2007 года в Аммане (Иордания) в рамках ближневосточного турне Владимира Путина.18 января 2011 года состоялся рабочий визит президента России Дмитрия Медведева в Палестину (в Иерихон). 26 июня 2012 года прошел второй рабочий визит президента РФ Владимира Путина на палестинские территории. В Вифлееме в резиденции главы ПНА Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование, вопросы восстановления межпалестинского согласия, двустороннего взаимодействия. Было подписано межправительственное соглашение о статусе и условиях деятельности Российского музейно-паркового комплекса в Иерихоне. Владимир Путин и Махмуд Аббас торжественно открыли в Вифлееме Российский центр науки и культуры. 23 января 2020 года Владимир Путин посетил Вифлеем с рабочим визитом. В ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, ближневосточная проблематика и другие актуальные темы. Поддерживаются телефонные контакты на высшем уровне. В 2020 году лидеры дважды беседовали по телефону – 8 июля и 22 декабря, в 2021 году один – 30 декабря, в 2022 году один – 18 апреля. В 2023 году лидеры дважды общались по телефону: 1 июля, 16 октября и 22 декабря.11 ноября 2016 года Палестину с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ (2012-2020) Дмитрий Медведев, он провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал палестинские территории в сентябре 2004 года, в октябре 2005 года, в сентябре 2006 года, в июне 2007 года, в марте 2008 года, в феврале 2009 года и июне 2010 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока. В ходе ближневосточного турне в ноябре 2012 года Сергей Лавров встречался с Махмудом Аббасом в Аммане. Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики посещал Россию с рабочими визитами в декабре 2018 года, апреле 2019 года и в мае 2021 года. 25 апреля 2023 года главы внешнеполитических ведомств России и Палестины провели встречу в Нью-Йорке (США). 11 мая 2023 года в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром по гражданским делам Палестины, секретарем Исполкома Организации освобождения Палестины Хусейном Шейхом. Очередная рабочая встреча Сергея Лаврова и Рияда аль-Малики прошла 23 января 2024 года в Нью-Йорке.На регулярной основе в сентябре проводятся встречи Сергея Лаврова с Махмудом Аббасом в Нью-Йорке в период созыва сессий Генеральной Ассамблеи ООН.15 мая 2024 года в Манаме (Бахрейн) "на полях" 33-го саммита Лиги арабских государств специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.Поддерживается диалог по линии министерств и ведомств двух стран.В мае 2023 года состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем.В феврале 2014 года состоялся рабочий визит в Палестину председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина, в феврале 2016 года Палестину посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В сентябре 2022 года Москву посетила делегация ХАМАС во главе с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Хания. Состоялась встреча с российскими сенаторами во главе с председателем комитета СФ по международным делам Григорием Карасиным.29 февраля - 1 марта 2024 года в Москве при поддержке МИД России и Института востоковедения РАН состоялась консультативная встреча представителей 14 палестинских политических организаций.С приветственным словом к ее участникам обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Россия – участник созданного в 2001 году ближневосточного "квартета" международных посредников (наряду с США, ЕС и ООН), обеспечивающего внешнее сопровождение процесса арабо-израильского урегулирования.В начале октября 2023 года обстановка в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась.7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 39 тысяч человек, пострадали около 90 тысяч человек. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), по меньшей мере 10 тысяч палестинцев были произвольно и без суда арестованы Израилем с 7 октября, с тех пор в израильских тюрьмах умерли более 50 заключенных.Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, без создания независимого палестинского государства, "что бы ни происходило, мы будем видеть рецидивы насилия, которое сейчас наблюдается в Газе. Без создания палестинского государства его народ будет продолжать чувствовать себя ущемлённым, жить в условиях несправедливости".В ходе визита Махмуда Аббаса в Россию в апреле 2015 года было заключено Соглашение о создании Межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное четвертое заседание межправкомиссии прошло в ноябре 2019 года в Москве. Провести пятое заседание МПК планировалось в 2021 году в Рамалле, однако мероприятие было отложено на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.По данным российской статистики, по итогам 2021 года двусторонний торговый оборот России и Палестины составил 7,3 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 7,2 миллиона долларов и импорт – 68 тысяч долларов. Основу российского экспорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, фармацевтическая продукция, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.Основная часть импорта приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.Стороны намерены наращивать промышленную кооперацию по целому ряду направлений. Имеются перспективы сотрудничества в автомобильной сфере: "Группа ГАЗ" проявляет заинтересованность в выходе на палестинский рынок и готовность проработать возможность поставок коммерческого транспорта.Перспективным направлением для укрепления промышленного сотрудничества является металлургия, в частности – алюминиевая промышленность. Имеются возможности для расширения сотрудничества в сфере фармацевтики. Ведущие российские предприятия готовы предложить инновационные лекарственные препараты (инсулины, сорбенты, бактериофаги, противоопухолевые препараты, иммунобиологические средства, противовоспалительные и противовирусные лекарственные средства), а также современное медицинское оборудование. Исходя из понимания непростых реалий, в которых находится Палестина, Россия регулярно оказывает ей финансовую помощь как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций, и в целом содействует развитию палестинской экономики. 10 октября 2016 года вступили в силу решения ЕЭК, которые освобождают палестинскую продукцию, включенную в перечень преференциальных товаров, от таможенных пошлин при ввозе на территорию стран ЕАЭС. Одним из приоритетных направлений российско-палестинского взаимодействия остается укрепление гуманитарных связей.Развивается сотрудничество в сфере образования, в том числе на уровне высших учебных заведений. Обсуждается возможность запуска образовательных программ среднего профессионального образования.Россия оказывает содействие в подготовке палестинских национальных кадров. В России за счет средств федерального бюджета обучаются около 650 палестинских студентов.Важная составляющая гуманитарного сотрудничества – туризм. В доковидном 2019 году общий турпоток из России в Израиль и Палестину (ввиду отсутствия у палестинцев собственной погранслужбы точные данные о российских гражданах, посещающих оккупированные палестинские территории, отсутствуют) составил порядка 318 тысяч человек. Российские туристы и паломники посещают расположенные в Палестине Святые места, в основном в Вифлееме, Иерихоне и Хевроне.В октябре 2017 года в Палестине прошли Дни российской культуры.В ноябре 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге прошли Дни культуры Палестины в России. В январе 2021 года Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). В мае была одобрена однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт".В октябре 2010 года было завершено строительство музейно-паркового комплекса (МПК) в Иерихоне. В торжественной церемонии его открытия в январе 2011 года участвовал Дмитрий Медведев. 26 июня 2012 года в присутствии Владимира Путина и Махмуда Аббаса был открыт Российский центр науки и культуры в Вифлееме. 1 сентября 2014 года в Вифлееме при российском финансовом участии открылась средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением русского языка. В мае 2017 года в Вифлееме открылся возведенный при российском участии многофункциональный комплекс, включающий зал для единоборств, музыкальную школу и бизнес-центр.Россия оказывает помощь палестинским беженцам. С 2017 по 2021 годы по линии Ближневосточного агентства ООН было выделено в общей сложности 10 миллионов долларов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

палестина

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, палестина, махмуд аббас