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Палестина зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
Палестина зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 31.05.2021
Палестина зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Палестины, сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:08
2021-05-31T14:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
палестина
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Палестины, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ.Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Палестине в январе текущего года. Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, палестина, в мире

Палестина зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"

14:08 31.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Палестины, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Государства Палестина. Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", - заявили в фонде.
Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ.
"Применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" существенно сокращает вероятность тяжелых случаев заболевания с необходимостью госпитализации. Благодаря одобрению препарата в Палестине появится возможность в короткие сроки обеспечить вакцинацию большого количества людей и быстрее сформировать популяционный иммунитет", - прокомментировал глава фонда Кирилл Дмитриев.
Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Палестине в январе текущего года. Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийПалестинаВ мире
 
 
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