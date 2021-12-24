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Россия выделила десять миллионов долларов на помощь палестинским беженцам

Россия выделила десять миллионов долларов на помощь палестинским беженцам - РИА Новости, 24.12.2021

Россия выделила десять миллионов долларов на помощь палестинским беженцам

Россия профинансирует Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на 10 миллионов долларов в 2022-2026 годах,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T19:44

2021-12-24T19:44

2021-12-24T19:44

в мире

ливан

палестина

иордания

оон

сирия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ближний восток

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия профинансирует Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на 10 миллионов долларов в 2022-2026 годах, сообщается в МИД РФ."Шестнадцатого декабря Правительством России было утверждено решение о продолжении в 2022-2026 гг. практики внесения ежегодных добровольных взносов в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в общем размере 10 млн долл. США", - говорится в сообщении.Как отметили в МИД РФ, продолжение российского финансирования будет способствовать осуществлению критически важной деятельности Агентства, мандат которого включает предоставление услуг в области образования, здравоохранения, социальной сферы, микрофинансирования и чрезвычайной помощи нуждающимся палестинцам, улучшения инфраструктуры и условий жизни в лагерях беженцев."Призываем и другие государства поддержать БАПОР на деполитизированной основе в интересах обеспечения его устойчивой и бесперебойной работы", - подчеркнули в российском дипведомстве.Как отмечается, в 2013 и в 2015 годах Россия уже сделала два единовременных взноса по 2 миллиона долларов в бюджет Агентства, а с 2017 по 2021 годы было выделено в общей сложности еще 10 миллионов долларов."Исходим из того, что на фоне периодических вспышек насилия на Западном берегу р.Иордан и в секторе Газа, а также в условиях значительной дестабилизации обстановки в соседних арабских странах (Сирии, Ливане и Иордании) нужды палестинских беженцев существенно увеличиваются, а гуманитарное содействие остается ограниченным и затрудненным. В то же время БАПОР является, по сути, единственной международной структурой в рамках ООН, которая более 70 лет оказывает помощь около 5 млн палестинских беженцев на Ближнем Востоке", - напомнили в МИД РФ.

https://ria.ru/20211123/putin-1760342018.html

https://ria.ru/20211122/palestina-1760130960.html

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в мире, ливан, палестина, иордания, оон, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ближний восток, бапор, россия