https://ria.ru/20211224/bezhentsy-1765411304.html
Россия выделила десять миллионов долларов на помощь палестинским беженцам
Россия выделила десять миллионов долларов на помощь палестинским беженцам - РИА Новости, 24.12.2021
Россия выделила десять миллионов долларов на помощь палестинским беженцам
Россия профинансирует Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на 10 миллионов долларов в 2022-2026 годах,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T19:44
2021-12-24T19:44
2021-12-24T19:44
в мире
ливан
палестина
иордания
оон
сирия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131714/87/1317148774_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_fa777a0a07401cf77c9097ca2ebfc7b6.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия профинансирует Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на 10 миллионов долларов в 2022-2026 годах, сообщается в МИД РФ."Шестнадцатого декабря Правительством России было утверждено решение о продолжении в 2022-2026 гг. практики внесения ежегодных добровольных взносов в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в общем размере 10 млн долл. США", - говорится в сообщении.Как отметили в МИД РФ, продолжение российского финансирования будет способствовать осуществлению критически важной деятельности Агентства, мандат которого включает предоставление услуг в области образования, здравоохранения, социальной сферы, микрофинансирования и чрезвычайной помощи нуждающимся палестинцам, улучшения инфраструктуры и условий жизни в лагерях беженцев."Призываем и другие государства поддержать БАПОР на деполитизированной основе в интересах обеспечения его устойчивой и бесперебойной работы", - подчеркнули в российском дипведомстве.Как отмечается, в 2013 и в 2015 годах Россия уже сделала два единовременных взноса по 2 миллиона долларов в бюджет Агентства, а с 2017 по 2021 годы было выделено в общей сложности еще 10 миллионов долларов."Исходим из того, что на фоне периодических вспышек насилия на Западном берегу р.Иордан и в секторе Газа, а также в условиях значительной дестабилизации обстановки в соседних арабских странах (Сирии, Ливане и Иордании) нужды палестинских беженцев существенно увеличиваются, а гуманитарное содействие остается ограниченным и затрудненным. В то же время БАПОР является, по сути, единственной международной структурой в рамках ООН, которая более 70 лет оказывает помощь около 5 млн палестинских беженцев на Ближнем Востоке", - напомнили в МИД РФ.
https://ria.ru/20211123/putin-1760342018.html
https://ria.ru/20211122/palestina-1760130960.html
ливан
палестина
иордания
сирия
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131714/87/1317148774_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d6592f604db8ad25b5edcb581356bdd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, палестина, иордания, оон, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ближний восток, бапор, россия
Россия выделила десять миллионов долларов на помощь палестинским беженцам
Россия выделит агентству ООН десять миллионов долларов для помощи палестинским беженцам
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия
профинансирует Ближневосточное агентство ООН
для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на 10 миллионов долларов в 2022-2026 годах, сообщается в МИД РФ.
"Шестнадцатого декабря Правительством России было утверждено решение о продолжении в 2022-2026 гг. практики внесения ежегодных добровольных взносов в бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в общем размере 10 млн долл. США", - говорится в сообщении.
Как отметили в МИД РФ, продолжение российского финансирования будет способствовать осуществлению критически важной деятельности Агентства, мандат которого включает предоставление услуг в области образования, здравоохранения, социальной сферы, микрофинансирования и чрезвычайной помощи нуждающимся палестинцам, улучшения инфраструктуры и условий жизни в лагерях беженцев.
"Призываем и другие государства поддержать БАПОР
на деполитизированной основе в интересах обеспечения его устойчивой и бесперебойной работы", - подчеркнули в российском дипведомстве.
Как отмечается, в 2013 и в 2015 годах Россия уже сделала два единовременных взноса по 2 миллиона долларов в бюджет Агентства, а с 2017 по 2021 годы было выделено в общей сложности еще 10 миллионов долларов.
"Исходим из того, что на фоне периодических вспышек насилия на Западном берегу р.Иордан и в секторе Газа, а также в условиях значительной дестабилизации обстановки в соседних арабских странах (Сирии, Ливане и Иордании) нужды палестинских беженцев существенно увеличиваются, а гуманитарное содействие остается ограниченным и затрудненным. В то же время БАПОР является, по сути, единственной международной структурой в рамках ООН, которая более 70 лет оказывает помощь около 5 млн палестинских беженцев на Ближнем Востоке", - напомнили в МИД РФ.