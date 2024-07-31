https://ria.ru/20240731/pytki-1963081635.html

В ООН рассказали, как израильские силовики пытают палестинских заключенных

В ООН рассказали, как израильские силовики пытают палестинских заключенных - РИА Новости, 31.07.2024

В ООН рассказали, как израильские силовики пытают палестинских заключенных

Израильские силы пытают палестинских заключенных собаками и имитируют утопление, по меньшей мере 53 заключенных умерли в тюрьме с 7 октября, говорится в докладе РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:05

2024-07-31T09:05

2024-07-31T09:05

в мире

израиль

оон

международный комитет красного креста (мккк)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154070/69/1540706904_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_39793ab1b8e4e56d5a5b9ab87d2a2a2d.jpg

ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Израильские силы пытают палестинских заключенных собаками и имитируют утопление, по меньшей мере 53 заключенных умерли в тюрьме с 7 октября, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). "Свидетельства, собранные моим управлением и другими организациями, указывают на серию ужасающих актов, таких как инсценировка утопления и выпуск собак на заключенных, среди прочего, в явное нарушение международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права", - приводятся в документе слова главы УВКПЧ Фолькера Тюрка. По данным организации, по меньшей мере 10 тысяч палестинцев были произвольно и без суда арестованы Израилем с 7 октября, с тех пор в израильских тюрьмах умерли 53 заключенных. УВКПЧ уточняет, что Израиль не ответил ни на один запрос о сотрудничестве и по-прежнему отказывает МККК в доступе к этим заключенным. "(Палестинские – ред.) заключенные заявили, что их содержали в помещениях, похожих на клетки, раздевали их догола в течение длительных периодов времени, надевая только подгузники. В их показаниях говорилось о ... повязках на глаза, лишении пищи, сна и воды, поражении электрическим током и ожогах от сигарет. Некоторые заключенные заявили, что на них выпустили собак, а другие заявили, что с ними инсценировали утопление или что их руки были связаны и подвешены к потолку. Некоторые женщины и мужчины также говорили о сексуальном и гендерном насилии", - добавляется в докладе. В понедельник восемь военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были задержаны по подозрению в пытках взятых в плен бойцов палестинского движения ХАМАС на территории лагеря для заключенных "Сде Тейман" на юге страны. В апреле генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что Израиль подвергает бесчеловечному обращению тысячи палестинцев, арестованных в Газе, раздевая их догола и угрожая собаками. В январе глава офиса Управления ООН по правам человека на оккупированной Палестинской территории Аджит Сунга заявил, что несколько тысяч палестинцев были тайно арестованы Израилем по всему сектору Газа с 7 октября, многие стали жертвами жестокого обращения. В декабре Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что с 7 октября не имел доступа ни к одному палестинскому заключенному, содержащемуся в Израиле, организация готова в любое время возобновить свои посещения после того, как Израиль разрешит это сделать. Ранее палестинское движение ХАМАС призвало МККК провести расследование из-за жестокого обращения с палестинскими заключенными в израильских тюрьмах.

https://ria.ru/20240731/turtsiya-1963077390.html

https://ria.ru/20240731/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240730/izrail-1962898385.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, оон, международный комитет красного креста (мккк), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году