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https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592581853.html
Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:01
2021-01-11T15:02
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
аргентина
южная корея
палестина
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Государства Палестина. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - сообщил фонд.По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире.Поставки "Спутник V" в Палестину намечены на первый квартал этого года. Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах."Высокие качество и эффективность вакцины "Спутник V" вызывают растущий интерес к ней со стороны все большего числа стран. Это приводит к расширению географии ее регистрации, поставок и производства. Мы рады, что следом за Европой, Азией, Латинской Америкой и Африкой "Спутник V" будет представлен и на Ближнем Востоке. Это позволит дополнительно объединить усилия для скорейшей совместной победы над коронавирусной инфекцией за счет обеспечения доступа к эффективной и безопасной вакцине большему количеству государств и их жителей", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, южная корея, палестина

Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"

15:01 11.01.2021 (обновлено: 15:02 11.01.2021)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Государства Палестина. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - сообщил фонд.
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По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире.
Поставки "Спутник V" в Палестину намечены на первый квартал этого года. Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.
"Высокие качество и эффективность вакцины "Спутник V" вызывают растущий интерес к ней со стороны все большего числа стран. Это приводит к расширению географии ее регистрации, поставок и производства. Мы рады, что следом за Европой, Азией, Латинской Америкой и Африкой "Спутник V" будет представлен и на Ближнем Востоке. Это позволит дополнительно объединить усилия для скорейшей совместной победы над коронавирусной инфекцией за счет обеспечения доступа к эффективной и безопасной вакцине большему количеству государств и их жителей", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийАргентинаЮжная КореяПалестина
 
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