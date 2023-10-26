В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической
Песков: гуманитарная ситуация в Газе станет хуже с началом операции Израиля
© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В секторе Газа сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, и обстановка там может стать еще хуже при начале израильской наземной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас, к сожалению, в Газе происходит гуманитарная катастрофа, туда нужно доставлять гуманитарную помощь", — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что пока через КПП "Рафах" израильские военные пропустили "буквально два десятка грузовиков" с помощью жителям Газы, что, по словам Пескова, "очень мало".
«
"Не выпускают людей, поэтому ситуация катастрофическая. Она может еще более ухудшиться, хотя трудно себе представить, куда, при начале наземной операции", — добавил Песков.
"Рафах" — единственный погранпереход между Египтом и Газой. По данным египетского телеканала Al-Qahera, через КПП накануне прошел четвертый конвой с гуманитарной помощью. Палестинское общество Красного Полумесяца уточнило, что приехали восемь грузовиков с медикаментами и продуктами для населения. Первые два конвоя прибыли на прошлой неделе, третий — в понедельник. Всего выполнено более 30 рейсов.
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи", в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.