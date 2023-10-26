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В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической - РИА Новости, 26.10.2023
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12:32 26.10.2023 (обновлено: 14:35 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/gaza-1905348093.html
В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической
В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической - РИА Новости, 26.10.2023
В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической
В секторе Газа сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, и обстановка там может стать еще хуже при начале израильской наземной операции, заявил... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:32
2023-10-26T14:35
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дмитрий песков
хамас
израиль
леонид рошаль
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В секторе Газа сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, и обстановка там может стать еще хуже при начале израильской наземной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас, к сожалению, в Газе происходит гуманитарная катастрофа, туда нужно доставлять гуманитарную помощь", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что пока через КПП "Рафах" израильские военные пропустили "буквально два десятка грузовиков" с помощью жителям Газы, что, по словам Пескова, "очень мало". &quot;Не выпускают людей, поэтому ситуация катастрофическая. Она может еще более ухудшиться, хотя трудно себе представить, куда, при начале наземной операции&quot;, — добавил Песков."Рафах" — единственный погранпереход между Египтом и Газой. По данным египетского телеканала Al-Qahera, через КПП накануне прошел четвертый конвой с гуманитарной помощью. Палестинское общество Красного Полумесяца уточнило, что приехали восемь грузовиков с медикаментами и продуктами для населения. Первые два конвоя прибыли на прошлой неделе, третий — в понедельник. Всего выполнено более 30 рейсов.В Армии обороны Израиля ранее заявили, что при обнаружении каких-либо гуманитарных поставок палестинскому движению ХАМАС военные немедленно прекратят доступ помощи в анклав.Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи", в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий песков, хамас, израиль, леонид рошаль, оон, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дмитрий Песков, ХАМАС, Израиль, Леонид Рошаль, ООН, В мире
В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической

Песков: гуманитарная ситуация в Газе станет хуже с началом операции Израиля

© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В секторе Газа сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, и обстановка там может стать еще хуже при начале израильской наземной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас, к сожалению, в Газе происходит гуманитарная катастрофа, туда нужно доставлять гуманитарную помощь", — сказал представитель Кремля.
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Он отметил, что пока через КПП "Рафах" израильские военные пропустили "буквально два десятка грузовиков" с помощью жителям Газы, что, по словам Пескова, "очень мало".
«

"Не выпускают людей, поэтому ситуация катастрофическая. Она может еще более ухудшиться, хотя трудно себе представить, куда, при начале наземной операции", — добавил Песков.

"Рафах" — единственный погранпереход между Египтом и Газой. По данным египетского телеканала Al-Qahera, через КПП накануне прошел четвертый конвой с гуманитарной помощью. Палестинское общество Красного Полумесяца уточнило, что приехали восемь грузовиков с медикаментами и продуктами для населения. Первые два конвоя прибыли на прошлой неделе, третий — в понедельник. Всего выполнено более 30 рейсов.
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В Армии обороны Израиля ранее заявили, что при обнаружении каких-либо гуманитарных поставок палестинскому движению ХАМАС военные немедленно прекратят доступ помощи в анклав.
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи", в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДмитрий ПесковХАМАСИзраильЛеонид РошальООНВ мире
 
 
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