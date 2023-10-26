https://ria.ru/20231026/gaza-1905348093.html

В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической

В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической - РИА Новости, 26.10.2023

В Кремле назвали гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической

В секторе Газа сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, и обстановка там может стать еще хуже при начале израильской наземной операции, заявил... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:32

2023-10-26T12:32

2023-10-26T14:35

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

дмитрий песков

хамас

израиль

леонид рошаль

оон

в мире

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В секторе Газа сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, и обстановка там может стать еще хуже при начале израильской наземной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сейчас, к сожалению, в Газе происходит гуманитарная катастрофа, туда нужно доставлять гуманитарную помощь", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что пока через КПП "Рафах" израильские военные пропустили "буквально два десятка грузовиков" с помощью жителям Газы, что, по словам Пескова, "очень мало". "Не выпускают людей, поэтому ситуация катастрофическая. Она может еще более ухудшиться, хотя трудно себе представить, куда, при начале наземной операции", — добавил Песков."Рафах" — единственный погранпереход между Египтом и Газой. По данным египетского телеканала Al-Qahera, через КПП накануне прошел четвертый конвой с гуманитарной помощью. Палестинское общество Красного Полумесяца уточнило, что приехали восемь грузовиков с медикаментами и продуктами для населения. Первые два конвоя прибыли на прошлой неделе, третий — в понедельник. Всего выполнено более 30 рейсов.В Армии обороны Израиля ранее заявили, что при обнаружении каких-либо гуманитарных поставок палестинскому движению ХАМАС военные немедленно прекратят доступ помощи в анклав.Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи", в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дмитрий песков, хамас, израиль, леонид рошаль, оон, в мире