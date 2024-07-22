https://ria.ru/20240722/izrail-1961212547.html

Число погибших при ударах Израиля по сектору газа превысило 39 тысяч

Число погибших при ударах Израиля по сектору газа превысило 39 тысяч - РИА Новости, 22.07.2024

Число погибших при ударах Израиля по сектору газа превысило 39 тысяч

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 39 тысяч, сообщает министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:48

2024-07-22T13:48

2024-07-22T13:59

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

КАИР, 22 июл - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 39 тысяч, сообщает министерство здравоохранения Газы."Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года выросло до 39 006, пострадали 89 818 человек", - говорится в заявлении минздрава Газа.В заявлении министерства отмечается, что за последние 24 часа в секторе Газа из-за израильских ударов погибли 23 человека, более 90 пострадали.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240722/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240721/gaza-1961011379.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа