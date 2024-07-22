Число погибших при ударах Израиля по сектору газа превысило 39 тысяч
Минздрав Газы: число погибших при ударах Израиля превысило 39 тысяч человек
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
КАИР, 22 июл - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 39 тысяч, сообщает министерство здравоохранения Газы.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года выросло до 39 006, пострадали 89 818 человек", - говорится в заявлении минздрава Газа.
В заявлении министерства отмечается, что за последние 24 часа в секторе Газа из-за израильских ударов погибли 23 человека, более 90 пострадали.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.