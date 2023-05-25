https://ria.ru/20230525/patrushev-1873994337.html
Патрушев обсудил ближневосточное урегулирование с коллегой из Палестины
Патрушев обсудил ближневосточное урегулирование с коллегой из Палестины - РИА Новости, 25.05.2023
Патрушев обсудил ближневосточное урегулирование с коллегой из Палестины
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:23
2023-05-25T08:23
2023-05-25T08:23
россия
палестина
персидский залив
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Обсуждались вопросы ближневосточного урегулирования", - говорится в сообщении. Кроме того, Патрушев обсудил вопросы региональной безопасности в зоне Персидского залива с директором Агентства национальной безопасности Бахрейна Аделем аль-Фаделем. Встречи состоялись на полях международного форума по безопасности, организованного под эгидой Совета безопасности России и проходящего в Подмосковье.
https://ria.ru/20230524/briks-1873882783.html
https://ria.ru/20230522/bezopasnost-1873483555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, палестина, персидский залив, николай патрушев, в мире
Россия, Палестина, Персидский залив, Николай Патрушев, В мире
Патрушев обсудил ближневосточное урегулирование с коллегой из Палестины
Секретарь Совбеза Патрушев обсудил ближневосточное урегулирование с коллегой из Палестины