Рейтинг@Mail.ru
Патрушев обсудил ближневосточное урегулирование с коллегой из Палестины - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/patrushev-1873994337.html
Патрушев обсудил ближневосточное урегулирование с коллегой из Палестины
Патрушев обсудил ближневосточное урегулирование с коллегой из Палестины - РИА Новости, 25.05.2023
Патрушев обсудил ближневосточное урегулирование с коллегой из Палестины
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:23
2023-05-25T08:23
россия
палестина
персидский залив
николай патрушев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Обсуждались вопросы ближневосточного урегулирования", - говорится в сообщении. Кроме того, Патрушев обсудил вопросы региональной безопасности в зоне Персидского залива с директором Агентства национальной безопасности Бахрейна Аделем аль-Фаделем. Встречи состоялись на полях международного форума по безопасности, организованного под эгидой Совета безопасности России и проходящего в Подмосковье.
https://ria.ru/20230524/briks-1873882783.html
https://ria.ru/20230522/bezopasnost-1873483555.html
россия
палестина
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, палестина, персидский залив, николай патрушев, в мире
Россия, Палестина, Персидский залив, Николай Патрушев, В мире
Патрушев обсудил ближневосточное урегулирование с коллегой из Палестины

Секретарь Совбеза Патрушев обсудил ближневосточное урегулирование с коллегой из Палестины

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Обсуждались вопросы ближневосточного урегулирования", - говорится в сообщении.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Патрушев назвал основную задачу БРИКС
24 мая, 15:30
Кроме того, Патрушев обсудил вопросы региональной безопасности в зоне Персидского залива с директором Агентства национальной безопасности Бахрейна Аделем аль-Фаделем.
Встречи состоялись на полях международного форума по безопасности, организованного под эгидой Совета безопасности России и проходящего в Подмосковье.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Патрушев обсудил вопросы безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы
22 мая, 18:53
 
РоссияПалестинаПерсидский заливНиколай ПатрушевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала