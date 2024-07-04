"Не допустить второй Франции". Россия оказалась перед важным выбором
Религиовед Лункин: России не стоит смотреть на зарубежный опыт в вопросе никабов
© Depositphotos.com / nilayaЖенщина в парандже
© Depositphotos.com / nilaya
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Дагестане временно запретили мусульманский головной убор, полностью закрывающий лицо, — никаб. Сразу же возникло много вопросов. Главный — что именно и зачем попало под запрет? О непростой дилемме между "традицией" и безопасностью — в материале РИА Новости.
К осуждению готовы
Глава Дагестана Сергей Меликов недавно встретился с представителями общественности.
"Мы будем выносить фетву о запрете никаба", — сказал муфтий республики Ахмед Абулаев. Фетва — это богословско-юридическое заключение, разъясняющее применение норм шариата в области мусульманского права.
И уже на следующий день решение приняли. Саму фетву пока не опубликовали. Профильный комитет муфтията счел, что достаточных оснований для всеобщего запрета нет — только для локального. Абдулаев заранее подчеркнул, что не боится критики. "В Коране сказано: одна истина, остальное — заблуждение", — напомнил он.
Единственная истина в том, что мусульманский головной убор может стать угрозой безопасности республики, пережившей недавно серию терактов. По словам Меликова, подобная одежда "дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы".
CC BY 3.0 / Пресс-служба Главы и Правительства Республики Дагестан / Муфтий Республики Дагестан Ахмад-хаджи АбдулаевМуфтий Республики Дагестан Ахмед Абдулаев
CC BY 3.0 / Пресс-служба Главы и Правительства Республики Дагестан / Муфтий Республики Дагестан Ахмад-хаджи Абдулаев
Муфтий Республики Дагестан Ахмед Абдулаев
А региону нужны, как пояснил муфтий, "тишина и спокойствие". Если в плане безопасности вопросов нет, то в быту никаб — извечное яблоко раздора. Причиной тому — распространенной заблуждение.
Ликбез для верующих
Вмешался депутата гордумы Буйнакска — а теперь блогер — Хаджимурад Ханов. Сообщил, что поговорил с директором клиники — теперь Макеева встретится с пациенткой и принесет ей "аккуратные извинения". В свою очередь, глава региона гарантировал врачу защиту. Позже "общественника" Ханова задержали по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия.
© Фото : ГБУ РД "Дербентский музей-заповедник"/TelegramЖители и гости Дербента возлагают цветы к памятнику дружбы трех религий в память о жертвах терактов в Дагестане
Жители и гости Дербента возлагают цветы к памятнику дружбы трех религий в память о жертвах терактов в Дагестане
Скандальная пациентка, к слову, сравнила "жесткие порядки" в Дагестане с Москвой, где все "к такому одеянию относятся с уважением". На самом деле не совсем. В сентябре прошлого года Сеть облетело видео из столичной подземки: молодой человек подошел в вагоне к девушке в никабе и потребовал снять головной убор. В итоге этой историей занялся Следственный комитет.
Другой случай в московском метро произошел совсем недавно — 17 июня. Молодой человек демонстративно снимал на телефон двух пассажирок в никабах. А в ответ на просьбу не нарушать личное пространство принялся задавать провокационные вопросы об исламе. Затем в адрес девушек посыпались оскорбления.
Одна из пострадавших объяснила ему: она носит никаб всю жизнь и нарушать правила своей религии не намерена.
Как ни странно, у мусульман нет в этом единства. Голова женщины должна быть покрыта — это восходит к Корану. А вот как именно — неясно. Богословы отвечают по-разному. И например, в Саудовской Аравии предписывают носить никаб, а в других исламских странах достаточно хиджаба, срывающего только волосы. Еще есть бурка и чадра.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина возле Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
Женщина возле Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
По словам ведущего научного сотрудника МГИМО Ахмета Ярлыкапова, российские мусульмане не считают традиционным головной убор, полностью прячущий лицо. Это более свойственно ираноязычным народам Центральной Азии.
Об этом же говорят и духовные лидеры. "Молодая девушка или женщина у нас может проявить скромность, прикрыв часть лица платком. Но чтобы в ее убранстве были лишь прорези для глаз — нет такого. И у татар нет, и у чеченцев, карачаевцев и крымских татар, ногайцев и балкарцев", — сказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев.
Пойти другим путем
Именно поэтому некоторые мусульманские лидеры не против законодательного запрета никаба.
Дискуссия тут возникла в конце мая — с подачи главы Совета по правам человека при президенте Валерия Фадеева. Тогда же партия "Новые люди" (председатель — Владислав Даванков) внесла на рассмотрение в парламент законопроект, дающий регионам право самим устанавливать религиозный дресс-код.
© AP Photo / Christophe EnaЖенщина в никабе на улице Ле-Мениль-Сен-Дени недалеко от Парижа
© AP Photo / Christophe Ena
Женщина в никабе на улице Ле-Мениль-Сен-Дени недалеко от Парижа
Среди сторонников запрета никаба — руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Правда, его раскритиковал Рамзан Кадыров. Глава Чечни подчеркнул: здесь нужно "быть предельно аккуратным". Солидарен с ним и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов: запрет чреват возникновением напряженности в обществе.
Возможно, в непростой ситуации есть смысл обратиться к международному опыту. Никаб запрещен в 16 странах: Таджикистане, Узбекистане, Алжире, Тунисе, Китае, Франции, Бельгии, Дании, Италии, Австрии, Германии, Швейцарии, Нидерландах, Египте, Марокко.
"На мой взгляд, это нам мало поможет. Международный опыт далеко не однозначный", — отмечает религиовед Роман Лункин.
© AFP 2024 / GEOFFROY VAN DER HASSELTПротестующие проходят маршем возле Северного вокзала в Париже в знак протеста исламофобии
Протестующие проходят маршем возле Северного вокзала в Париже в знак протеста исламофобии
Так, в 2004 году во Франции запретили не только никаб, но и вообще религиозную символику. В 2010-м приняли закон, не позволяющий скрывать лицо в общественных местах. Мусульман в Пятой республике около шести миллионов — почти десятая часть населения. Они вышли на улицы. Профильный комитет ООН постановил: эти законы ущемляют права женщин на выражение религиозных убеждений и маргинализирует их.
С другой стороны, в Таджикистане, отказавшемся от "чуждой культуре страны одежды", никто не протестовал.
Лучше всего исходить из собственного уникального опыта мирного сосуществования столь разных конфессий, заключает эксперт. Межрелигиозные конфликты случались, но постепенно их урегулировали. И нынешняя фетва, которую приняли временно, чтобы успокоить население, — тому подтверждение.