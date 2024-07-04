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"Не допустить второй Франции". Россия оказалась перед важным выбором

"Не допустить второй Франции". Россия оказалась перед важным выбором - РИА Новости, 04.07.2024

"Не допустить второй Франции". Россия оказалась перед важным выбором

В Дагестане временно запретили мусульманский головной убор, полностью закрывающий лицо, — никаб. Сразу же возникло много вопросов. Главный — что именно и зачем... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:00

2024-07-04T08:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Дагестане временно запретили мусульманский головной убор, полностью закрывающий лицо, — никаб. Сразу же возникло много вопросов. Главный — что именно и зачем попало под запрет? О непростой дилемме между "традицией" и безопасностью — в материале РИА Новости.К осуждению готовыГлава Дагестана Сергей Меликов недавно встретился с представителями общественности."Мы будем выносить фетву о запрете никаба", — сказал муфтий республики Ахмед Абулаев. Фетва — это богословско-юридическое заключение, разъясняющее применение норм шариата в области мусульманского права. И уже на следующий день решение приняли. Саму фетву пока не опубликовали. Профильный комитет муфтията счел, что достаточных оснований для всеобщего запрета нет — только для локального. Абдулаев заранее подчеркнул, что не боится критики. "В Коране сказано: одна истина, остальное — заблуждение", — напомнил он.Единственная истина в том, что мусульманский головной убор может стать угрозой безопасности республики, пережившей недавно серию терактов. По словам Меликова, подобная одежда "дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы".А региону нужны, как пояснил муфтий, "тишина и спокойствие". Если в плане безопасности вопросов нет, то в быту никаб — извечное яблоко раздора. Причиной тому — распространенной заблуждение.Ликбез для верующихНа днях местная девушка пришла на прием в частную клинику в Хасавюрте. А позже опубликовала в соцсетях гневный пост: врач Евгения Макеева якобы отказалась проводить осмотр из-за слишком закрытой одежды.Вмешался депутата гордумы Буйнакска — а теперь блогер — Хаджимурад Ханов. Сообщил, что поговорил с директором клиники — теперь Макеева встретится с пациенткой и принесет ей "аккуратные извинения". В свою очередь, глава региона гарантировал врачу защиту. Позже "общественника" Ханова задержали по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия.Скандальная пациентка, к слову, сравнила "жесткие порядки" в Дагестане с Москвой, где все "к такому одеянию относятся с уважением". На самом деле не совсем. В сентябре прошлого года Сеть облетело видео из столичной подземки: молодой человек подошел в вагоне к девушке в никабе и потребовал снять головной убор. В итоге этой историей занялся Следственный комитет.Другой случай в московском метро произошел совсем недавно — 17 июня. Молодой человек демонстративно снимал на телефон двух пассажирок в никабах. А в ответ на просьбу не нарушать личное пространство принялся задавать провокационные вопросы об исламе. Затем в адрес девушек посыпались оскорбления.Одна из пострадавших объяснила ему: она носит никаб всю жизнь и нарушать правила своей религии не намерена.Как ни странно, у мусульман нет в этом единства. Голова женщины должна быть покрыта — это восходит к Корану. А вот как именно — неясно. Богословы отвечают по-разному. И например, в Саудовской Аравии предписывают носить никаб, а в других исламских странах достаточно хиджаба, срывающего только волосы. Еще есть бурка и чадра.По словам ведущего научного сотрудника МГИМО Ахмета Ярлыкапова, российские мусульмане не считают традиционным головной убор, полностью прячущий лицо. Это более свойственно ираноязычным народам Центральной Азии.Об этом же говорят и духовные лидеры. "Молодая девушка или женщина у нас может проявить скромность, прикрыв часть лица платком. Но чтобы в ее убранстве были лишь прорези для глаз — нет такого. И у татар нет, и у чеченцев, карачаевцев и крымских татар, ногайцев и балкарцев", — сказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев.Пойти другим путемИменно поэтому некоторые мусульманские лидеры не против законодательного запрета никаба.Дискуссия тут возникла в конце мая — с подачи главы Совета по правам человека при президенте Валерия Фадеева. Тогда же партия "Новые люди" (председатель — Владислав Даванков) внесла на рассмотрение в парламент законопроект, дающий регионам право самим устанавливать религиозный дресс-код.Среди сторонников запрета никаба — руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Правда, его раскритиковал Рамзан Кадыров. Глава Чечни подчеркнул: здесь нужно "быть предельно аккуратным". Солидарен с ним и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов: запрет чреват возникновением напряженности в обществе.В Госдуме с 11 июня находится еще один законопроект — компромиссный, без упоминания о мусульманах и религии.Возможно, в непростой ситуации есть смысл обратиться к международному опыту. Никаб запрещен в 16 странах: Таджикистане, Узбекистане, Алжире, Тунисе, Китае, Франции, Бельгии, Дании, Италии, Австрии, Германии, Швейцарии, Нидерландах, Египте, Марокко."На мой взгляд, это нам мало поможет. Международный опыт далеко не однозначный", — отмечает религиовед Роман Лункин.Так, в 2004 году во Франции запретили не только никаб, но и вообще религиозную символику. В 2010-м приняли закон, не позволяющий скрывать лицо в общественных местах. Мусульман в Пятой республике около шести миллионов — почти десятая часть населения. Они вышли на улицы. Профильный комитет ООН постановил: эти законы ущемляют права женщин на выражение религиозных убеждений и маргинализирует их.С другой стороны, в Таджикистане, отказавшемся от "чуждой культуре страны одежды", никто не протестовал.Лучше всего исходить из собственного уникального опыта мирного сосуществования столь разных конфессий, заключает эксперт. Межрелигиозные конфликты случались, но постепенно их урегулировали. И нынешняя фетва, которую приняли временно, чтобы успокоить население, — тому подтверждение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, таджикистан, госдума рф, оон, аналитика - религия и мировоззрение