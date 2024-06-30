https://ria.ru/20240630/melikov-1956477672.html

Меликов рассказал о травле врача из-за просьбы к пациентке снять никаб

Меликов рассказал о травле врача из-за просьбы к пациентке снять никаб - РИА Новости, 30.06.2024

Меликов рассказал о травле врача из-за просьбы к пациентке снять никаб

В Хасавюрте "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб на медицинском обследовании, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:12

2024-06-30T17:12

2024-06-30T17:38

хасавюрт

сергей меликов

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ГРОЗНЫЙ, 30 июн — РИА Новости. В Хасавюрте "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб на медицинском обследовании, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram. "На фоне общей сплоченности настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта. С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!" — написал он.Глава республики также указал, что "псевдолидеров" общественного мнения, пытающихся разобщить население страны, ждут неминуемые последствия.Как пишут многие Telegram-каналы, травлю врача Евгении Макеевой устроил блогер Хаджимурад Ханов, известный также как Гаджимурад Атаев. На видео, которое распространилось в социальных сетях, он, по его словам, разговаривает по телефону с владельцем частной клиники, где произошел инцидент. Разговор собеседников заканчивается тем, что они решают организовать встречу пациентки с Макеевой, которая принесет ей свои "аккуратные извинения" и тем самым успокоит общественность.

https://ria.ru/20240625/nikab-1955263262.html

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936470433.html

хасавюрт

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хасавюрт, сергей меликов