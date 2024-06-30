https://ria.ru/20240630/melikov-1956477672.html
Меликов рассказал о травле врача из-за просьбы к пациентке снять никаб
Меликов рассказал о травле врача из-за просьбы к пациентке снять никаб - РИА Новости, 30.06.2024
Меликов рассказал о травле врача из-за просьбы к пациентке снять никаб
В Хасавюрте "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб на медицинском обследовании, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:12
2024-06-30T17:12
2024-06-30T17:38
хасавюрт
сергей меликов
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ГРОЗНЫЙ, 30 июн — РИА Новости. В Хасавюрте "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб на медицинском обследовании, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram. "На фоне общей сплоченности настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта. С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!" — написал он.Глава республики также указал, что "псевдолидеров" общественного мнения, пытающихся разобщить население страны, ждут неминуемые последствия.Как пишут многие Telegram-каналы, травлю врача Евгении Макеевой устроил блогер Хаджимурад Ханов, известный также как Гаджимурад Атаев. На видео, которое распространилось в социальных сетях, он, по его словам, разговаривает по телефону с владельцем частной клиники, где произошел инцидент. Разговор собеседников заканчивается тем, что они решают организовать встречу пациентки с Макеевой, которая принесет ей свои "аккуратные извинения" и тем самым успокоит общественность.
https://ria.ru/20240625/nikab-1955263262.html
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хасавюрт, сергей меликов
Меликов рассказал о травле врача из-за просьбы к пациентке снять никаб
Меликов пообещал защиту врачу, критикуемой из-за просьбы к пациентке снять никаб
ГРОЗНЫЙ, 30 июн — РИА Новости.
В Хасавюрте "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб на медицинском обследовании, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram
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"На фоне общей сплоченности настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта. С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!" — написал он.
Глава республики также указал, что "псевдолидеров" общественного мнения, пытающихся разобщить население страны, ждут неминуемые последствия.
Как пишут многие Telegram-каналы, травлю врача Евгении Макеевой устроил блогер Хаджимурад Ханов, известный также как Гаджимурад Атаев.
На видео, которое распространилось в социальных сетях, он, по его словам, разговаривает по телефону с владельцем частной клиники, где произошел инцидент. Разговор собеседников заканчивается тем, что они решают организовать встречу пациентки с Макеевой, которая принесет ей свои "аккуратные извинения" и тем самым успокоит общественность.