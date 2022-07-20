Церковные праздники в августе 2022 года: полный календарь и приметы

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На последний месяц лета приходится несколько православных праздников и один большой пост. О том, какие именно знаковые для верующих даты отмечаются в августе 2022 года в России, календарь церковных событий и связанные с ними народные приметы — в материале РИА Новости.

Церковные праздники в августе

© Инфографика Православные посты и праздники в августе © Инфографика Православные посты и праздники в августе

православными праздниками . Самые значительные из них — Конец лета насыщен. Самые значительные из них — Медовый Спас , Преображение Господне вместе с Яблочным Спасом, Успение Пресвятой Богородицы и Ореховый Спас

Спас — это сокращенная форма слова “спаситель”. То есть праздник связан со спасителем мира, а также сезоном сбора разного урожая. Так, Медовый Спас приходится на время, когда собирают мед и освещают его в храме. Яблочный Спас — связан с поспеванием яблок, которые также символизируют райский плод и “духовную сладость”. Ореховый же Спас — это время, когда можно собирать урожай орехов. Православные, как правило, заготавливают плоды на зиму и освящают их в церквях.

Третий Спас еще также называют “Нерукотворным”. Это связано с преданием о том, как лик Иисуса Христа отпечатался на полотенце, когда тот промокнул им лицо после умывания. После чего на основе этого лика писались первые иконы Спаса Нерукотворного.

Двунадесятые и великие праздники в августе

Двунадесятые праздники — это дни в православии, которые празднуются после Пасхи и посвящаются событиям жизни Иисуса Христа и Богородицы на земле. Двунадесятые праздники входят в число великих и большинство из них являются непереходящими, то есть с фиксированной датой. Также двунадесятые праздники включают дополнительные особенные дни:

предпразднство — подготовительные дни к празднику;

предпразднство — подготовительные дни к празднику; попразднство — продолжение праздника;

попразднство — продолжение праздника; отдание — последний день праздника.

К двунадесятым и великим церковным праздникам в августе относятся два события — Преображение Господне (19 августа) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

У первого праздника есть один день предпразднства (18 августа) и семь дней попразднства 20-26 августа). Отдание (окончание) приходится на 26 августа.

Успение Богородицы также имеет один день предпразднства (27 августа), а попразднство длится восемь дней. Отдание происходит 5 сентября.

Календарь праздников в августе по дням

Наряду с двунадесятыми и великими праздниками в августе отмечаются дни памяти святых.

1 августа:

обретение мощей Преподобного Серафима, Саровского чудотворца;

обретение мощей Преподобного Серафима, Саровского чудотворца; преподобной Макрины Каппадокийской;

преподобной Макрины Каппадокийской; благоверного князя Романа Рязанского;

благоверного князя Романа Рязанского; преподобного Паисия Печерского;

преподобного Паисия Печерского; блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы, Сербских;

блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы, Сербских; преподобного Дия Константинопольского.

2 августа:

пророка Илии;

преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена;

преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена; преподобномученика Афанасия Брестского, игумена.

3 августа:

преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его;

преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его; преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских.

4 августа:

мироносицы равноапостольной Марии Магдалины;

мироносицы равноапостольной Марии Магдалины; преподобного Корнилия Переяславского;

преподобного Корнилия Переяславского; перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.

5 августа:

Почаевской иконы Божией Матери;

Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.

6 августа:

мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида);

мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида); мученицы Христины Тирской;

мученицы Христины Тирской; преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита.

7 августа:

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы;

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; обретение мощей: Святых жен Олимпиады, диакониссы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской;

обретение мощей: Святых жен Олимпиады, диакониссы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской; обретение мощей Преподобного Макария Желтоводского, Унженского

8 августа:

священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа;

священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа; пресвитеров Никомидийских;

пресвитеров Никомидийских; преподобного Моисея Угрина, Печерского;

преподобного Моисея Угрина, Печерского; преподобномученицы Параскевы Римской.

9 августа:

великомученика и целителя Пантелеимона;

великомученика и целителя Пантелеимона; преподобного Германа Аляскинского;

преподобного Германа Аляскинского; блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского.

10 августа:

праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (Путеводительница);

обретение мощей Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.

11 августа:

преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов;

преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов; мученика Каллиника Киликийского;

мученика Каллиника Киликийского; преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских, Мученицы Серафимы девы.

12 августа:

апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника;

апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; мученика Иоанна Воина;

мученика Иоанна Воина; преподобного Германа Соловецкого.

13 августа:

предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня;

предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня; обретение мощей: праведного Евдокима Каппадокиянина, священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских.

14 августа:

Успенский пост (1 день);

Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня;

Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня; празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице;

празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице; обретение мощей: семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.

15 августа:

Успенский пост (2 день);

Успенский пост (2 день); перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива;

перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива; блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

16 августа:

Успенский пост (3 день);

Успенский пост (3 день); преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца;

преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца; преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.

17 августа:

Успенский пост (4 день);

Успенский пост (4 день); обретение мощей семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.

18 августа:

Успенский пост (5 день);

Успенский пост (5 день); предпразднство Преображения Господня;

предпразднство Преображения Господня; мученика Евсигния Антиохийского.

19 августа:

Преображение Господне;

Успенский пост (6 день).

20 августа:

Успенский пост (7 день);

Успенский пост (7 день); попразднство Преображения Господня;

попразднство Преображения Господня; святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского;

святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского; преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его;

преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его; преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского;

преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского; преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.

21 августа:

Успенский пост (8 день);

Успенский пост (8 день); перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких;

перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких; святителя Емилиана, епископа Кизического.

22 августа:

Успенский пост (9 день);

Успенский пост (9 день); собор Соловецких святых;

собор Соловецких святых; апостола Матфия.

23 августа:

Успенский пост (10 день);

Успенский пост (10 день); священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских, Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского.

24 августа:

Успенский пост (11 день);

Успенский пост (11 день); священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона;

священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских;

преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского.

25 августа:

Успенский пост (12 день);

Успенский пост (12 день); Преподобномучеников Белогорских;

Преподобномучеников Белогорских; мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними.

26 августа:

Успенский пост (13 день);

Успенский пост (13 день); отдание праздника Преображения Господня;

отдание праздника Преображения Господня; преподобного Максима Исповедника; святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского;

преподобного Максима Исповедника; святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского; обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

27 августа:

Успенский пост (14 день);

Успенский пост (14 день); предпразднство Успения Пресвятой Богородицы;

предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; пророка Михея (из 12-ти пророков);

пророка Михея (из 12-ти пророков); перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского;

перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.

28 августа:

Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа:

попразднство Успения Пресвятой Богородицы;

попразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа;

перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа; мученика Диомида врача.

30 августа:

священномученика Мирона Кизического, пресвитера;

священномученика Мирона Кизического, пресвитера; преподобного Алипия, иконописца Печерского.

31 августа:

преподобного Иоанна Рыльского;

преподобного Иоанна Рыльского; мучеников Флора и Лавра.

Посты в августе

Постные дни в августе 2022 года выпадают на 4, 6, 11 и 13-27 числа.

В первой половине месяца продолжается летний мясоед (промежуток между Петровским и Успенским постами). Он начинается 12 июля, когда празднуется день святых апостолов Петра и Павла, и продолжается до 13 августа. После этого наступает один из многодневных постов в году — Успенский.

Великому посту ”, — прокомментировала Анна Бахтиярова, религиовед и историк. “С 14 по 27 августа длится Успенский пост. По строгости он соответствует”, — прокомментировала Анна Бахтиярова, религиовед и историк.

Пост объединил сразу три Спаса:

Медовый — 14 августа;

Медовый — 14 августа; Яблочный — 19 августа;

Яблочный — 19 августа; Ореховый — 29 августа.

По словам эксперта, пост назван Успенским, так как заканчивается праздником Успения Богородицы (успение — это сон, считается, что Богородица не умерла, а уснула). Спасами праздники называются так, потому что посвящены Спасителю — Христу.

Так во второй Спас празднуется Преображение Господне — событие, произошедшее на горе Фавор. Тогда трем ученикам Христа была открыта Его Божественная сущность. Во время молитвы Иисус преобразился, сиял свет, Моисей и Илия беседовали с Ним и был слышен голос с небес: "Это — Сын Мой Избранный". В этот день постящимся разрешено есть рыбу.

Ореховый Спас совершается в попразднество (то есть после даты праздника) Успения Пресвятой Богородицы и окончания поста. Посвящен Спасу Нерукотворному. Успенский — это самый короткий пост из четырех многодневных. Изначально в это время постились те, кто не мог держать Великий пост. Начинался он после Троицы и заканчивался 28 августа в день Успения Богородицы. Упоминания об этом посте существуют с V века. Однако позднее произошло разделение поста на Петров и Успенский пост. Таким образом сейчас существует пост, посвященный церковному празднику Богородицы, к тому же и сама она по преданию постилась перед своим Успением.

Приметы и поверья в августе по церковному календарю

“Август на Руси называли: зорничник, зарев-месяц (по обилию утренних зарниц- всполохов света в небе), припасиха, собериха, серпень (август — месяц жатвы), густарь, густоед, хлебосол, разносол. Названия месяцев на Руси описывали погодные явления, либо деятельность крестьянина. Несмотря на название "густоед" — так как поспевал урожай, половина августа приходится на пост”, — рассказала Анна Бахтиярова.

Как утверждает религиовед, в старину говорили: "Успенский пост мужика досыта накормит", "От первого Спаса накопит мужик запаса", "Петровка — голодовка, Спасовка — лакомка!" (о Петровом и Успенском постах). Все потому что пищи растительного происхождения в это время года было предостаточно. Начинается пост праздником Изнесения Честных Древ Креста Господня или в народе — Медовый Спас.

Приметы и поверья в августе так же как и церковные праздники разбиты по дням. В начале августа каждый день ознаменован такими “знаками”, например:

1 августа — Макрины

Приметы: Дождь с утра – не жди добра, вся осень будет мокрая, а страда ненастная. Если на Макрины дождь, то сев озимых хлебов будет хорош. Если на Макрины сухо, то будет сухо еще шесть недель.

Поверья: Начало раннего листопада, замолкание птиц.

2 августа — Ильин день

Приметы: Илья лето кончает. Какой Илья – таково и Воздвижение. На Илью до обеда лето, после обеда осень. С Ильина дня на деревьях лист желтеет. Трава растет до Ильина дня.

Поверья: С Ильи а дня вода студена, купаться нельзя. Считалось, что Илья-пророк был “хозяином дождя”. Дождем в этот день умывались от порчи‑сглаза, пили воду из “святых источников”, купались в них, а собак и кошек не пускали в дом.

3 августа — Онуфрий Молчаливый

Приметы: Если ночь свежая и холодная, то зима будет ранняя и морозная.

Поверья: В память Онуфрия в этот день старались работать и заниматься хозяйством молча.

4 августа — Мария Магдалина, Марья-Ягодница

Приметы: Лягушки держатся в воде — к сухой погоде, а выползают на сушу или сильно расквакались — к непогоде, ненастью.

Поверья: Марью называли ягодницей за то, что в этот день было принято ходить за ягодами ходить, собирать плоды, а потом заготавливать на зиму. В Марьин день часто бывает яркое солнце. Домохозяйки старались осветить “марьиным светом” свой дом — снимали и стирали занавески, мыли окна и рамы, также избавлялись от паутины.

5 августа — Трофим-бессонник

Приметы: Если паук направляет свою паутину в сторону севера – будет похолодание, а если направляет на юг – ожидать тепло.

Поверья: Жнецы помнили заветы, предостерегающие работающих в полдень в поле от “морок” полудниц. По преданию, вереницы полудниц водят хороводы с 5 по 12 августа. Они летают над полем в знойном мареве, “мороками жнецов путают”.

6 августа — Борис и Глеб Летник

Приметы: Светлая и теплая погода — ждать холодную зиму, а если идет дождь — зима будет снежная и теплая.

Поверья: Борис и Глеб – поспел хлеб. Борис и Глеб – дозревает хлеб. При этом в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться: “На Глеба и Бориса за хлеб не берися”.

7 августа — Анна Зимоуказница

Приметы: Какая погода на Анну до обеда — такая зима до декабря; какая после обеда — такая зима после декабря.

Поверья: Считалось, что Анна Зимоуказница напоминала крестьянам о скорой ненастной погоде.

8 августа — Моисей. Марьев день

Приметы: Осенние марева по травам идут, целебную мощь травам дают. Утром прохлада росяная листья наполняет, пыль омывает.

Поверья: В этот день Моисей помогает избавиться от блудной страсти. Для этого надо молиться святому и отслужить молебен с водосвятием. Для того чтобы предотвратить измены, читали специальную молитву.

9 августа — Никола Кочанский, Пантелеймон‑целитель, Палий

Приметы: Если в этот день кочаны завиваются, то осень будет холодной.

Поверья: В этот день боятся грозы: “Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб”. “Палий — пали копны”. “Палий спалит двор того, кто возит в этот день копны на гумно”. В день Пантелеймона старались не работать, считалось грехом возить хлеб и сено — Пантелеймон сожжет.

10 августа — Прохоры и Пармены

Приметы: Утром туман стелется по воде — к хорошей погоде, а если поднимается вверх — к дождям.

Поверья: Считалось, что в этот день неблагоприятна торговля и обмен: “Прохоры и Пармены — не затевай мены”.

11 августа — Калинник

Приметы: Если на Калинника туман — припасай косы про овес с ячменем.

Поверья: Калиник зарницами, что стрелами раскаленными, над полями мечет, осенние грозы зачинает. В день Калинина пекли пирог с ягодами калины, толкли калину с медом.

12 августа — Сила и Силуян

Приметы: Если на Силу ветреная погода и заморосил дождь — к долгой мокроте. Если душно, а насекомые особенно злы и едки, будет дождь.

Поверья: На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна – колосья под тяжестью зерен клонятся к земле. Считали, что в это время “ведьмы обмирают, опившись молока”. 12 августа — самое подходящее время для посева озимой ржи.

13 августа — Евдокимов день

Приметы: Если пчелы улетели с утра в поле — будет хорошая погода.

Поверья: Заговенье (последний день) перед Успенским постом. Ели репу свежую, вяленую, пареную.

14 августа — Медовый Спас

Приметы: Праздник Спас – пчела летит в улей последний раз. Подготавливайся к зиме, чтобы не голодать. Собранный мак — защитник благополучия и счастья в семье. Если дождь идет — от пожаров убережет. Розы отцвели — лето отцвело. Олень в воде копыта помыл — купаться нельзя. Наступил Медовый Спас — пчела меда больше не принесет.

Поверья: Этот день считается праздником пчеловодов, когда они заламывают в ульях первые медовые соты: “На первый Спас и нищий медку покушает”.

19 августа — Преображение Господа Бога. Яблочный Спас

Приметы: Каков “второй Спас”, таков и январь. Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — мокрую осень, ясный — суровую зиму. Пришел Спас — бери рукавицы про запас, второй Спас шубу припас. Просыпаясь, слышать смех — к богатому урожаю. Просыпаясь, слышать, как поют птицы — год будет удачным. Во сне увидеть яблоню — к замужеству. Угостить нищего в Яблочный Спас — к богатому урожаю.

Поверья: Довторого Спаса не разрешено есть фрукты. Их несли в церковь для освящения в день Спаса, после чего все фрукты разрешалось употреблять в пищу

28 августа — Успение Богородицы. Дожинки

Приметы: 28 августа — начало молодого бабьего лета. В этот день предсказывали погоду на старое бабье лето (14-21 сентября): если молодое выдалось дождливым, то и старое будет ненастным. Если на Успенье или в эти дни появится радуга — к затяжной и теплой осени; если много паутины — к ясной и холодной зиме. Видно много паутины — зимой будет мало снега. Дождь пошел — значит, ненастная погода сохранится до конца сентября. Гром и гроза — осень наступит рано и принесет много дождей. Стоит туман на дворе — грибы хорошо уродятся.

Поверья: “Озимь сей за три дня до Успения и три после Успения”. На Успение Богородицы праздновали окончание жатвы (дожинки). В этот день в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для благословения и освящения.

29 августа — Ореховый Спас

Приметы: Считается, что к этому дню должны поспеть орехи. Льет дождь с грозой — встречайте теплую осень. Если на Спас собрали много орехов — урожай зерна в следующем году прибавится. Первый орех определяет, каким окажется следующий год: вкусный и спелый орех — ожидание большой любви, недозрелый — жди серьезных вестей, гнилой — к неприятностям, горький — год будет проблемным.