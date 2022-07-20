Рейтинг@Mail.ru
Церковные православные праздники в августе 2022 в России: календарь на месяц
19:58 20.07.2022 (обновлено: 18:11 23.10.2025)
Церковные праздники в августе 2022 года: полный календарь и приметы
Церковные православные праздники в августе 2022 в России: календарь на месяц
Церковные праздники в августе 2022 года: полный календарь и приметы
На последний месяц лета приходится несколько православных праздников и один большой пост. О том, какие именно знаковые для верующих даты отмечаются в августе... РИА Новости, 23.10.2025
Церковные праздники в августе 2022 года: полный календарь и приметы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЦерковные праздники в августе
Церковные праздники в августе
Оглавление
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На последний месяц лета приходится несколько православных праздников и один большой пост. О том, какие именно знаковые для верующих даты отмечаются в августе 2022 года в России, календарь церковных событий и связанные с ними народные приметы — в материале РИА Новости.

Церковные праздники в августе

Конец лета насыщен православными праздниками. Самые значительные из них — Медовый Спас, Преображение Господне вместе с Яблочным Спасом, Успение Пресвятой Богородицы и Ореховый Спас.
Спас — это сокращенная форма слова “спаситель”. То есть праздник связан со спасителем мира, а также сезоном сбора разного урожая. Так, Медовый Спас приходится на время, когда собирают мед и освещают его в храме. Яблочный Спас — связан с поспеванием яблок, которые также символизируют райский плод и “духовную сладость”. Ореховый же Спас — это время, когда можно собирать урожай орехов. Православные, как правило, заготавливают плоды на зиму и освящают их в церквях.
Третий Спас еще также называют “Нерукотворным”. Это связано с преданием о том, как лик Иисуса Христа отпечатался на полотенце, когда тот промокнул им лицо после умывания. После чего на основе этого лика писались первые иконы Спаса Нерукотворного.
Двунадесятые и великие праздники в августе

Двунадесятые праздники — это дни в православии, которые празднуются после Пасхи и посвящаются событиям жизни Иисуса Христа и Богородицы на земле. Двунадесятые праздники входят в число великих и большинство из них являются непереходящими, то есть с фиксированной датой. Также двунадесятые праздники включают дополнительные особенные дни:
  • предпразднство — подготовительные дни к празднику;
  • попразднство — продолжение праздника;
  • отдание — последний день праздника.
К двунадесятым и великим церковным праздникам в августе относятся два события — Преображение Господне (19 августа) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
У первого праздника есть один день предпразднства (18 августа) и семь дней попразднства 20-26 августа). Отдание (окончание) приходится на 26 августа.
Успение Богородицы также имеет один день предпразднства (27 августа), а попразднство длится восемь дней. Отдание происходит 5 сентября.
Икона Успение - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Успение Пресвятой Богородицы: как нельзя отмечать праздник
26 августа 2021, 16:16

Календарь праздников в августе по дням

Наряду с двунадесятыми и великими праздниками в августе отмечаются дни памяти святых.
1 августа:
  • обретение мощей Преподобного Серафима, Саровского чудотворца;
  • преподобной Макрины Каппадокийской;
  • благоверного князя Романа Рязанского;
  • преподобного Паисия Печерского;
  • блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы, Сербских;
  • преподобного Дия Константинопольского.
2 августа:
  • пророка Илии;
  • преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена;
  • преподобномученика Афанасия Брестского, игумена.
Выставка Шедевры русской иконописи XIV – XVI веков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Ильин день 2025 - что можно и чего нельзя делать в день Ильи Пророка
22 июля, 16:21
3 августа:
  • преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его;
  • преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских.
4 августа:
  • мироносицы равноапостольной Марии Магдалины;
  • преподобного Корнилия Переяславского;
  • перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.
5 августа:
  • Почаевской иконы Божией Матери;
  • мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.
6 августа:
  • мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида);
  • мученицы Христины Тирской;
  • преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита.
Икона святой праведной Анны из Филадельфии - РИА Новости, 1920, 13.12.2014
Святыня православной Америки - икона святой Анны - прибыла в Вашингтон
13 декабря 2014, 19:11
7 августа:
  • Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы;
  • обретение мощей: Святых жен Олимпиады, диакониссы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской;
  • обретение мощей Преподобного Макария Желтоводского, Унженского
8 августа:
  • священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа;
  • пресвитеров Никомидийских;
  • преподобного Моисея Угрина, Печерского;
  • преподобномученицы Параскевы Римской.
9 августа:
  • великомученика и целителя Пантелеимона;
  • преподобного Германа Аляскинского;
  • блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского.
10 августа:
  • праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (Путеводительница);
  • обретение мощей Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.
11 августа:
  • преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов;
  • мученика Каллиника Киликийского;
  • преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских, Мученицы Серафимы девы.
12 августа:
  • апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника;
  • мученика Иоанна Воина;
  • преподобного Германа Соловецкого.
13 августа:
  • предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня;
  • обретение мощей: праведного Евдокима Каппадокиянина, священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских.
14 августа:
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСвященник освящает прилавок с медом на ярмарке меда в Краснодарском крае
  • Успенский пост (1 день);
  • Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня;
  • празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице;
  • обретение мощей: семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.
15 августа:
  • Успенский пост (2 день);
  • перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива;
  • блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
16 августа:
  • Успенский пост (3 день);
  • преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца;
  • преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.
Обработка киоты иконы специальными антисептическими растворами перед началом литургии - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
Почему Успенский пост — самый строгий
14 августа 2020, 08:00
17 августа:
  • Успенский пост (4 день);
  • обретение мощей семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.
18 августа:
  • Успенский пост (5 день);
  • предпразднство Преображения Господня;
  • мученика Евсигния Антиохийского.
19 августа:
  • Преображение Господне;
  • Успенский пост (6 день).
20 августа:
  • Успенский пост (7 день);
  • попразднство Преображения Господня;
  • святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского;
  • преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его;
  • преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского;
  • преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.
21 августа:
  • Успенский пост (8 день);
  • перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких;
  • святителя Емилиана, епископа Кизического.
22 августа:
  • Успенский пост (9 день);
  • собор Соловецких святых;
  • апостола Матфия.
День Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
День крещения Руси: дата, история и традиции православного праздника
28 июля 2024, 18:47
23 августа:
  • Успенский пост (10 день);
  • священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских, Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского.
24 августа:
  • Успенский пост (11 день);
  • священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона;
  • преподобномучеников Феодора и Василия Печерских;
  • преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского.
25 августа:
  • Успенский пост (12 день);
  • Преподобномучеников Белогорских;
  • мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними.
Скриншот мультфильма Винни Пух - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
Медовый спас: байки, быль и лайфхаки
14 августа 2020, 08:00
26 августа:
  • Успенский пост (13 день);
  • отдание праздника Преображения Господня;
  • преподобного Максима Исповедника; святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского;
  • обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
27 августа:
  • Успенский пост (14 день);
  • предпразднство Успения Пресвятой Богородицы;
  • пророка Михея (из 12-ти пророков);
  • перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского;
  • преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.
28 августа:
  • Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа:
  • попразднство Успения Пресвятой Богородицы;
  • перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа;
  • мученика Диомида врача.
30 августа:
  • священномученика Мирона Кизического, пресвитера;
  • преподобного Алипия, иконописца Печерского.
31 августа:
  • преподобного Иоанна Рыльского;
  • мучеников Флора и Лавра.

Посты в августе

Постные дни в августе 2022 года выпадают на 4, 6, 11 и 13-27 числа.
В первой половине месяца продолжается летний мясоед (промежуток между Петровским и Успенским постами). Он начинается 12 июля, когда празднуется день святых апостолов Петра и Павла, и продолжается до 13 августа. После этого наступает один из многодневных постов в году — Успенский.
“С 14 по 27 августа длится Успенский пост. По строгости он соответствует Великому посту”, — прокомментировала Анна Бахтиярова, религиовед и историк.
Пост объединил сразу три Спаса:
  • Медовый — 14 августа;
  • Яблочный — 19 августа;
  • Ореховый — 29 августа.
По словам эксперта, пост назван Успенским, так как заканчивается праздником Успения Богородицы (успение — это сон, считается, что Богородица не умерла, а уснула). Спасами праздники называются так, потому что посвящены Спасителю — Христу.
Так во второй Спас празднуется Преображение Господне — событие, произошедшее на горе Фавор. Тогда трем ученикам Христа была открыта Его Божественная сущность. Во время молитвы Иисус преобразился, сиял свет, Моисей и Илия беседовали с Ним и был слышен голос с небес: "Это — Сын Мой Избранный". В этот день постящимся разрешено есть рыбу.
Ореховый Спас совершается в попразднество (то есть после даты праздника) Успения Пресвятой Богородицы и окончания поста. Посвящен Спасу Нерукотворному. Успенский — это самый короткий пост из четырех многодневных. Изначально в это время постились те, кто не мог держать Великий пост. Начинался он после Троицы и заканчивался 28 августа в день Успения Богородицы. Упоминания об этом посте существуют с V века. Однако позднее произошло разделение поста на Петров и Успенский пост. Таким образом сейчас существует пост, посвященный церковному празднику Богородицы, к тому же и сама она по преданию постилась перед своим Успением.

Приметы и поверья в августе по церковному календарю

“Август на Руси называли: зорничник, зарев-месяц (по обилию утренних зарниц- всполохов света в небе), припасиха, собериха, серпень (август — месяц жатвы), густарь, густоед, хлебосол, разносол. Названия месяцев на Руси описывали погодные явления, либо деятельность крестьянина. Несмотря на название "густоед" — так как поспевал урожай, половина августа приходится на пост”, — рассказала Анна Бахтиярова.
Как утверждает религиовед, в старину говорили: "Успенский пост мужика досыта накормит", "От первого Спаса накопит мужик запаса", "Петровка — голодовка, Спасовка — лакомка!" (о Петровом и Успенском постах). Все потому что пищи растительного происхождения в это время года было предостаточно. Начинается пост праздником Изнесения Честных Древ Креста Господня или в народе — Медовый Спас.
Девушки во время праздника Ивана Купалы в посёлке Куйбышево Бахчисарайского района. 6 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Праздник Ивана Купалы
7 июля 2022, 07:03
Приметы и поверья в августе так же как и церковные праздники разбиты по дням. В начале августа каждый день ознаменован такими “знаками”, например:
  • 1 августа — Макрины
Приметы: Дождь с утра – не жди добра, вся осень будет мокрая, а страда ненастная. Если на Макрины дождь, то сев озимых хлебов будет хорош. Если на Макрины сухо, то будет сухо еще шесть недель.
Поверья: Начало раннего листопада, замолкание птиц.
  • 2 августа — Ильин день
Приметы: Илья лето кончает. Какой Илья – таково и Воздвижение. На Илью до обеда лето, после обеда осень. С Ильина дня на деревьях лист желтеет. Трава растет до Ильина дня.
Поверья: С Ильи а дня вода студена, купаться нельзя. Считалось, что Илья-пророк был “хозяином дождя”. Дождем в этот день умывались от порчи‑сглаза, пили воду из “святых источников”, купались в них, а собак и кошек не пускали в дом.
  • 3 августа — Онуфрий Молчаливый
Приметы: Если ночь свежая и холодная, то зима будет ранняя и морозная.
Поверья: В память Онуфрия в этот день старались работать и заниматься хозяйством молча.
Картина Карло Кривелли Мария Магдалина - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
"Замужество — миф". Кем на самом деле была Мария Магдалина
4 августа 2021, 08:00
  • 4 августа — Мария Магдалина, Марья-Ягодница
Приметы: Лягушки держатся в воде — к сухой погоде, а выползают на сушу или сильно расквакались — к непогоде, ненастью.
Поверья: Марью называли ягодницей за то, что в этот день было принято ходить за ягодами ходить, собирать плоды, а потом заготавливать на зиму. В Марьин день часто бывает яркое солнце. Домохозяйки старались осветить “марьиным светом” свой дом — снимали и стирали занавески, мыли окна и рамы, также избавлялись от паутины.
  • 5 августа — Трофим-бессонник
Приметы: Если паук направляет свою паутину в сторону севера – будет похолодание, а если направляет на юг – ожидать тепло.
Поверья: Жнецы помнили заветы, предостерегающие работающих в полдень в поле от “морок” полудниц. По преданию, вереницы полудниц водят хороводы с 5 по 12 августа. Они летают над полем в знойном мареве, “мороками жнецов путают”.
  • 6 августа — Борис и Глеб Летник
Приметы: Светлая и теплая погода — ждать холодную зиму, а если идет дождь — зима будет снежная и теплая.
Поверья: Борис и Глеб – поспел хлеб. Борис и Глеб – дозревает хлеб. При этом в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться: “На Глеба и Бориса за хлеб не берися”.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Как на самом деле отмечают Яблочный Спас в России
19 августа 2021, 08:00
  • 7 августа — Анна Зимоуказница
Приметы: Какая погода на Анну до обеда — такая зима до декабря; какая после обеда — такая зима после декабря.
Поверья: Считалось, что Анна Зимоуказница напоминала крестьянам о скорой ненастной погоде.
  • 8 августа — Моисей. Марьев день
Приметы: Осенние марева по травам идут, целебную мощь травам дают. Утром прохлада росяная листья наполняет, пыль омывает.
Поверья: В этот день Моисей помогает избавиться от блудной страсти. Для этого надо молиться святому и отслужить молебен с водосвятием. Для того чтобы предотвратить измены, читали специальную молитву.
  • 9 августа — Никола Кочанский, Пантелеймон‑целитель, Палий
Приметы: Если в этот день кочаны завиваются, то осень будет холодной.
Поверья: В этот день боятся грозы: “Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб”. “Палий — пали копны”. “Палий спалит двор того, кто возит в этот день копны на гумно”. В день Пантелеймона старались не работать, считалось грехом возить хлеб и сено — Пантелеймон сожжет.
  • 10 августа — Прохоры и Пармены
Приметы: Утром туман стелется по воде — к хорошей погоде, а если поднимается вверх — к дождям.
Поверья: Считалось, что в этот день неблагоприятна торговля и обмен: “Прохоры и Пармены — не затевай мены”.
  • 11 августа — Калинник
Приметы: Если на Калинника туман — припасай косы про овес с ячменем.
Поверья: Калиник зарницами, что стрелами раскаленными, над полями мечет, осенние грозы зачинает. В день Калинина пекли пирог с ягодами калины, толкли калину с медом.
  • 12 августа — Сила и Силуян
Приметы: Если на Силу ветреная погода и заморосил дождь — к долгой мокроте. Если душно, а насекомые особенно злы и едки, будет дождь.
Поверья: На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна – колосья под тяжестью зерен клонятся к земле. Считали, что в это время “ведьмы обмирают, опившись молока”. 12 августа — самое подходящее время для посева озимой ржи.
  • 13 августа — Евдокимов день
Приметы: Если пчелы улетели с утра в поле — будет хорошая погода.
Поверья: Заговенье (последний день) перед Успенским постом. Ели репу свежую, вяленую, пареную.
Продукция пчеловодства - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
Православные празднуют Медовый Спас
14 августа 2021, 00:00
  • 14 августа — Медовый Спас
Приметы: Праздник Спас – пчела летит в улей последний раз. Подготавливайся к зиме, чтобы не голодать. Собранный мак — защитник благополучия и счастья в семье. Если дождь идет — от пожаров убережет. Розы отцвели — лето отцвело. Олень в воде копыта помыл — купаться нельзя. Наступил Медовый Спас — пчела меда больше не принесет.
Поверья: Этот день считается праздником пчеловодов, когда они заламывают в ульях первые медовые соты: “На первый Спас и нищий медку покушает”.
  • 19 августа — Преображение Господа Бога. Яблочный Спас
Приметы: Каков “второй Спас”, таков и январь. Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — мокрую осень, ясный — суровую зиму. Пришел Спас — бери рукавицы про запас, второй Спас шубу припас. Просыпаясь, слышать смех — к богатому урожаю. Просыпаясь, слышать, как поют птицы — год будет удачным. Во сне увидеть яблоню — к замужеству. Угостить нищего в Яблочный Спас — к богатому урожаю.
Яблоки в парке отдыха имени Урицкого в Казани, где жители города празднуют Яблочный спас - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Можно ли вкушать яблоки до Яблочного Спаса?
18 августа 2021, 16:53
Поверья: Довторого Спаса не разрешено есть фрукты. Их несли в церковь для освящения в день Спаса, после чего все фрукты разрешалось употреблять в пищу
  • 28 августа — Успение Богородицы. Дожинки
Приметы: 28 августа — начало молодого бабьего лета. В этот день предсказывали погоду на старое бабье лето (14-21 сентября): если молодое выдалось дождливым, то и старое будет ненастным. Если на Успенье или в эти дни появится радуга — к затяжной и теплой осени; если много паутины — к ясной и холодной зиме. Видно много паутины — зимой будет мало снега. Дождь пошел — значит, ненастная погода сохранится до конца сентября. Гром и гроза — осень наступит рано и принесет много дождей. Стоит туман на дворе — грибы хорошо уродятся.
Поверья: “Озимь сей за три дня до Успения и три после Успения”. На Успение Богородицы праздновали окончание жатвы (дожинки). В этот день в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для благословения и освящения.
  • 29 августа — Ореховый Спас
Белка ест орех - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
Ореховый Спас: что приготовить на выходные
29 августа 2020, 08:00
Приметы: Считается, что к этому дню должны поспеть орехи. Льет дождь с грозой — встречайте теплую осень. Если на Спас собрали много орехов — урожай зерна в следующем году прибавится. Первый орех определяет, каким окажется следующий год: вкусный и спелый орех — ожидание большой любви, недозрелый — жди серьезных вестей, гнилой — к неприятностям, горький — год будет проблемным.
Поверья: К этому дню принято чистить к осени целебные источники, пить подземную водицу, обходить колодцы кругами, замыкая теплое “времечко”, освящать новые колодцы. По этой причине Ореховый Спас называли “На воде”. По народному поверью, в этот день ласточки вереницей летят и бросаются в колодцы.
 
Заголовок открываемого материала