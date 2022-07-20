Церковные праздники в августе 2022 года: полный календарь и приметы

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На последний месяц лета приходится несколько православных праздников и один большой пост. О том, какие именно знаковые для верующих даты отмечаются в августе 2022 года в России, календарь церковных событий и связанные с ними народные приметы — в материале РИА Новости.
Церковные праздники в августе
Православные посты и праздники в августе
© Инфографика
Православные посты и праздники в августе
Конец лета насыщен православными праздниками. Самые значительные из них — Медовый Спас, Преображение Господне вместе с Яблочным Спасом, Успение Пресвятой Богородицы и Ореховый Спас.
Спас — это сокращенная форма слова “спаситель”. То есть праздник связан со спасителем мира, а также сезоном сбора разного урожая. Так, Медовый Спас приходится на время, когда собирают мед и освещают его в храме. Яблочный Спас — связан с поспеванием яблок, которые также символизируют райский плод и “духовную сладость”. Ореховый же Спас — это время, когда можно собирать урожай орехов. Православные, как правило, заготавливают плоды на зиму и освящают их в церквях.
Третий Спас еще также называют “Нерукотворным”. Это связано с преданием о том, как лик Иисуса Христа отпечатался на полотенце, когда тот промокнул им лицо после умывания. После чего на основе этого лика писались первые иконы Спаса Нерукотворного.
Девушка на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в церкви Святого Пророка Илии
Девушка на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в церкви Святого Пророка Илии
Двунадесятые и великие праздники в августе
Двунадесятые праздники — это дни в православии, которые празднуются после Пасхи и посвящаются событиям жизни Иисуса Христа и Богородицы на земле. Двунадесятые праздники входят в число великих и большинство из них являются непереходящими, то есть с фиксированной датой. Также двунадесятые праздники включают дополнительные особенные дни:
- предпразднство — подготовительные дни к празднику;
- попразднство — продолжение праздника;
- отдание — последний день праздника.
К двунадесятым и великим церковным праздникам в августе относятся два события — Преображение Господне (19 августа) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
У первого праздника есть один день предпразднства (18 августа) и семь дней попразднства 20-26 августа). Отдание (окончание) приходится на 26 августа.
Успение Богородицы также имеет один день предпразднства (27 августа), а попразднство длится восемь дней. Отдание происходит 5 сентября.
Успение Пресвятой Богородицы: как нельзя отмечать праздник
26 августа 2021, 16:16
Календарь праздников в августе по дням
Наряду с двунадесятыми и великими праздниками в августе отмечаются дни памяти святых.
1 августа:
- обретение мощей Преподобного Серафима, Саровского чудотворца;
- преподобной Макрины Каппадокийской;
- благоверного князя Романа Рязанского;
- преподобного Паисия Печерского;
- блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы, Сербских;
- преподобного Дия Константинопольского.
2 августа:
- пророка Илии;
- преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена;
- преподобномученика Афанасия Брестского, игумена.
3 августа:
- преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его;
- преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских.
4 августа:
- мироносицы равноапостольной Марии Магдалины;
- преподобного Корнилия Переяславского;
- перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.
5 августа:
- Почаевской иконы Божией Матери;
- мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.
6 августа:
- мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида);
- мученицы Христины Тирской;
- преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита.
7 августа:
- Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы;
- обретение мощей: Святых жен Олимпиады, диакониссы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской;
- обретение мощей Преподобного Макария Желтоводского, Унженского
8 августа:
- священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа;
- пресвитеров Никомидийских;
- преподобного Моисея Угрина, Печерского;
- преподобномученицы Параскевы Римской.
9 августа:
- великомученика и целителя Пантелеимона;
- преподобного Германа Аляскинского;
- блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского.
10 августа:
- праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (Путеводительница);
- обретение мощей Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.
Смоленская икона Божией Матери "Одигитрия" в храме Христа Спасителя
Смоленская икона Божией Матери "Одигитрия" в храме Христа Спасителя
11 августа:
- преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов;
- мученика Каллиника Киликийского;
- преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских, Мученицы Серафимы девы.
12 августа:
- апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника;
- мученика Иоанна Воина;
- преподобного Германа Соловецкого.
13 августа:
- предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня;
- обретение мощей: праведного Евдокима Каппадокиянина, священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских.
14 августа:
Священник освящает прилавок с медом на ярмарке меда в Краснодарском крае
Священник освящает прилавок с медом на ярмарке меда в Краснодарском крае
- Успенский пост (1 день);
- Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня;
- празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице;
- обретение мощей: семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.
15 августа:
- Успенский пост (2 день);
- перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива;
- блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
16 августа:
- Успенский пост (3 день);
- преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца;
- преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.
17 августа:
- Успенский пост (4 день);
- обретение мощей семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.
18 августа:
- Успенский пост (5 день);
- предпразднство Преображения Господня;
- мученика Евсигния Антиохийского.
19 августа:
- Преображение Господне;
- Успенский пост (6 день).
Верующая возле иконы "Преображение Господне" во время праздничной литургии в Покровском кафедральном соборе Владивостока
Верующая возле иконы "Преображение Господне" во время праздничной литургии в Покровском кафедральном соборе Владивостока
20 августа:
- Успенский пост (7 день);
- попразднство Преображения Господня;
- святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского;
- преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его;
- преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского;
- преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.
21 августа:
- Успенский пост (8 день);
- перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких;
- святителя Емилиана, епископа Кизического.
22 августа:
- Успенский пост (9 день);
- собор Соловецких святых;
- апостола Матфия.
23 августа:
- Успенский пост (10 день);
- священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских, Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского.
24 августа:
- Успенский пост (11 день);
- священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона;
- преподобномучеников Феодора и Василия Печерских;
- преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского.
25 августа:
- Успенский пост (12 день);
- Преподобномучеников Белогорских;
- мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними.
26 августа:
- Успенский пост (13 день);
- отдание праздника Преображения Господня;
- преподобного Максима Исповедника; святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского;
- обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
27 августа:
- Успенский пост (14 день);
- предпразднство Успения Пресвятой Богородицы;
- пророка Михея (из 12-ти пророков);
- перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского;
- преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.
28 августа:
- Успение Пресвятой Богородицы.
Патриаршее служение в праздник Успения Божией Матери
Патриаршее служение в праздник Успения Божией Матери
29 августа:
- попразднство Успения Пресвятой Богородицы;
- перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа;
- мученика Диомида врача.
30 августа:
- священномученика Мирона Кизического, пресвитера;
- преподобного Алипия, иконописца Печерского.
31 августа:
- преподобного Иоанна Рыльского;
- мучеников Флора и Лавра.
Посты в августе
Постные дни в августе 2022 года выпадают на 4, 6, 11 и 13-27 числа.
Освящение яблок в честь Преображения Господня на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
Освящение яблок в честь Преображения Господня на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
В первой половине месяца продолжается летний мясоед (промежуток между Петровским и Успенским постами). Он начинается 12 июля, когда празднуется день святых апостолов Петра и Павла, и продолжается до 13 августа. После этого наступает один из многодневных постов в году — Успенский.
“С 14 по 27 августа длится Успенский пост. По строгости он соответствует Великому посту”, — прокомментировала Анна Бахтиярова, религиовед и историк.
Пост объединил сразу три Спаса:
- Медовый — 14 августа;
- Яблочный — 19 августа;
- Ореховый — 29 августа.
По словам эксперта, пост назван Успенским, так как заканчивается праздником Успения Богородицы (успение — это сон, считается, что Богородица не умерла, а уснула). Спасами праздники называются так, потому что посвящены Спасителю — Христу.
Так во второй Спас празднуется Преображение Господне — событие, произошедшее на горе Фавор. Тогда трем ученикам Христа была открыта Его Божественная сущность. Во время молитвы Иисус преобразился, сиял свет, Моисей и Илия беседовали с Ним и был слышен голос с небес: "Это — Сын Мой Избранный". В этот день постящимся разрешено есть рыбу.
Яблоки, освященные во время богослужения в честь праздника Преображения Господня в соборе Воздвижения Креста Господня в Омске
Яблоки, освященные во время богослужения в честь праздника Преображения Господня в соборе Воздвижения Креста Господня в Омске
Ореховый Спас совершается в попразднество (то есть после даты праздника) Успения Пресвятой Богородицы и окончания поста. Посвящен Спасу Нерукотворному. Успенский — это самый короткий пост из четырех многодневных. Изначально в это время постились те, кто не мог держать Великий пост. Начинался он после Троицы и заканчивался 28 августа в день Успения Богородицы. Упоминания об этом посте существуют с V века. Однако позднее произошло разделение поста на Петров и Успенский пост. Таким образом сейчас существует пост, посвященный церковному празднику Богородицы, к тому же и сама она по преданию постилась перед своим Успением.
Приметы и поверья в августе по церковному календарю
“Август на Руси называли: зорничник, зарев-месяц (по обилию утренних зарниц- всполохов света в небе), припасиха, собериха, серпень (август — месяц жатвы), густарь, густоед, хлебосол, разносол. Названия месяцев на Руси описывали погодные явления, либо деятельность крестьянина. Несмотря на название "густоед" — так как поспевал урожай, половина августа приходится на пост”, — рассказала Анна Бахтиярова.
Как утверждает религиовед, в старину говорили: "Успенский пост мужика досыта накормит", "От первого Спаса накопит мужик запаса", "Петровка — голодовка, Спасовка — лакомка!" (о Петровом и Успенском постах). Все потому что пищи растительного происхождения в это время года было предостаточно. Начинается пост праздником Изнесения Честных Древ Креста Господня или в народе — Медовый Спас.
Приметы и поверья в августе так же как и церковные праздники разбиты по дням. В начале августа каждый день ознаменован такими “знаками”, например:
- 1 августа — Макрины
Приметы: Дождь с утра – не жди добра, вся осень будет мокрая, а страда ненастная. Если на Макрины дождь, то сев озимых хлебов будет хорош. Если на Макрины сухо, то будет сухо еще шесть недель.
Поверья: Начало раннего листопада, замолкание птиц.
- 2 августа — Ильин день
Приметы: Илья лето кончает. Какой Илья – таково и Воздвижение. На Илью до обеда лето, после обеда осень. С Ильина дня на деревьях лист желтеет. Трава растет до Ильина дня.
Поверья: С Ильи а дня вода студена, купаться нельзя. Считалось, что Илья-пророк был “хозяином дождя”. Дождем в этот день умывались от порчи‑сглаза, пили воду из “святых источников”, купались в них, а собак и кошек не пускали в дом.
- 3 августа — Онуфрий Молчаливый
Приметы: Если ночь свежая и холодная, то зима будет ранняя и морозная.
Поверья: В память Онуфрия в этот день старались работать и заниматься хозяйством молча.
- 4 августа — Мария Магдалина, Марья-Ягодница
Приметы: Лягушки держатся в воде — к сухой погоде, а выползают на сушу или сильно расквакались — к непогоде, ненастью.
Поверья: Марью называли ягодницей за то, что в этот день было принято ходить за ягодами ходить, собирать плоды, а потом заготавливать на зиму. В Марьин день часто бывает яркое солнце. Домохозяйки старались осветить “марьиным светом” свой дом — снимали и стирали занавески, мыли окна и рамы, также избавлялись от паутины.
- 5 августа — Трофим-бессонник
Приметы: Если паук направляет свою паутину в сторону севера – будет похолодание, а если направляет на юг – ожидать тепло.
Поверья: Жнецы помнили заветы, предостерегающие работающих в полдень в поле от “морок” полудниц. По преданию, вереницы полудниц водят хороводы с 5 по 12 августа. Они летают над полем в знойном мареве, “мороками жнецов путают”.
- 6 августа — Борис и Глеб Летник
Приметы: Светлая и теплая погода — ждать холодную зиму, а если идет дождь — зима будет снежная и теплая.
Поверья: Борис и Глеб – поспел хлеб. Борис и Глеб – дозревает хлеб. При этом в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться: “На Глеба и Бориса за хлеб не берися”.
- 7 августа — Анна Зимоуказница
Приметы: Какая погода на Анну до обеда — такая зима до декабря; какая после обеда — такая зима после декабря.
Поверья: Считалось, что Анна Зимоуказница напоминала крестьянам о скорой ненастной погоде.
- 8 августа — Моисей. Марьев день
Приметы: Осенние марева по травам идут, целебную мощь травам дают. Утром прохлада росяная листья наполняет, пыль омывает.
Поверья: В этот день Моисей помогает избавиться от блудной страсти. Для этого надо молиться святому и отслужить молебен с водосвятием. Для того чтобы предотвратить измены, читали специальную молитву.
- 9 августа — Никола Кочанский, Пантелеймон‑целитель, Палий
Приметы: Если в этот день кочаны завиваются, то осень будет холодной.
Поверья: В этот день боятся грозы: “Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб”. “Палий — пали копны”. “Палий спалит двор того, кто возит в этот день копны на гумно”. В день Пантелеймона старались не работать, считалось грехом возить хлеб и сено — Пантелеймон сожжет.
Освящение храма Смоленской иконы Божией Матери в Фили-Давыдково - главного храма МЧС России
Освящение храма Смоленской иконы Божией Матери в Фили-Давыдково - главного храма МЧС России
- 10 августа — Прохоры и Пармены
Приметы: Утром туман стелется по воде — к хорошей погоде, а если поднимается вверх — к дождям.
Поверья: Считалось, что в этот день неблагоприятна торговля и обмен: “Прохоры и Пармены — не затевай мены”.
- 11 августа — Калинник
Приметы: Если на Калинника туман — припасай косы про овес с ячменем.
Поверья: Калиник зарницами, что стрелами раскаленными, над полями мечет, осенние грозы зачинает. В день Калинина пекли пирог с ягодами калины, толкли калину с медом.
- 12 августа — Сила и Силуян
Приметы: Если на Силу ветреная погода и заморосил дождь — к долгой мокроте. Если душно, а насекомые особенно злы и едки, будет дождь.
Поверья: На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна – колосья под тяжестью зерен клонятся к земле. Считали, что в это время “ведьмы обмирают, опившись молока”. 12 августа — самое подходящее время для посева озимой ржи.
- 13 августа — Евдокимов день
Приметы: Если пчелы улетели с утра в поле — будет хорошая погода.
Поверья: Заговенье (последний день) перед Успенским постом. Ели репу свежую, вяленую, пареную.
- 14 августа — Медовый Спас
Приметы: Праздник Спас – пчела летит в улей последний раз. Подготавливайся к зиме, чтобы не голодать. Собранный мак — защитник благополучия и счастья в семье. Если дождь идет — от пожаров убережет. Розы отцвели — лето отцвело. Олень в воде копыта помыл — купаться нельзя. Наступил Медовый Спас — пчела меда больше не принесет.
Поверья: Этот день считается праздником пчеловодов, когда они заламывают в ульях первые медовые соты: “На первый Спас и нищий медку покушает”.
- 19 августа — Преображение Господа Бога. Яблочный Спас
Приметы: Каков “второй Спас”, таков и январь. Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — мокрую осень, ясный — суровую зиму. Пришел Спас — бери рукавицы про запас, второй Спас шубу припас. Просыпаясь, слышать смех — к богатому урожаю. Просыпаясь, слышать, как поют птицы — год будет удачным. Во сне увидеть яблоню — к замужеству. Угостить нищего в Яблочный Спас — к богатому урожаю.
Поверья: Довторого Спаса не разрешено есть фрукты. Их несли в церковь для освящения в день Спаса, после чего все фрукты разрешалось употреблять в пищу
- 28 августа — Успение Богородицы. Дожинки
Приметы: 28 августа — начало молодого бабьего лета. В этот день предсказывали погоду на старое бабье лето (14-21 сентября): если молодое выдалось дождливым, то и старое будет ненастным. Если на Успенье или в эти дни появится радуга — к затяжной и теплой осени; если много паутины — к ясной и холодной зиме. Видно много паутины — зимой будет мало снега. Дождь пошел — значит, ненастная погода сохранится до конца сентября. Гром и гроза — осень наступит рано и принесет много дождей. Стоит туман на дворе — грибы хорошо уродятся.
Поверья: “Озимь сей за три дня до Успения и три после Успения”. На Успение Богородицы праздновали окончание жатвы (дожинки). В этот день в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для благословения и освящения.
- 29 августа — Ореховый Спас
Приметы: Считается, что к этому дню должны поспеть орехи. Льет дождь с грозой — встречайте теплую осень. Если на Спас собрали много орехов — урожай зерна в следующем году прибавится. Первый орех определяет, каким окажется следующий год: вкусный и спелый орех — ожидание большой любви, недозрелый — жди серьезных вестей, гнилой — к неприятностям, горький — год будет проблемным.
Поверья: К этому дню принято чистить к осени целебные источники, пить подземную водицу, обходить колодцы кругами, замыкая теплое “времечко”, освящать новые колодцы. По этой причине Ореховый Спас называли “На воде”. По народному поверью, в этот день ласточки вереницей летят и бросаются в колодцы.