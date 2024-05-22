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Муфтий Москвы выступил против запрета на ношение никаба
Муфтий Москвы выступил против запрета на ношение никаба - РИА Новости, 22.05.2024
Муфтий Москвы выступил против запрета на ношение никаба
Зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов раскритиковал предложенный главой СПЧ Валерием Фадеевым запрет на ношение никаба, РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T00:48
2024-05-22T00:48
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов раскритиковал предложенный главой СПЧ Валерием Фадеевым запрет на ношение никаба, об этом он заявил в интервью РБК."Сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока. Сложно представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом", — сказал он.Муфтий выразил мнение, что такая мера может вызвать недовольство у российских мусульман, а сам предлагаемый запрет счел нарушением Конституции.При этом Аляутдинов заявил о готовности совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России обсудить данную инициативу с властями.Накануне глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, размышляя о факторах, повышающих риски экстремизма, выступил с идеей запретить ношение никаба в России. Он уточнил, что собирается обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.
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россия, москва, валерий фадеев, ильдар аляутдинов, общество, ислам
Россия, Москва, Валерий Фадеев, Ильдар Аляутдинов, Общество, Ислам
Муфтий Москвы выступил против запрета на ношение никаба
Муфтий Москвы Аляутдинов выступил против запрета на ношение никаба