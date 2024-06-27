https://ria.ru/20240627/zapad-1955906285.html

"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки

"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки - РИА Новости, 27.06.2024

"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки

Украина 25 июня потеряла рекордное число военнослужащих в количестве 2345 солдат, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:14

2024-06-27T17:14

2024-06-27T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

великобритания

нато

донецкая народная республика

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7222b840c8efb26f12a4523012369ca5.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украина 25 июня потеряла рекордное число военнослужащих в количестве 2345 солдат, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинская армия на линии соприкосновения понесла потери в 2345 человек. Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий", — отметил Меркурис.По словам аналитика, таких потерь у ВСУ не было даже в худший для них период — летом 2023 года.Во вторник Министерство обороны России сообщило, что украинские войска потеряли 830 солдат в районах Константиновки и Курахово в ДНР, 235 — в районах населенных пунктов Волчанск, Терновая и Тихая Харьковской области, 560 — в районах Торецка и Михайловки ДНР, 445 — в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики, 125 — в районе Ивановки Херсонской области, а также 150 — в районе населенного пункта Великая Новоселка в ДНР.

https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955918724.html

https://ria.ru/20240627/ukraina-1955883841.html

украина

россия

великобритания

донецкая народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, великобритания, нато, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины