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"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки - РИА Новости, 27.06.2024
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки
Украина 25 июня потеряла рекордное число военнослужащих в количестве 2345 солдат, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:14
2024-06-27T17:14
2024-06-27T22:52
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украина 25 июня потеряла рекордное число военнослужащих в количестве 2345 солдат, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинская армия на линии соприкосновения понесла потери в 2345 человек. Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий", — отметил Меркурис.По словам аналитика, таких потерь у ВСУ не было даже в худший для них период — летом 2023 года.Во вторник Министерство обороны России сообщило, что украинские войска потеряли 830 солдат в районах Константиновки и Курахово в ДНР, 235 — в районах населенных пунктов Волчанск, Терновая и Тихая Харьковской области, 560 — в районах Торецка и Михайловки ДНР, 445 — в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики, 125 — в районе Ивановки Херсонской области, а также 150 — в районе населенного пункта Великая Новоселка в ДНР.
https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955918724.html
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955883841.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, НАТО, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки
Меркурис: Украина за одни сутки потеряла рекордное число солдат за весь конфликт