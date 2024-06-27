Рейтинг@Mail.ru
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 27.06.2024 (обновлено: 22:52 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/zapad-1955906285.html
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки - РИА Новости, 27.06.2024
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки
Украина 25 июня потеряла рекордное число военнослужащих в количестве 2345 солдат, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:14
2024-06-27T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
нато
донецкая народная республика
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7222b840c8efb26f12a4523012369ca5.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украина 25 июня потеряла рекордное число военнослужащих в количестве 2345 солдат, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинская армия на линии соприкосновения понесла потери в 2345 человек. Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий", — отметил Меркурис.По словам аналитика, таких потерь у ВСУ не было даже в худший для них период — летом 2023 года.Во вторник Министерство обороны России сообщило, что украинские войска потеряли 830 солдат в районах Константиновки и Курахово в ДНР, 235 — в районах населенных пунктов Волчанск, Терновая и Тихая Харьковской области, 560 — в районах Торецка и Михайловки ДНР, 445 — в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики, 125 — в районе Ивановки Херсонской области, а также 150 — в районе населенного пункта Великая Новоселка в ДНР.
https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955918724.html
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955883841.html
украина
россия
великобритания
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_af37ed345e91530a26d68d683fc73478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, нато, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, НАТО, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки

Меркурис: Украина за одни сутки потеряла рекордное число солдат за весь конфликт

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украина 25 июня потеряла рекордное число военнослужащих в количестве 2345 солдат, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Украинская армия на линии соприкосновения понесла потери в 2345 человек. Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий", — отметил Меркурис.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Слова Зеленского о конце конфликта вызвали недоумение на Западе
Вчера, 17:54
По словам аналитика, таких потерь у ВСУ не было даже в худший для них период — летом 2023 года.
Во вторник Министерство обороны России сообщило, что украинские войска потеряли 830 солдат в районах Константиновки и Курахово в ДНР, 235 — в районах населенных пунктов Волчанск, Терновая и Тихая Харьковской области, 560 — в районах Торецка и Михайловки ДНР, 445 — в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики, 125 — в районе Ивановки Херсонской области, а также 150 — в районе населенного пункта Великая Новоселка в ДНР.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Мы в большой беде": в США сделали тревожное заявление об Украине
Вчера, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияНАТОДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала