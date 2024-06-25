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Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.06.2024
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13:10 25.06.2024 (обновлено: 13:20 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/spetsoperatsiya-1955304088.html
Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.06.2024
Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действия подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:10
2024-06-25T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
волчанск
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действия подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Север" вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Терновая и Тихая Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 235 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает Минобороны РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, волчанск, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Волчанск, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области

МО РФ: ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действия подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке.
"Подразделения группировки войск "Север" вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Терновая и Тихая Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 235 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает Минобороны РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияВолчанскВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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