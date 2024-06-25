https://ria.ru/20240625/spetsoperatsiya-1955304088.html

Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 25.06.2024

Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действия подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:10

2024-06-25T13:10

2024-06-25T13:20

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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волчанск

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действия подразделений российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Север" вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Терновая и Тихая Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 235 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, волчанск, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)