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ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 25.06.2024
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли в зоне ответственности подразделений группировки "Днепр" за сутки до 125 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:14
2024-06-25T13:14
2024-06-25T13:14
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности подразделений группировки "Днепр" за сутки до 125 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение суток нанесено поражение живой силе и технике формирований 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М109 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
Минобороны: ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Днепр" 125 военных