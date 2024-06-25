https://ria.ru/20240625/spetsoperatsiya-1955305557.html
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 25.06.2024
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение
Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:16
2024-06-25T13:16
2024-06-25T13:48
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 128 бригады теробороны в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки ВСУ потеряли на данном участке фронта две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и 122 мм гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение
МО РФ: ВСУ потеряли более 150 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"