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Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 25.06.2024
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13:16 25.06.2024 (обновлено: 13:48 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/spetsoperatsiya-1955305557.html
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 25.06.2024
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение
Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:16
2024-06-25T13:48
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 128 бригады теробороны в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки ВСУ потеряли на данном участке фронта две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и 122 мм гаубицу Д-30.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение

МО РФ: ВСУ потеряли более 150 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 128 бригады теробороны в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки ВСУ потеряли на данном участке фронта две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и 122 мм гаубицу Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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