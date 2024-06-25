https://ria.ru/20240625/spetsoperatsiya-1955305557.html

Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 25.06.2024

Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение

Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:16

2024-06-25T13:16

2024-06-25T13:48

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 150 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 128 бригады теробороны в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки ВСУ потеряли на данном участке фронта две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, 155 мм гаубицу FH-70, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и 122 мм гаубицу Д-30.

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)