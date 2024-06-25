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ВСУ потеряли 830 военных в зоне ответственности группировки войск "Юг" - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 25.06.2024 (обновлено: 13:16 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/minoborony-1955303984.html
ВСУ потеряли 830 военных в зоне ответственности группировки войск "Юг"
ВСУ потеряли 830 военных в зоне ответственности группировки войск "Юг" - РИА Новости, 25.06.2024
ВСУ потеряли 830 военных в зоне ответственности группировки войск "Юг"
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Константиновки и Курахово в ДНР, потери РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:08
2024-06-25T13:16
специальная военная операция на украине
константиновка
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Константиновки и Курахово в ДНР, потери противника составили более 830 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Курахово Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял за сутки более 830 военнослужащих, два бронетранспортера, семь автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 105 мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
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константиновка, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли 830 военных в зоне ответственности группировки войск "Юг"

Минобороны: ВСУ потеряли 830 военных в зоне ответственности "Южной" группировки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Константиновки и Курахово в ДНР, потери противника составили более 830 солдат, сообщило во вторник Минобороны РФ.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Курахово Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял за сутки более 830 военнослужащих, два бронетранспортера, семь автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", 105 мм орудие М119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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