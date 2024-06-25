https://ria.ru/20240625/spetsoperatsiya-1955304844.html
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 25.06.2024
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:13
2024-06-25T13:13
2024-06-25T13:46
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952239951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93d0c4b1c8f833c6bfa445a09a44f338.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952239951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bced682b1569cd59558d5b35718892ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции
МО РФ: ВСУ потеряли до 445 солдат в зоне действия группировки "Запад" за сутки