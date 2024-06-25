https://ria.ru/20240625/spetsoperatsiya-1955304844.html

Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции

Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 25.06.2024

Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:13

2024-06-25T13:13

2024-06-25T13:46

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность