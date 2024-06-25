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Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 25.06.2024
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13:13 25.06.2024 (обновлено: 13:46 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/spetsoperatsiya-1955304844.html
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 25.06.2024
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:13
2024-06-25T13:46
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции

МО РФ: ВСУ потеряли до 445 солдат в зоне действия группировки "Запад" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Платоновка Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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