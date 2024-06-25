https://ria.ru/20240625/minoborony-1955304263.html

ВСУ потеряли 560 военных и танк в зоне ответственности группировки "Центр"

ВСУ потеряли 560 военных и танк в зоне ответственности группировки "Центр" - РИА Новости, 25.06.2024

ВСУ потеряли 560 военных и танк в зоне ответственности группировки "Центр"

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:11

2024-06-25T13:11

2024-06-25T13:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

торецк

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 2-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк и Михайловка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки подразделений ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, три 155-миллиметровых гаубицы М777 производства США, три 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б", 152-миллиметровая гаубица Д-20, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

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торецк

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россия, вооруженные силы украины, торецк