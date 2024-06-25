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ВСУ потеряли 560 военных и танк в зоне ответственности группировки "Центр"
ВСУ потеряли 560 военных и танк в зоне ответственности группировки "Центр" - РИА Новости, 25.06.2024
ВСУ потеряли 560 военных и танк в зоне ответственности группировки "Центр"
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:11
2024-06-25T13:11
2024-06-25T13:19
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ и 2-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк и Михайловка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки подразделений ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 560 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, три 155-миллиметровых гаубицы М777 производства США, три 152-миллиметровых гаубицы "Мста-Б", 152-миллиметровая гаубица Д-20, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951368287.html
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россия, вооруженные силы украины, торецк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Торецк
ВСУ потеряли 560 военных и танк в зоне ответственности группировки "Центр"
Минобороны: группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции