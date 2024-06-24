https://ria.ru/20240624/puteshestviya-1955142393.html

Туроператоры отреагировали на трагедии в Дагестане, Севастополе и Абхазии

Туроператоры отреагировали на трагедии в Дагестане, Севастополе и Абхазии - РИА Новости, 24.06.2024

Туроператоры отреагировали на трагедии в Дагестане, Севастополе и Абхазии

Туроператоры России отреагировали на сообщения о ракетном ударе по Севастополю, о теракте в Дагестане и стрельбе на границе в Абхазии. В АТОР заявили, что были... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:40

2024-06-24T18:40

2024-06-24T18:46

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Туроператоры России отреагировали на сообщения о ракетном ударе по Севастополю, о теракте в Дагестане и стрельбе на границе в Абхазии. В АТОР заявили, что были зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене путевок в Крым в связи с трагедией."Запросов на досрочное возвращение отдыхающих туроператоры-члены АТОР не получали", — сообщили в ассоциации. Минэкономразвития рекомендовало участникам рынка не штрафовать россиян за отмену путевок в Крым.При этом местные власти отмечают, что решения о закрытии туристического сезона не принималось.В Крыму сообщили, что не видят необходимости вводить ограничения для гостей из-за атак украинских войск. По словам главы республиканского парламента Владимира Константинова, на полуострове туристов ждут, пляжи открыты, никаких проблем для отдыхающих нет."Число аннуляций не превышает обычные показатели. Запросы на перенос туров пока не поступают", — рассказали РИА Новости в пресс-службе национального туроператора "Алеан"."Есть небольшое количество аннуляций туров. Стараемся сделать это без штрафов, но есть ряд отелей, которые грозятся выставить их при отмене заезда сегодня и завтра", — рассказали РИА Новости в "Интуристе".Аннуляции поездок в Дагестан пока носят единичный характер, экскурсии проводятся согласно расписанию, заявили в пресс-службе РСТ.Интерес туристов к отдыху в Абхазии не снижается, запросов на аннуляцию или перенос поездок нет, пояснили в АТОР.Поезда на полуостров идут по графику, на въезде на Крымский мост есть небольшие очереди, отмечают в АТОР. При этом железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) на время отменил все сборы за возврат билетов на поезда в Крым и город Севастополь и обратно, рассказали в компании.

https://ria.ru/20240624/krym-1955017601.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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