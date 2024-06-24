Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры отреагировали на трагедии в Дагестане, Севастополе и Абхазии - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:40 24.06.2024 (обновлено: 18:46 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/puteshestviya-1955142393.html
Туроператоры отреагировали на трагедии в Дагестане, Севастополе и Абхазии
Туроператоры отреагировали на трагедии в Дагестане, Севастополе и Абхазии - РИА Новости, 24.06.2024
Туроператоры отреагировали на трагедии в Дагестане, Севастополе и Абхазии
Туроператоры России отреагировали на сообщения о ракетном ударе по Севастополю, о теракте в Дагестане и стрельбе на границе в Абхазии. В АТОР заявили, что были... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:40
2024-06-24T18:46
туризм
туризм
новости - туризм
абхазия
севастополь
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155142/60/1551426020_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_5e5b0af269152ab16356f69776f1191f.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Туроператоры России отреагировали на сообщения о ракетном ударе по Севастополю, о теракте в Дагестане и стрельбе на границе в Абхазии. В АТОР заявили, что были зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене путевок в Крым в связи с трагедией."Запросов на досрочное возвращение отдыхающих туроператоры-члены АТОР не получали", — сообщили в ассоциации. Минэкономразвития рекомендовало участникам рынка не штрафовать россиян за отмену путевок в Крым.При этом местные власти отмечают, что решения о закрытии туристического сезона не принималось.В Крыму сообщили, что не видят необходимости вводить ограничения для гостей из-за атак украинских войск. По словам главы республиканского парламента Владимира Константинова, на полуострове туристов ждут, пляжи открыты, никаких проблем для отдыхающих нет."Число аннуляций не превышает обычные показатели. Запросы на перенос туров пока не поступают", — рассказали РИА Новости в пресс-службе национального туроператора "Алеан"."Есть небольшое количество аннуляций туров. Стараемся сделать это без штрафов, но есть ряд отелей, которые грозятся выставить их при отмене заезда сегодня и завтра", — рассказали РИА Новости в "Интуристе".Аннуляции поездок в Дагестан пока носят единичный характер, экскурсии проводятся согласно расписанию, заявили в пресс-службе РСТ.Интерес туристов к отдыху в Абхазии не снижается, запросов на аннуляцию или перенос поездок нет, пояснили в АТОР.Поезда на полуостров идут по графику, на въезде на Крымский мост есть небольшие очереди, отмечают в АТОР. При этом железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) на время отменил все сборы за возврат билетов на поезда в Крым и город Севастополь и обратно, рассказали в компании.
https://ria.ru/20240624/krym-1955017601.html
абхазия
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155142/60/1551426020_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_d197ff783e477f8c7e82312686329ab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, абхазия, севастополь, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, республика дагестан, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Севастополь, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист, Республика Дагестан, туристы
Туроператоры отреагировали на трагедии в Дагестане, Севастополе и Абхазии

Крупнейшие турфирмы отреагировали на трагедии в Дагестане, Севастополе и Абхазии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Туроператоры России отреагировали на сообщения о ракетном ударе по Севастополю, о теракте в Дагестане и стрельбе на границе в Абхазии. В АТОР заявили, что были зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене путевок в Крым в связи с трагедией.
"Запросов на досрочное возвращение отдыхающих туроператоры-члены АТОР не получали", — сообщили в ассоциации. Минэкономразвития рекомендовало участникам рынка не штрафовать россиян за отмену путевок в Крым.
При этом местные власти отмечают, что решения о закрытии туристического сезона не принималось.
В Крыму сообщили, что не видят необходимости вводить ограничения для гостей из-за атак украинских войск. По словам главы республиканского парламента Владимира Константинова, на полуострове туристов ждут, пляжи открыты, никаких проблем для отдыхающих нет.
"Число аннуляций не превышает обычные показатели. Запросы на перенос туров пока не поступают", — рассказали РИА Новости в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
"Есть небольшое количество аннуляций туров. Стараемся сделать это без штрафов, но есть ряд отелей, которые грозятся выставить их при отмене заезда сегодня и завтра", — рассказали РИА Новости в "Интуристе".
Аннуляции поездок в Дагестан пока носят единичный характер, экскурсии проводятся согласно расписанию, заявили в пресс-службе РСТ.
Интерес туристов к отдыху в Абхазии не снижается, запросов на аннуляцию или перенос поездок нет, пояснили в АТОР.
Поезда на полуостров идут по графику, на въезде на Крымский мост есть небольшие очереди, отмечают в АТОР. При этом железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) на время отменил все сборы за возврат билетов на поезда в Крым и город Севастополь и обратно, рассказали в компании.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Кремле ответили, продолжится ли турсезон в Крыму после атаки
Вчера, 12:13
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАбхазияСевастопольРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)ИнтуристРеспублика Дагестантуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала