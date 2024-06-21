https://ria.ru/20240621/emigranty-1954282035.html

Срыв гастролей и списки террористов: что нового у эмигрантов

Срыв гастролей и списки террористов: что нового у эмигрантов - РИА Новости, 21.06.2024

Срыв гастролей и списки террористов: что нового у эмигрантов

В Латвии отменили спектакль Дмитрия Крымова с Чулпан Хаматовой. Это не первый случай, когда "внезапно" срываются гастроли уехавших из России актеров и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:00

2024-06-21T08:00

2024-06-21T08:09

культура

театр

чулпан хаматова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954309707_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c8a2b48e78e3a92da1189e3f3f81405.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Юлия Зачетова. В Латвии отменили спектакль Дмитрия Крымова с Чулпан Хаматовой. Это не первый случай, когда "внезапно" срываются гастроли уехавших из России актеров и режиссеров. О том, как живут театральные эмигранты, — в материале РИА Новости.Мораторий на русскийОб отмене сентябрьских показов "Записок сумасшедшего" с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым местным СМИ сообщил директор Национального театра Марис Витолс. Аргументировал тем, что во время конфликта на Украине неуместно играть спектакли на русском языке, поэтому отныне театр вводит на них мораторий.Впрочем, Хаматовой не привыкать к подобным срывам. В феврале 2023-го Новый Рижский театр уже отменял "Старосветских помещиков" по Николаю Гоголю за несколько дней до премьеры. Причина — "творческий провал" и низкие оценки зрителей. Художественный руководитель Алвин Херманис был недоволен актрисой. Интересно, что с ним Чулпан уже работала в России, в Театре наций. Блистала в постановке "Горбачев" вместе с Евгением Мироновым, и тогда ее талант не вызывал у Херманиса вопросов. Теперь же, как сообщают СМИ, она и вовсе ушла из труппы — стала фрилансером. Новый израильский театр?Бывший главный режиссер пермского "Театра-Театра" Владимир Гурфинкель и экс-худрук "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз планируют открыть государственный репертуарный русскоязычный театр в Нетании. Об этом сообщил местный общественник Аркадий Майофис в социальных сетях. По его словам, участие в проекте принимает мэрия. Сейчас в новую труппу активно приглашают профессиональных актеров и других театральных деятелей. В прошлом же году в Израиле со скандалом сорвались гастроли "Ленкома" с культовой постановкой "Поминальная молитва". Директор российского театра Марк Варшавер тогда заявил, что труппе поступали угрозы от "кучки хулиганов во главе с актером Анатолием Белым*". И что для режиссера здоровье артистов важнее аншлаговых спектаклей.Пополнения в спискахПоводы для недовольства у Белого* действительно есть. Если в России он был завален главными ролями в кино и театре, то в Израиле заработки просели — во многом, по словам актера, из-за незнания языка. Когда Анатолия признали иноагентом, он написал в социальных сетях, что это "горечь ужасная".Татьяну Лазареву** на днях Росинфомониторинг внес в перечень террористов и экстремистов, ее объявили в розыск. Против юмористки возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма". Лазарева** регулярно осуждала СВО, язвительно высказывалась об атаках беспилотников на российские города. Сейчас бывшая участница КВН проживает в Испании.Актриса Яна Троянова*, известная по фильму "Кококо" и сериалу "Ольга", тоже критиковала российские власти на зарубежных информационных площадках. Но при этом пыталась оспорить статус иноагента, а затем перешла на радикальные высказывания. В недавнем выступлении она оправдывала призывы к убийству русских, в том числе детей. По этому поводу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.И так бываетНо не все критикующие СВО артисты попадают в опалу — некоторые даже получают награды. Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов "Белый слон" присудила приз за лучшую главную мужскую роль Александру Филиппенко в фильме Резо Гигинеишвили "Пациент № 1". Награждение проходило в камерной обстановке, в столичном кафе. Филиппенко, осудивший СВО, уехавший из России и гастролирующий последнее время по европейским странам, поприветствовал собравшихся по видеосвязи.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240423/znamenitosti-1941493923.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

театр, чулпан хаматова