Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Татьяну Лазареву в список террористов и экстремистов
Татьяна Лазарева*. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.
"Национальная часть <...> Лазарева Татьяна Юрьевна*, 21.07.1966 г.р. , г. Новосибирск", —говорится в списке.
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В понедельник московский главк МВД возбудил против телеведущей уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма". На минувшей неделе ее объявили в розыск.
В апреле Елена Ямпольская, занимавшая пост председателя комитета Госдумы по культуре, попросила Генпрокуратуру проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания об атаках беспилотников на российские города. В середине мая стало известно, что лингвистическая проверка не нашла в ее словах нарушений законодательства.
При этом дополнительная экспертиза выявила в высказываниях телеведущей "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности", следует из ответа МВД на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.
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В марте Лазарева* сообщила о планах вместе с еще 44 людьми баллотироваться на осенних выборах в Мосгордуму. Она утверждала, что хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует". В Минюсте тогда заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности указывать свой статус в заявлении в ЦИК, агитационных материалах и помещении для голосования.
В середине мая вступил в силу закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любых уровней.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в список террористов и экстремистов.