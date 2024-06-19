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Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.06.2024
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15:15 19.06.2024 (обновлено: 15:55 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/lazareva-1954003633.html
Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов
Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.06.2024
Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:15
2024-06-19T15:55
татьяна лазарева
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
безопасность
елена ямпольская
генеральная прокуратура рф
госдума рф
андрей альшевских
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы."Национальная часть &lt;...&gt; Лазарева Татьяна Юрьевна*, 21.07.1966 г.р. , г. Новосибирск", —говорится в списке.В понедельник московский главк МВД возбудил против телеведущей уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма". На минувшей неделе ее объявили в розыск.В апреле Елена Ямпольская, занимавшая пост председателя комитета Госдумы по культуре, попросила Генпрокуратуру проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания об атаках беспилотников на российские города. В середине мая стало известно, что лингвистическая проверка не нашла в ее словах нарушений законодательства.При этом дополнительная экспертиза выявила в высказываниях телеведущей "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности", следует из ответа МВД на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.В марте Лазарева* сообщила о планах вместе с еще 44 людьми баллотироваться на осенних выборах в Мосгордуму. Она утверждала, что хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует". В Минюсте тогда заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности указывать свой статус в заявлении в ЦИК, агитационных материалах и помещении для голосования.В середине мая вступил в силу закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любых уровней.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240529/panin-1949152873.html
https://ria.ru/20240612/obyski-1952448036.html
https://ria.ru/20240415/spisok-1940220307.html
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татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность, елена ямпольская, генеральная прокуратура рф, госдума рф, андрей альшевских
Татьяна Лазарева, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Безопасность, Елена Ямпольская, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Андрей Альшевских
Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Татьяну Лазареву в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.
"Национальная часть <...> Лазарева Татьяна Юрьевна*, 21.07.1966 г.р. , г. Новосибирск", —говорится в списке.
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В понедельник московский главк МВД возбудил против телеведущей уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма". На минувшей неделе ее объявили в розыск.
В апреле Елена Ямпольская, занимавшая пост председателя комитета Госдумы по культуре, попросила Генпрокуратуру проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания об атаках беспилотников на российские города. В середине мая стало известно, что лингвистическая проверка не нашла в ее словах нарушений законодательства.
При этом дополнительная экспертиза выявила в высказываниях телеведущей "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности", следует из ответа МВД на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.
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В марте Лазарева* сообщила о планах вместе с еще 44 людьми баллотироваться на осенних выборах в Мосгордуму. Она утверждала, что хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует". В Минюсте тогда заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности указывать свой статус в заявлении в ЦИК, агитационных материалах и помещении для голосования.
В середине мая вступил в силу закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любых уровней.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в список террористов и экстремистов.
 
Татьяна ЛазареваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)БезопасностьЕлена ЯмпольскаяГенеральная прокуратура РФГосдума РФАндрей Альшевских
 
 
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