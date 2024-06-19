https://ria.ru/20240619/lazareva-1954003633.html

Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 19.06.2024

Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:15

2024-06-19T15:15

2024-06-19T15:55

татьяна лазарева

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

безопасность

елена ямпольская

генеральная прокуратура рф

госдума рф

андрей альшевских

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823969452_0:179:2048:1331_1920x0_80_0_0_6db53b13994f1eedd2bec5f79f486861.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы."Национальная часть <...> Лазарева Татьяна Юрьевна*, 21.07.1966 г.р. , г. Новосибирск", —говорится в списке.В понедельник московский главк МВД возбудил против телеведущей уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма". На минувшей неделе ее объявили в розыск.В апреле Елена Ямпольская, занимавшая пост председателя комитета Госдумы по культуре, попросила Генпрокуратуру проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания об атаках беспилотников на российские города. В середине мая стало известно, что лингвистическая проверка не нашла в ее словах нарушений законодательства.При этом дополнительная экспертиза выявила в высказываниях телеведущей "сведения, направленные на оправдание террористической деятельности", следует из ответа МВД на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.В марте Лазарева* сообщила о планах вместе с еще 44 людьми баллотироваться на осенних выборах в Мосгордуму. Она утверждала, что хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует". В Минюсте тогда заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности указывать свой статус в заявлении в ЦИК, агитационных материалах и помещении для голосования.В середине мая вступил в силу закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любых уровней.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240529/panin-1949152873.html

https://ria.ru/20240612/obyski-1952448036.html

https://ria.ru/20240415/spisok-1940220307.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность, елена ямпольская, генеральная прокуратура рф, госдума рф, андрей альшевских