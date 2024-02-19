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Актриса Троянова* оспорила статус иноагента в суде - РИА Новости, 19.02.2024
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Шоубиз
 
16:45 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/troyanova-1928283411.html
Актриса Троянова* оспорила статус иноагента в суде
Актриса Троянова* оспорила статус иноагента в суде - РИА Новости, 19.02.2024
Актриса Троянова* оспорила статус иноагента в суде
Актриса Яна Троянова* оспорила статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, куда поступил иск. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:45
2024-02-19T16:45
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Актриса Яна Троянова* оспорила статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, куда поступил иск. "В суд поступил иск Трояновой Я.А.*, ответчиком выступает министерство юстиции России. Дата рассмотрения не назначена", - сказала собеседница агентства. Минюст включил Троянову* в реестр иноагентов в ноябре 2023 года, отметив, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против спецоперации на Украине, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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москва, яна троянова, россия, украина
Шоубиз, Москва, Яна Троянова, Россия, Украина
Актриса Троянова* оспорила статус иноагента в суде

Актриса Яна Троянова оспорила статус иностранного агента в суде

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкАктриса Яна Троянова
Актриса Яна Троянова - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Актриса Яна Троянова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Актриса Яна Троянова* оспорила статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы, куда поступил иск.
"В суд поступил иск Трояновой Я.А.*, ответчиком выступает министерство юстиции России. Дата рассмотрения не назначена", - сказала собеседница агентства.
Минюст включил Троянову* в реестр иноагентов в ноябре 2023 года, отметив, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против спецоперации на Украине, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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