https://ria.ru/20240611/vyskazyvaniya-1952228685.html

Бастрыкин поручил проверить высказывания Трояновой* о русских детях

Бастрыкин поручил проверить высказывания Трояновой* о русских детях - РИА Новости, 11.06.2024

Бастрыкин поручил проверить высказывания Трояновой* о русских детях

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить антироссийские высказывания Яны Трояновой*, сообщили РИА Новости в СК. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:52

2024-06-11T16:52

2024-06-11T20:45

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

яна троянова

александр бастрыкин

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить антироссийские высказывания Яны Трояновой*, сообщили РИА Новости в СК."Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям", — заявили в ведомстве.Ранее в СМИ появился фрагмент видеозаписи, где актриса Троянова* публично оправдывает призывы к убийству русских, включая детей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html

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2024

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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, яна троянова, александр бастрыкин