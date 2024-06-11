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Бастрыкин поручил проверить высказывания Трояновой* о русских детях - РИА Новости, 11.06.2024
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16:52 11.06.2024 (обновлено: 20:45 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/vyskazyvaniya-1952228685.html
Бастрыкин поручил проверить высказывания Трояновой* о русских детях
Бастрыкин поручил проверить высказывания Трояновой* о русских детях - РИА Новости, 11.06.2024
Бастрыкин поручил проверить высказывания Трояновой* о русских детях
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить антироссийские высказывания Яны Трояновой*, сообщили РИА Новости в СК. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:52
2024-06-11T20:45
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
яна троянова
александр бастрыкин
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить антироссийские высказывания Яны Трояновой*, сообщили РИА Новости в СК."Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям", — заявили в ведомстве.Ранее в СМИ появился фрагмент видеозаписи, где актриса Троянова* публично оправдывает призывы к убийству русских, включая детей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, яна троянова, александр бастрыкин
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Яна Троянова, Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил проверить высказывания Трояновой* о русских детях

Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Трояновой о русских детях

Актриса Яна Троянова* во время интервью. Кадр видео
Актриса Яна Троянова* во время интервью. Кадр видео
Актриса Яна Троянова* во время интервью. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить антироссийские высказывания Яны Трояновой*, сообщили РИА Новости в СК.
"Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям", — заявили в ведомстве.
Ранее в СМИ появился фрагмент видеозаписи, где актриса Троянова* публично оправдывает призывы к убийству русских, включая детей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествияЯна ТрояноваАлександр Бастрыкин
 
 
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