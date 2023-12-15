https://ria.ru/20231215/inoagenty-1916118396.html

Минюст расширил перечень иноагентов

Минюст расширил перечень иноагентов - РИА Новости, 15.12.2023

Минюст расширил перечень иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов актера Анатолия Белого* (Анатолия Вайсмана*), также в перечень попали еще четыре человека,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T21:22

2023-12-15T21:22

2023-12-15T21:56

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общество

украина

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов актера Анатолия Белого* (Анатолия Вайсмана*), также в перечень попали еще четыре человека, сообщается на сайте ведомства. "Пятнадцатого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Вайсман* (Анатолий Белый* - ред.), А.В. Затирко*, Х.В. Пирогова*, Д.В. Соколов*, а также Г.С. Шведов*", - говорится в сообщении.Уточняется, что Анатолий Вайсман* участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации.Андрей Затирко*, как говорится в релизе, является сотрудником издания, внесенного в реестр иностранных агентов. Он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа РФ и решений российских властей. Живет за границей.По данным Минюста, Хельга Пирогова* (в отношении которой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии) участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставленных иностранными структурами, и активно сотрудничала с иностранными СМИ, также она распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, выступала против СВО и принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами России.Отмечается, что Денис Соколов* поддерживал армию Украины и призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ. Кроме того, он является координатором и одним из основателей некоммерческой организации, включенной в перечень нежелательных в России иностранных и международных неправительственных организаций. Соколов также принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.Григорий Шведов* является руководителем организаций, включенных в реестр иностранных агентов. Он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, получал опосредованное иностранное финансирование и принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, заявляет ведомство.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

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россия, общество, украина