https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944494818.html

Межгосударственные отношения России и Армении

Межгосударственные отношения России и Армении - РИА Новости, 08.05.2024

Межгосударственные отношения России и Армении

Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T01:57

2024-05-08T01:57

2024-05-08T01:57

справки

россия

армения

владимир путин

никол пашинян

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Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года. В 2022 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели девять встреч и 25 телефонных бесед. 19 апреля Никол Пашинян посетил Россию с официальным визитом. 16 мая премьер-министр Армении принял участие во встрече лидеров государств – членов ОДКБ в Москве. По окончании саммита состоялась беседа Владимира Путина и Никола Пашиняна. 7 сентября Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы российско-армянского двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных объединений "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. 7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств. 14 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ. Очередная рабочая встреча Путина и Пашиняна состоялась 31 октября в Сочи. 23 ноября президент России Владимир Путин посетил Ереван, где принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 9 декабря Владимир Путин и Никол Пашинян провели встречу в Бишкеке (Киргизия) "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета. 26-27 декабря Никол Пашинян находился в Санкт-Петербурге, где принял участие в неформальном саммите СНГ и провел переговоры с Владимиром Путиным. 17 июня 2022 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном "на полях" Санкт-Петербургского международного экономического форума. 9 мая 2023 года глава правительства Армении Никол Пашинян посетил Парад Победы на Красной площади в Москве. 25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Большом Кремлевском дворце.Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. 9 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ в Сочи. По окончании заседаний состоялась двусторонняя встреча Путина и Пашиняна. 25 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Санкт-Петербурге под председательством Владимира Путина.26 декабря Никол Пашинян принял участие в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ. В 2020 году произошел перелом в нагорно-карабахском урегулировании. В сентябре обстановка в регионе накалилась, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. 9 ноября при посредничестве России лидеры Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. В зону конфликта был введен российский миротворческий контингент в качестве гарантии безопасности населения и невозобновления военных действий. Под контроль Азербайджана вернулись семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Была достигнута договоренность о передаче тел погибших, обмене пленными, возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Принято решение о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе. Россия продолжает посреднические усилия в национальном качестве и в составе сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Практические аспекты реализации договоренностей обсуждались в ходе телефонных переговоров 14 и 23 ноября. 11 января 2021 года в Москве по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры президента России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обсуждались ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей. В последующем лидеры России, Азербайджана и Армении встречались в Сочи в трехстороннем формате 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года и 25 мая 2023 года. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. 20 сентября при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. 7 декабря 2023 года Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором сообщается о намерении стран нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует заявление Армении и Азербайджана о намерении нормализовать отношения и заключить мирный договор.В 2021 году председатель правительства России Михаил Мишустин встречался с Николом Пашиняном "на полях" заседаний Евразийского межправсовета 5 февраля в Алма-Ате (Казахстан), 29 апреля в Казани и 19 ноября в Ереване. В феврале 2022 года прошла встреча "на полях" Евразийского межправсовета в Нур-Султане (сейчас Астана), 20 апреля в Москве в ходе официального визита Пашиняна в Россию. 20 октября 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Ереван, где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Михаил Мишустин также принял участие во встрече президента Армении Ваагна Хачатуряна с главами делегаций – участников заседания Евразийского межправительственного совета. 2 февраля 2023 года Михаил Мишустин встретился с Николом Пашиняном "на полях" Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате (Казахстан). 15 декабря 2023 года Армению посетил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. В ходе визита он был принят премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Активный диалог ведется на уровне министров иностранных дел двух стран.30-31 августа 2021 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетил Россию с рабочим визитом. Это был его первый зарубежный визит после назначения на должность главы МИД Армении. В последующем глава внешнеполитического ведомства Армении посещал Россию с рабочими визитами8 апреля 2022 года, 5 сентября 2022 года и 20 марта 2023 года. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Ереван 8-9 июня 2022 года. В рамках визита он был принят премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном, состоялись переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Сергей Лавров и Арарат Мирзоян также встречались 10 марта 2022 года "на полях" Анталийского дипломатического форума; 12 мая 2022 года в Душанбе и 12 октября 2022 года в Астане – "на полях" заседаний Совета министров иностранных дел СНГ; В 2023 году министры также встречались 3 марте в Нью-Дели (Индия) "на полях" 8-й международной конференции "Диалог Райсина" и 14 апреля в Самарканде (Узбекистан) "на полях" заседания СМИД СНГ, 30 ноября в Скопье (Северная Македония) "на полях" СМИД ОБСЕ.Регулярно также проходят трехсторонние встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Последняя на данный момент встреча прошла 25 июля 2023 года в Москве.Поддерживаются активные межведомственные контакты, что позволяет на обоюдовыгодной основе решать актуальные вопросы сотрудничества. Осуществляется межпарламентское сотрудничество.4-7 октября 2021 года Россию с официальным визитом посетил спикер парламента Армении Ален Симонян. В ходе визита он встретился с председателями обеих палат российского парламента – Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Состоялась также встреча Алена Симоняна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В апреле 2022 года делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым посетила Армению с рабочим визитом. 6 июня 2022 года делегация Государственной Думы во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным посетила с рабочим визитом Ереван, где приняла участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. В рамках визита состоялись встречи Вячеслава Володина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном. В октябре 2022 года Ален Симонян посетил Россию с официальным визитом, состоялись встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 5 декабря 2022 года состоялась краткая беседа Алена Симоняна с Вячеславом Володиным "на полях" заседания ПА ОДКБ в Москве. 19 февраля 2024 года делегация российских парламентариев во главе с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым совершили рабочую поездку в Армению. Мероприятие было приурочено к 100-летию легендарного разведчика, Героя Советского Союза Геворка Варданяна.15 марта 2024 года заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с председателем постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам территориального управления, МСУ, сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ваге Галумяном, членом Постоянной Комиссии Национального собрания Армении по региональным вопросам и вопросам Европейской интеграции Арменом Геворгяном, которые вошли в состав миссий международных наблюдателей за выборами президента РФ. 20 марта 2024 года в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прошла встреча с депутатом Национального собрания Армении, членом постоянной комиссии Нацсобрания по вопросам европейской интеграции Арменом Геворгяном.Россия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении с долей во внешней торговле республики свыше 30%.По итогам 2021 года внешнеторговый оборот России и Армении составил 2,6 миллиарда долларов (в 2020 году – 2,3 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 1,9 миллиарда долларов и импорт – 710 миллионов долларов. Товарооборот за 2022 год достиг рекордных 4,8 миллиарда долларов (рост на 83,3%), в том числе российский экспорт – 2,8 миллиарда долларов, импорт – 2 миллиарда долларов.По данным статкомитета Армении, в 2023 году товарооборот Армении и России увеличился на 43%, достигнув 7,3 миллиарда долларов. Экспорт из Армении – 3,418 миллиарда долларов (рост на 39%), импорт – 3,380 миллиарда долларов (рост на 47%).Основная группа товаров, экспортируемых из Армении в РФ - телефонные аппараты для мобильной или иной связи, алмазы, алкогольные напитки, мониторы и проекторы, сплав железа. Из России импортировались в основном золото, золотой песок, природный и сжиженный газ, нефть и нефтепродукты, платина.Россия – основной иностранный инвестор в экономику Армении. Российские капиталовложения превышают два миллиарда долларов, что составляет порядка 40% от общего объема иностранных инвестиций. На армянском рынке работают более 40 ведущих российских компаний, ряд из которых входит в число крупнейших налогоплательщиков республики. Эффективно работает российско-армянская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). 22-е заседание состоялось в Ереване 15 декабря 2023 года. 15 декабря 2023 года в Ереване было открыто представительство Российского экспортного центра (РЭЦ).В 2023 году при содействии РЭЦ были организованы и проведены 18 региональных бизнес-миссий деловых кругов из различных регионов Российской Федерации.Развивается инвестиционное сотрудничество России и Армении. В Армении работают более 40 крупных российских компаний. Часть из них являются крупнейшими налогоплательщиками страны.Поступательно развивается межрегиональное взаимодействие. Связи с Арменией поддерживают около 70 субъектов Федерации. Более 20 регионов и городов заключили соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с армянскими органами власти и регионами.Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Россия остается основным поставщиком вооружений и военной техники для армянской армии. Армения стала первым в мире импортером ракетных комплексов "Искандер", а также получила уникальные истребители Су-30СМ, совершенные зенитные ракетные комплексы "ТОР-М2КМ" и "Оса-АК", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", противотанковые управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", инженерные средства и средства связи. В области освоения космоса в апреле 2016 года было подписано армяно-российское соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В декабре 2018 года на территории Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении открылась станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Планомерно укрепляется российско-армянское сотрудничество в образовательной сфере. В настоящее время в российских вузах по образовательным программам высшего образования обучаются 4811 граждан Республики Армения, из них 2068 граждан – за счет бюджетных ассигнований и 2743 – на договорной основе. В Армении функционируют шесть филиалов российских вузов (Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева, Российской Международной академии туризма, Московского финансово-промышленного университета "Синергия"), а также Российско-Армянский университет. Основными проводниками российской культуры и русского языка на территории Армении являются Российский центр науки и культуры в Ереване и его филиал в Гюмри.В сентябре 2021 года в Ереване открылся "Дом Русской книги". В июне 2022 года в столице Армении открылся Центр Русского географического общества. Традиционно важное место занимают культурно-гуманитарные контакты.В июле 2023 года в Ереване прошли Дни культуры России. Армения – одно из самых популярных для российских туристов направлений. В 2023 году Армению посетили 1,153 миллиона россиян.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, армения, владимир путин, никол пашинян