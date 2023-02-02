https://ria.ru/20230202/mishustin-1849244944.html

Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Межправсовета ЕАЭС

Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Межправсовета ЕАЭС - РИА Новости, 02.02.2023

Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Межправсовета ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:02

2023-02-02T14:02

2023-02-02T14:49

алма-ата

россия

армения

михаил мишустин

евразийский экономический союз

никол пашинян

роман головченко

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АЛМА-АТА, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Заседание Межправсовета станет первой встречей глав правительств государств-членов ЕАЭС в рамках председательства России в органах Союза в 2023 году. В четверг пройдёт совещание в узком составе, в широком составе участники делегаций соберутся в пятницу. Главы правительств планируют рассмотреть актуальные вопросы развития евразийской интеграции, включая укрепление экономической стабильности Союза, формирование единых рынков в рамках ЕАЭС, развитие отраслевых направлений сотрудничества. На полях заседания межправсовета в четверг глава российского правительства также проведёт двусторонние встречи с премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Белоруссии Романом Головченко и премьером Казахстана Алиханом Смаиловым. В пятницу глава правительства посетит ежегодный международный форум по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности".

https://ria.ru/20230131/vyplaty-1848770258.html

https://ria.ru/20230202/eaes-1848596350.html

алма-ата

россия

армения

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алма-ата, россия, армения, михаил мишустин, евразийский экономический союз, никол пашинян, роман головченко