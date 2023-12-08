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МИД России прокомментировал совместное заявление Армении и Азербайджана - РИА Новости, 08.12.2023
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12:26 08.12.2023 (обновлено: 12:51 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/zayavlenie-1914568586.html
МИД России прокомментировал совместное заявление Армении и Азербайджана
МИД России прокомментировал совместное заявление Армении и Азербайджана - РИА Новости, 08.12.2023
МИД России прокомментировал совместное заявление Армении и Азербайджана
Россия приветствует заявление Армении и Азербайджана о намерении нормализовать отношения и заключить мирный договор, а также конкретные шаги по освобождению... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:26
2023-12-08T12:51
в мире
азербайджан
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия приветствует заявление Армении и Азербайджана о намерении нормализовать отношения и заключить мирный договор, а также конкретные шаги по освобождению пленных и поддержке Ереваном и Баку друг друга в международных организациях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Накануне Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором сообщается о намерении стран нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, сторонами достигнута договоренность "предпринять ощутимые шаги между двумя странами по укреплению взаимного доверия". Также Баку освободил 32 армянских военнослужащих, Ереван в свою очередь освободил двух азербайджанских военнослужащих."В Москве с удовлетворением восприняли совместное заявление администрации президента Азербайджанской Республики и аппарата премьер-министра Республики Армения с подтверждением обоюдного намерения нормализовать отношения и заключить мирный договор между двумя странами. Заявление способствует взаимному укреплению доверия и открывает новые возможности в продвижении процесса армяно-азербайджанской нормализации в русле комплексных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Она отметила, что российская сторона приветствует договоренность Армении и Азербайджана об освобождении пленных военнослужащих. Идею освобождения по принципу "всех на всех" продвигала Россия, говорится в комментарии."Приветствуем решение Еревана в качестве жеста доброй воли отказаться в пользу Азербайджана от кандидатуры своей страны на проведение в ноябре 2024 года 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29 РКИК ООН), а также заявленную Баку поддержку кандидатуры Армении на членство в Бюро РКИК ООН", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что РФ готова и в дальнейшем всячески помогать в "разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества".
https://ria.ru/20231208/zayavlenie-1914508184.html
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в мире, азербайджан, армения
В мире, Азербайджан, Армения
МИД России прокомментировал совместное заявление Армении и Азербайджана

МИД: РФ приветствует заявление Еревана и Баку о желании нормализовать отношения

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия приветствует заявление Армении и Азербайджана о намерении нормализовать отношения и заключить мирный договор, а также конкретные шаги по освобождению пленных и поддержке Ереваном и Баку друг друга в международных организациях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором сообщается о намерении стран нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, сторонами достигнута договоренность "предпринять ощутимые шаги между двумя странами по укреплению взаимного доверия". Также Баку освободил 32 армянских военнослужащих, Ереван в свою очередь освободил двух азербайджанских военнослужащих.
Автомобили на контрольно-пропускном пункте Лачин на въезде в Лачинский коридор - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Эксперт рассказал о значимости совместного заявления Баку и Еревана
05:13
Москве с удовлетворением восприняли совместное заявление администрации президента Азербайджанской Республики и аппарата премьер-министра Республики Армения с подтверждением обоюдного намерения нормализовать отношения и заключить мирный договор между двумя странами. Заявление способствует взаимному укреплению доверия и открывает новые возможности в продвижении процесса армяно-азербайджанской нормализации в русле комплексных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она отметила, что российская сторона приветствует договоренность Армении и Азербайджана об освобождении пленных военнослужащих. Идею освобождения по принципу "всех на всех" продвигала Россия, говорится в комментарии.
"Приветствуем решение Еревана в качестве жеста доброй воли отказаться в пользу Азербайджана от кандидатуры своей страны на проведение в ноябре 2024 года 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29 РКИК ООН), а также заявленную Баку поддержку кандидатуры Армении на членство в Бюро РКИК ООН", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что РФ готова и в дальнейшем всячески помогать в "разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества".
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