https://ria.ru/20231208/zayavlenie-1914568586.html

МИД России прокомментировал совместное заявление Армении и Азербайджана

МИД России прокомментировал совместное заявление Армении и Азербайджана - РИА Новости, 08.12.2023

МИД России прокомментировал совместное заявление Армении и Азербайджана

Россия приветствует заявление Армении и Азербайджана о намерении нормализовать отношения и заключить мирный договор, а также конкретные шаги по освобождению... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:26

2023-12-08T12:26

2023-12-08T12:51

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия приветствует заявление Армении и Азербайджана о намерении нормализовать отношения и заключить мирный договор, а также конкретные шаги по освобождению пленных и поддержке Ереваном и Баку друг друга в международных организациях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Накануне Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором сообщается о намерении стран нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, сторонами достигнута договоренность "предпринять ощутимые шаги между двумя странами по укреплению взаимного доверия". Также Баку освободил 32 армянских военнослужащих, Ереван в свою очередь освободил двух азербайджанских военнослужащих."В Москве с удовлетворением восприняли совместное заявление администрации президента Азербайджанской Республики и аппарата премьер-министра Республики Армения с подтверждением обоюдного намерения нормализовать отношения и заключить мирный договор между двумя странами. Заявление способствует взаимному укреплению доверия и открывает новые возможности в продвижении процесса армяно-азербайджанской нормализации в русле комплексных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Она отметила, что российская сторона приветствует договоренность Армении и Азербайджана об освобождении пленных военнослужащих. Идею освобождения по принципу "всех на всех" продвигала Россия, говорится в комментарии."Приветствуем решение Еревана в качестве жеста доброй воли отказаться в пользу Азербайджана от кандидатуры своей страны на проведение в ноябре 2024 года 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29 РКИК ООН), а также заявленную Баку поддержку кандидатуры Армении на членство в Бюро РКИК ООН", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что РФ готова и в дальнейшем всячески помогать в "разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества".

https://ria.ru/20231208/zayavlenie-1914508184.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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