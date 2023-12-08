МИД России прокомментировал совместное заявление Армении и Азербайджана
МИД: РФ приветствует заявление Еревана и Баку о желании нормализовать отношения
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия приветствует заявление Армении и Азербайджана о намерении нормализовать отношения и заключить мирный договор, а также конкретные шаги по освобождению пленных и поддержке Ереваном и Баку друг друга в международных организациях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором сообщается о намерении стран нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, сторонами достигнута договоренность "предпринять ощутимые шаги между двумя странами по укреплению взаимного доверия". Также Баку освободил 32 армянских военнослужащих, Ереван в свою очередь освободил двух азербайджанских военнослужащих.
"В Москве с удовлетворением восприняли совместное заявление администрации президента Азербайджанской Республики и аппарата премьер-министра Республики Армения с подтверждением обоюдного намерения нормализовать отношения и заключить мирный договор между двумя странами. Заявление способствует взаимному укреплению доверия и открывает новые возможности в продвижении процесса армяно-азербайджанской нормализации в русле комплексных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она отметила, что российская сторона приветствует договоренность Армении и Азербайджана об освобождении пленных военнослужащих. Идею освобождения по принципу "всех на всех" продвигала Россия, говорится в комментарии.
"Приветствуем решение Еревана в качестве жеста доброй воли отказаться в пользу Азербайджана от кандидатуры своей страны на проведение в ноябре 2024 года 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29 РКИК ООН), а также заявленную Баку поддержку кандидатуры Армении на членство в Бюро РКИК ООН", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что РФ готова и в дальнейшем всячески помогать в "разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества".