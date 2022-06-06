https://ria.ru/20220606/volodin-1793472458.html
Володин обсудил с Пашиняном развитие ОДКБ
Володин обсудил с Пашиняном развитие ОДКБ - РИА Новости, 06.06.2022
Володин обсудил с Пашиняном развитие ОДКБ
Спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на встрече политики обсудили сближение... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:22
2022-06-06T14:22
2022-06-06T14:22
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ЕРЕВАН, 6 июня - РИА Новости. Спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на встрече политики обсудили сближение законодательств стран, входящих в ОДКБ.Володин в понедельник находится с рабочим визитом в Ереване, где проведёт заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД."В ходе встречи Вячеслав Володин рассказал о повестке предстоящего заседания Совета ПА ОДКБ. Стороны обсудили сближение законодательств стран — участниц ОДКБ и развитие Организации", - сообщает пресс-служба Госдумы.Уточняется, что во встрече приняли участие главы других парламентских делегаций ПА ОДКБ. Главы делегаций возложили цветы к Монументу "Мать Армения" в Парке Победы.ПА ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной Думы Вячеслав Володин.Членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии.
https://ria.ru/20220606/odkb-1793456975.html
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справки, вячеслав володин, ереван, белоруссия, госдума рф, одкб, армения, никол пашинян
Володин обсудил с Пашиняном развитие ОДКБ
Володин обсудил с Пашиняном сближение законодательств стран ОДКБ и развитие организации