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Володин обсудил с Пашиняном развитие ОДКБ - РИА Новости, 06.06.2022
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Володин обсудил с Пашиняном развитие ОДКБ
Володин обсудил с Пашиняном развитие ОДКБ - РИА Новости, 06.06.2022
Володин обсудил с Пашиняном развитие ОДКБ
Спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на встрече политики обсудили сближение... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:22
2022-06-06T14:22
справки
вячеслав володин
ереван
белоруссия
госдума рф
одкб
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 6 июня - РИА Новости. Спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на встрече политики обсудили сближение законодательств стран, входящих в ОДКБ.Володин в понедельник находится с рабочим визитом в Ереване, где проведёт заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД."В ходе встречи Вячеслав Володин рассказал о повестке предстоящего заседания Совета ПА ОДКБ. Стороны обсудили сближение законодательств стран — участниц ОДКБ и развитие Организации", - сообщает пресс-служба Госдумы.Уточняется, что во встрече приняли участие главы других парламентских делегаций ПА ОДКБ. Главы делегаций возложили цветы к Монументу "Мать Армения" в Парке Победы.ПА ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной Думы Вячеслав Володин.Членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии.
https://ria.ru/20220606/odkb-1793456975.html
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справки, вячеслав володин, ереван, белоруссия, госдума рф, одкб, армения, никол пашинян
14:22 06.06.2022
 
Володин обсудил с Пашиняном развитие ОДКБ

Володин обсудил с Пашиняном сближение законодательств стран ОДКБ и развитие организации

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 июня - РИА Новости. Спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на встрече политики обсудили сближение законодательств стран, входящих в ОДКБ.
Володин в понедельник находится с рабочим визитом в Ереване, где проведёт заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД.
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 13:46Специальная военная операция на Украине
В Госдуме допустили, что миротворцы ОДКБ пригодятся на Украине и в Донбассе
"В ходе встречи Вячеслав Володин рассказал о повестке предстоящего заседания Совета ПА ОДКБ. Стороны обсудили сближение законодательств стран — участниц ОДКБ и развитие Организации", - сообщает пресс-служба Госдумы.
Уточняется, что во встрече приняли участие главы других парламентских делегаций ПА ОДКБ. Главы делегаций возложили цветы к Монументу "Мать Армения" в Парке Победы.
ПА ОДКБ является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной Думы Вячеслав Володин.
Членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, статус наблюдателя имеют нижняя палата Национальной Ассамблеи Исламской Республики Афганистан, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Народная скупщина Сербии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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СправкиВячеслав ВолодинЕреванБелоруссияГосдума РФОДКБАрменияНикол Пашинян
 
 
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