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В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь - РИА Новости, 04.05.2024
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Религия
 
14:15 04.05.2024 (обновлено: 15:04 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/ogon-1943841469.html
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь - РИА Новости, 04.05.2024
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, прямую трансляцию ведут телеканалы НТВ, Первый канал и "Россия 1". РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T14:15
2024-05-04T15:04
религия
иерусалим
иисус христос
фонд андрея первозванного
пасха
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, прямую трансляцию ведут телеканалы НТВ, Первый канал и "Россия 1". Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.Кроме того, в Москву прибудут представители епархий, которые доставят Благодатный огонь в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму", а также принесение мощей святых в Россию и различные просветительские проекты.
https://ria.ru/20230412/ogon-1864834195.html
https://ria.ru/20240504/yaytsa-1865335811.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
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Момент схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Момент схождения Благодатного огня и распространения по храму Гроба Господня в Иерусалиме.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иерусалим, иисус христос, фонд андрея первозванного, пасха
Религия, Иерусалим, Иисус Христос, Фонд Андрея Первозванного, Пасха
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, прямую трансляцию ведут телеканалы НТВ, Первый канал и "Россия 1".
Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Священник развеял популярный миф о Благодатном огне
12 апреля 2023, 16:33
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.
Кроме того, в Москву прибудут представители епархий, которые доставят Благодатный огонь в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.
Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму", а также принесение мощей святых в Россию и различные просветительские проекты.
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