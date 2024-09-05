https://ria.ru/20240905/paskha-1729316321.html
"Стегают ветками". Чем уникальна Пасха в 2024 году
Пасха 2024: какого числа в России отмечают православную и католическую Пасху
"Стегают ветками". Чем уникальна Пасха в 2024 году
Пасху в 2024 году отмечают более двух миллиардов христиан по всему миру. О том, какого числа праздник в России, в чем его суть, и почему православная и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:17
2024-09-05T12:17
2024-09-05T12:17
религия
справки
светлое христово воскресение
пасха. светлое христово воскресение
светлое христово воскресение. пасха
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чехия
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Пасху в 2024 году отмечают более двух миллиардов христиан по всему миру. О том, какого числа праздник в России, в чем его суть, и почему православная и католическая церкви празднуют его в разные дни – в материале РИА Новости. Пасха в РоссииПо данным социологов, Пасха – самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан. Многие из них пекут дома куличи, чтобы потом освятить их в храмах. Правда, тех, кто идет в храм на ночную службу, куда меньше.Между тем, это кульминационный момент праздника. Около полуночи в церквях совершают крестный ход. А после него начинается особое богослужение, одно из самых торжественных и, одновременно, радостных. "Примите от нас радость благовестия о воскресении Христовом", - поется в эту ночь на службах.Уже более 20 лет центром празднований выступает московский храм Христа Спасителя – кафедральный собор Русской православной церкви. Там пасхальную литургию возглавляет патриарх Московский и всея Руси. На службе, которая транслируется по центральным телеканалам, как правило, присутствуют первые лица государства.О праздникеВ первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. Только в 325 году по решению первого Вселенского собора Христианских церквей для Пасхи выбрали общую дату – в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, которое наступает за весенним равноденствием. При этом в XVI веке у восточных и западных христиан даты празднования Пасхи снова стали отличаться из-за календарной реформы папы Григория XIII.История и традиции Пасхи"Праздников праздник" - так верующие именуют дату. Неспроста, ведь это событие, Воскресение Христово, - главное для христианства. Вера в него является фундаментальным принципом этой религии. Согласно вероучению, тем самым Спаситель "отменил смерть" и показал всем людям, что их ждет жизнь вечная. Воскресение стало последним этапом боговоплощения и спасения человечества. Все началось с земного рождения Христа. Затем он вышел на проповедь. А потом был распят и погребен. Все эти события описаны в Евангелиях. Согласно Писанию, Иисуса по иудейской традиции погребли в пещере, запеленав тело в специальную ткань – плащаницу. А вход в гробницу закрыли огромным камнем. Иерусалимские первосвященники, опасаясь, что ученики украдут тело Учителя, попросили Понтия Пилата выставить у гроба Господня стражу. На третий день рано утром к гробнице пришли последовательницы Христа, чтобы умастить его тело ритуальными маслами. Они с удивлением обнаружили, что гробница открыта – камень отворен. Да и стражи нет рядом."И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь", - повествует евангелист Марк.С этой фразы пошла одна из главных традиций праздника: в этот день православные приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!". Поделки на ПасхуК празднику Светлой Пасхипринято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Последние принято дарить друг другу. Согласно преданию, традиция пошла от ученицы Христа Марии Магдалины. Она пришла к императору Тиберию, протянула римскому правителю белое куриное яйцо и сообщила о воскресении Господа. В ответ на это самодержец воскликнул, что воскресения быть не может, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг окрасилось в красный. И тогда оно чудесным образом поменяло цвет.Яйца можно покрасить самим. Причем в любой цвет. Кроме того, на Пасху можно смастерить различные украшения. Например, пасхальное дерево. Для этого берутся оставшиеся с Вербного воскресения веточки, на которые вешают фигурки животных, пряники или конфеты.Поздравления с ПасхойТрадиционная словесная формула праздника такая: "Христос воскрес!". А в ответ говорят: "Воистину воскрес!". Тем самым православные подтверждают свою веру в главное событие христианства. Также можно ограничиться фразой "с днем Светлой Пасхи!". Какого числа православная Пасха в 2024Из года в год дата Пасхи разная. Она привязана к лунному циклу. Согласно канонам, праздник принято отмечать в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. А оно, в свою очередь, должно быть после дня весеннего равноденствия. Кроме того, из-за разницы в используемых календарях – юлианском и григорианском – христиане отмечают Воскресение Христово в разные дни. Католики и протестанты в этом году будут праздновать Пасху 31 марта.А у православных праздник приходится на 5 мая. Его предваряет Великий пост – период самого строгого воздержания в году. Он считается духовной и телесной подготовкой к Пасхе.Что нельзя делать на Пасху?Ряд запретов в день Пасхи связан крестинами и поминками. По словам священнослужителей, теоретически на праздник можно провести обряд крещения, но на практике такое случается редко. Также в этот день не устраивают поминки и отпевания. Считается, что на светлый праздник нельзя посещать кладбище, заниматься тяжелым физическим трудом, устраивать шумные гулянья.Кроме того, не рекомендуется с кем-либо ссориться, обижать и обижаться. Как отмечает духовенство, задача каждого православного – делиться радостью праздника. Поэтому не стоит пренебрегать в этот день делами милосердия.Родительская ПасхаНе стоит верующим забывать и об усопших. Однако возникает парадокс: Пасха – праздник жизни, как же тогда поминать умерших? Церковь не благословляет это делать в сам день праздника, вопреки распространенному народному обычаю.Для ушедших в мир иной в церковном календаре существует особая дата. На девятый день в храмах совершается "пасхальное поминовение усопших" - Радоница. Согласно богословскому толкованию, таким образом верующие поздравляют умерших с праздником Воскресения Христа. Отсюда пошло еще одно название дня: Родительская Пасха.Католическая ПасхаВ католической церкви Пасха – второй по значимости праздник после Рождества Христова. Его дата также является переходящей, но у католиков она исчисляется по григорианскому календарю, в то время как у православных – по юлианскому. Поэтому даты часто не совпадают, а в этом году разница между ними составит чуть больше месяца.Но бывает и так, что празднования приходятся на один день. Последняя общая Пасха была в 2017 году. Следующая придется на 2025-й.Отмечают на Западе тоже иначе. Например, там не красят яйца, а вместо деревьев мастерят кроликов. Эта традиция Пасхи зародилась в Германии и со временем стала очень популярна по всей Европе.Армянская ПасхаСвоя, особая Пасха и у армян. Они празднуют ее в один день с католиками. В 2024-м – 31 марта. Праздник называется "Сурб Затик", что означает "отстранение от грехов".Традиции Армянской апостольской церкви отличаются от православных. Например, верующие поздравляют друг друга такой фразой: "Христос воскрес из мертвых". А в ответ слышат: "Благословенно воскресение Христа".На праздничный стол принято подавать форель с красным вином. Именно они чаще всего упоминаются в Евангелии: апостолы были рыбаками, к тому же рыба была знаком у первых христиан. А вино Христос подал ученикам на Тайной Вечере, тем самым совершив первое таинство причастия. Еврейская ПасхаДля иудаизма это тоже самый главный праздник. Но смысл у него совершенно другой. В общинах вспоминают освобождение евреев из египетского плена и их исход на Землю Обетованную. Это отражает само название даты: "песах", то есть "переход". Христиане переиначили это слово по-своему. Они делят Пасху на два вида: ветхозаветную (иудейскую) и новозаветную. Последняя для них означает "переход от смерти к жизни", который стал возможен благодаря воскресению Христа. Пасха в других странахХристианскую Пасху отмечают во многих странах мира. И везде свои традиции. Например, во Франции родители прячут в доме или саду шоколадное яйцо. А дети должны его найти. Похожим образом празднуют и в США: там в большой корзине малышня среди сладостей ищет пластмассовое яйцо с сюрпризом внутри.А в Польше в этот день поливают друг друга водой. Считается, что тем самым можно очиститься от грехов и продлить молодость. В соседней же Чехии поддерживают тонус иначе: мужчины делают из веток ивы или вербы плетки. И в шутку стегают ими женщин, чтобы те "дольше оставались молодыми и энергичными".
https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html
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Религия, Справки, Светлое Христово Воскресение, Пасха. Светлое Христово Воскресение, Светлое Христово Воскресение. Пасха, США, Чехия, Русская православная церковь, Пасха, Армянская апостольская церковь, Католическая Пасха, Россия, Религиозные праздники
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Пасху в 2024 году отмечают более двух миллиардов христиан по всему миру. О том, какого числа праздник в России, в чем его суть, и почему православная и католическая церкви празднуют его в разные дни – в материале РИА Новости.
По данным социологов, Пасха – самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80 процентов граждан. Многие из них пекут дома куличи, чтобы потом освятить их в храмах. Правда, тех, кто идет в храм на ночную службу, куда меньше.
Между тем, это кульминационный момент праздника. Около полуночи в церквях совершают крестный ход. А после него начинается особое богослужение, одно из самых торжественных и, одновременно, радостных. "Примите от нас радость благовестия о воскресении Христовом", - поется в эту ночь на службах.
Уже более 20 лет центром празднований выступает московский храм Христа Спасителя – кафедральный собор Русской православной церкви
. Там пасхальную литургию возглавляет патриарх Московский и всея Руси. На службе, которая транслируется по центральным телеканалам, как правило, присутствуют первые лица государства.
В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. Только в 325 году по решению первого Вселенского собора Христианских церквей для Пасхи выбрали общую дату – в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, которое наступает за весенним равноденствием. При этом в XVI веке у восточных и западных христиан даты празднования Пасхи снова стали отличаться из-за календарной реформы папы Григория XIII.
"Праздников праздник" - так верующие именуют дату. Неспроста, ведь это событие, Воскресение Христово, - главное для христианства. Вера в него является фундаментальным принципом этой религии. Согласно вероучению, тем самым Спаситель "отменил смерть" и показал всем людям, что их ждет жизнь вечная.
Воскресение стало последним этапом боговоплощения и спасения человечества. Все началось с земного рождения Христа. Затем он вышел на проповедь. А потом был распят и погребен. Все эти события описаны в Евангелиях. Согласно Писанию, Иисуса по иудейской традиции погребли в пещере, запеленав тело в специальную ткань – плащаницу. А вход в гробницу закрыли огромным камнем. Иерусалимские первосвященники, опасаясь, что ученики украдут тело Учителя, попросили Понтия Пилата выставить у гроба Господня стражу.
На третий день рано утром к гробнице пришли последовательницы Христа, чтобы умастить его тело ритуальными маслами. Они с удивлением обнаружили, что гробница открыта – камень отворен. Да и стражи нет рядом.
"И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь", - повествует евангелист Марк.
С этой фразы пошла одна из главных традиций праздника: в этот день православные приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!".
К празднику Светлой Пасхипринято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Последние принято дарить друг другу. Согласно преданию, традиция пошла от ученицы Христа Марии Магдалины. Она пришла к императору Тиберию, протянула римскому правителю белое куриное яйцо и сообщила о воскресении Господа. В ответ на это самодержец воскликнул, что воскресения быть не может, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг окрасилось в красный. И тогда оно чудесным образом поменяло цвет.
Яйца можно покрасить самим. Причем в любой цвет. Кроме того, на Пасху можно смастерить различные украшения. Например, пасхальное дерево. Для этого берутся оставшиеся с Вербного воскресения веточки, на которые вешают фигурки животных, пряники или конфеты.
Традиционная словесная формула праздника такая: "Христос воскрес!". А в ответ говорят: "Воистину воскрес!". Тем самым православные подтверждают свою веру в главное событие христианства.
Также можно ограничиться фразой "с днем Светлой Пасхи!".
Какого числа православная Пасха в 2024
Из года в год дата Пасхи разная. Она привязана к лунному циклу. Согласно канонам, праздник принято отмечать в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. А оно, в свою очередь, должно быть после дня весеннего равноденствия.
Кроме того, из-за разницы в используемых календарях – юлианском и григорианском – христиане отмечают Воскресение Христово в разные дни. Католики и протестанты в этом году будут праздновать Пасху 31 марта.
А у православных праздник приходится на 5 мая. Его предваряет Великий пост – период самого строгого воздержания в году. Он считается духовной и телесной подготовкой к Пасхе.
Что нельзя делать на Пасху?
Ряд запретов в день Пасхи связан крестинами и поминками. По словам священнослужителей, теоретически на праздник можно провести обряд крещения, но на практике такое случается редко. Также в этот день не устраивают поминки и отпевания. Считается, что на светлый праздник нельзя посещать кладбище, заниматься тяжелым физическим трудом, устраивать шумные гулянья.
Кроме того, не рекомендуется с кем-либо ссориться, обижать и обижаться. Как отмечает духовенство, задача каждого православного – делиться радостью праздника. Поэтому не стоит пренебрегать в этот день делами милосердия.
Не стоит верующим забывать и об усопших. Однако возникает парадокс: Пасха – праздник жизни, как же тогда поминать умерших? Церковь не благословляет это делать в сам день праздника, вопреки распространенному народному обычаю.
Для ушедших в мир иной в церковном календаре существует особая дата. На девятый день в храмах совершается "пасхальное поминовение усопших" - Радоница.
Согласно богословскому толкованию, таким образом верующие поздравляют умерших с праздником Воскресения Христа. Отсюда пошло еще одно название дня: Родительская Пасха.
В католической церкви Пасха – второй по значимости праздник после Рождества Христова. Его дата также является переходящей, но у католиков она исчисляется по григорианскому календарю, в то время как у православных – по юлианскому. Поэтому даты часто не совпадают, а в этом году разница между ними составит чуть больше месяца.
Но бывает и так, что празднования приходятся на один день. Последняя общая Пасха была в 2017 году. Следующая придется на 2025-й.
Отмечают на Западе тоже иначе. Например, там не красят яйца, а вместо деревьев мастерят кроликов. Эта традиция Пасхи зародилась в Германии
и со временем стала очень популярна по всей Европе
.
Своя, особая Пасха и у армян. Они празднуют ее в один день с католиками. В 2024-м – 31 марта. Праздник называется "Сурб Затик", что означает "отстранение от грехов".
Традиции Армянской апостольской церкви
отличаются от православных. Например, верующие поздравляют друг друга такой фразой: "Христос воскрес из мертвых". А в ответ слышат: "Благословенно воскресение Христа".
На праздничный стол принято подавать форель с красным вином. Именно они чаще всего упоминаются в Евангелии: апостолы были рыбаками, к тому же рыба была знаком у первых христиан. А вино Христос подал ученикам на Тайной Вечере, тем самым совершив первое таинство причастия.
Для иудаизма это тоже самый главный праздник. Но смысл у него совершенно другой. В общинах вспоминают освобождение евреев из египетского плена и их исход на Землю Обетованную. Это отражает само название даты: "песах", то есть "переход".
Христиане переиначили это слово по-своему. Они делят Пасху на два вида: ветхозаветную (иудейскую) и новозаветную. Последняя для них означает "переход от смерти к жизни", который стал возможен благодаря воскресению Христа.
Христианскую Пасху отмечают во многих странах мира. И везде свои традиции. Например, во Франции
родители прячут в доме или саду шоколадное яйцо. А дети должны его найти. Похожим образом празднуют и в США
: там в большой корзине малышня среди сладостей ищет пластмассовое яйцо с сюрпризом внутри.
А в Польше
в этот день поливают друг друга водой. Считается, что тем самым можно очиститься от грехов и продлить молодость. В соседней же Чехии
поддерживают тонус иначе: мужчины делают из веток ивы или вербы плетки. И в шутку стегают ими женщин, чтобы те "дольше оставались молодыми и энергичными".