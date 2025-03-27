Рейтинг@Mail.ru
Церковные православные праздники в мае 2025 в России: календарь на месяц
15:42 27.03.2025 (обновлено: 16:17 17.10.2025)
Православный календарь на май 2025 года: памятные даты, традиции, именины
Церковные православные праздники в мае 2025 в России: календарь на месяц
Православный календарь на май 2025 года: памятные даты, традиции, именины
Какие церковные праздники в мае 2025 года отмечают христиане, подробный православный календарь значимых событий для верующих в России, именины, религиозные... РИА Новости, 17.10.2025
Православный календарь на май 2025 года: памятные даты, традиции, именины

Оглавление
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Какие церковные праздники в мае 2025 года отмечают христиане, подробный православный календарь значимых событий для верующих в России, именины, религиозные традиции и народные поверья — в материале РИА Новости.

Церковный календарь на май

На последний весенний месяц в 2025-м выпадает два важных церковных праздника — Преполовение Пятидесятницы и Вознесение Господне.
Преполовение – буквально означает половину пути срока, то есть середину по времени между двумя величайшими праздниками – Пасхой и Троицей, иначе именуемой Пятидесятницей. Ее отмечают на 50-й день после Воскресения Христова.
Праздник Вознесения в Православной Церкви отмечается на 40-й день после Пасхи. Этот день всегда приходится на четверг. Вознесение Господне относится к двунадесятым, двенадцати важнейшим, христианским праздникам.
В этот день православная церковь вспоминает евангельские события, вязанные с последним моментом пребывания Иисуса Христа на земле.
Кроме того, на май приходится множество других церковных торжеств: дней памяти икон и обретения мощей, а также дней почитания святых.

Церковные праздники

Календарь церковных праздников на май 2025 года по дням:
1 мая
  • Максимовской иконы Божией Матери.
  • Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита.
  • Мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана.
2 мая
  • Святой блаженной старицы Матроны Московской.
  • Преподобного Иоанна Ветхопещерника.
  • Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского.
3 мая
  • Кипрской иконы Божией Матери.
  • Преподобного Александра Ошевенского.
  • Преподобного Феодора Трихины (власяничника).
4 мая
  • День жен-мироносиц.
  • Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского.
  • День памяти святителя Максимиана, патриарха Константинопольского.
5 мая
  • Апостолов Варфоломея, Луки и Климента.
  • Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского.
  • День памяти Преподобного Виталия Александрийского.
  • Перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила) Псковского.
6 мая
  • Великомученика Георгия Победоносца.
  • Иверской иконы Божией Матери (второе обретение списка иконы 2012).
  • Мучеников Анатолия и Протолеона, мученицы царицы Александры.
7 мая
  • Мученика Саввы Стратилата (воеводы) и с ним 70-ти воинов.
  • День памяти Преподобных Саввы Печерского и Алексия, затворника Печерского.
8 мая
  • Апостола и евангелиста Марка.
  • Преподобного Сильвестра Обнорского.
9 мая
  • Святителя Стефана, епископа Великопермского.
  • Поминовение усопших воинов.
10 мая
  • Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского.
  • День памяти Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского.
11 мая
  • День памяти Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.
  • Святителя Кирилла, епископа Туровского.
  • Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.
12 мая
  • Девяти мучеников Кизических.
  • Святителя Василия, епископа Захолмского или Острожского.
  • Преподобного Мемнона Чудотворца.
13 мая
  • Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова.
  • Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского.
14 мая
  • Преполовение Пятидесятницы.
  • Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".
  • Преподобного Пафнутия Боровского.
  • Святой Тамары, царицы Грузинской.
15 мая
  • Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.
  • Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба.
  • День памяти Благоверного и равноапостольного царя Бориса.
16 мая
  • Мучеников Тимофея чтеца и Мавры.
  • Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
17 мая
  • Мученицы Пелагии, девы Тарсийской.
  • День памяти братьев Алфановых в Новгороде.
18 мая
  • Великомученицы Ирины.
  • Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского.
19 мая
  • Праведного Иова Многострадального.
  • Преподобного Михея Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского.
20 мая
  • Собор преподобных русских святогорцев на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.
  • Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
  • День памяти Преподобного Нила Сорского.
21 мая
  • Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
  • Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
  • Преподобного Арсения Великого.
  • Преподобного Арсения трудолюбивого и Пимена постника.
22 мая
23 мая
  • Апостола Симона Зилота.
  • Святителя Симона, чудотворца Печерского.
24 мая
  • Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
  • Священномученика Мокия.
  • Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского.
25 мая
  • Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца.
  • День памяти Святителя Епифания.
  • Преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского.
26 мая
  • День памяти Мученика Александра Римского.
  • Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного.
27 мая
  • Мученика Исидора Хиосского.
  • Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца.
28 мая
  • Отдание праздника Пасхи.
  • Предпразднство Вознесения Господня.
  • Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского (день убиения).
29 мая
  • Вознесение Господне.
  • Преподобного Феодора Освященного.
30 мая
  • Попразднство Вознесения Господня.
  • Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской.
  • Апостола от 70-ти Андроника и святого Иунии, помощницы его.
31 мая
  • Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
  • Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев.
  • Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины.

Дни особого поминовения усопших

День особого поминовения павших воинов отмечается 9 мая. В храмах пройдут поминальные службы в честь памяти погибших солдат времен Великой Отечественной войны.
Посты в мае

Постов в последний месяц весны нет. Ближайшее говение — Петров, или Апостольский пост — начнется только 16 июня. А завершится почти через месяц — 11 июля.

Имена в мае по церковному календарю

По православному календарю практически каждому дню мая соответствует несколько мужских и женских имен. Именины в этом месяце отмечают обладатели 110 мужских и 30 женских имен. Ознакомиться с полным списком всех почитаемых святых по дням в мае можно в святцах, или месяцеслове. Ориентируясь на него, родители могут подобрать имя девочкам и мальчикам, рожденным в определенный день в последний весенний месяц.
Приметы и поверья

В народе май именуют "цветень", "травень", "розоцвет". В природе все обновляется и расцветает. "Юрий на порог весну приволок", "Егорий землю отмыкает", "Пришел Егорий — и весне не уйти", — говорили в народе про начало этого месяца.
В это же время во многих областях России начинают сбор березового сока. Особенно ценным считается тот, что взят с верхушки дерева. По поверью, если березовицы (сока) много — лето будет дождливым.
 
ПраздникиПравославные праздникиИерусалимРоссияИисус ХристосСергий РадонежскийГеоргий ПобедоносецРелигияПравославиеРусская православная церковьКалендарь
 
 
