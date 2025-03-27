Православный календарь на май 2025 года: памятные даты, традиции, именины

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Какие церковные праздники в мае 2025 года отмечают христиане, подробный православный календарь значимых событий для верующих в России, именины, религиозные традиции и народные поверья — в материале РИА Новости.

Церковный календарь на май

На последний весенний месяц в 2025-м выпадает два важных церковных праздника — Преполовение Пятидесятницы и Вознесение Господне.

Преполовение – буквально означает половину пути срока, то есть середину по времени между двумя величайшими праздниками – Пасхой и Троицей, иначе именуемой Пятидесятницей. Ее отмечают на 50-й день после Воскресения Христова.

Праздник Вознесения в Православной Церкви отмечается на 40-й день после Пасхи. Этот день всегда приходится на четверг. Вознесение Господне относится к двунадесятым, двенадцати важнейшим, христианским праздникам.

В этот день православная церковь вспоминает евангельские события, вязанные с последним моментом пребывания Иисуса Христа на земле.

Кроме того, на май приходится множество других церковных торжеств: дней памяти икон и обретения мощей, а также дней почитания святых.

Церковные праздники

Календарь церковных праздников на май 2025 года по дням:

1 мая

Максимовской иконы Божией Матери.

Максимовской иконы Божией Матери. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита.

Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана.

2 мая

Святой блаженной старицы Матроны Московской.

Святой блаженной старицы Матроны Московской. Преподобного Иоанна Ветхопещерника.

Преподобного Иоанна Ветхопещерника. Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского.

3 мая

Кипрской иконы Божией Матери.

Кипрской иконы Божией Матери. Преподобного Александра Ошевенского.

Преподобного Александра Ошевенского. Преподобного Феодора Трихины (власяничника).

4 мая

День жен-мироносиц.

День жен-мироносиц. Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского.

Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского. День памяти святителя Максимиана, патриарха Константинопольского.

5 мая

Апостолов Варфоломея, Луки и Климента.

Апостолов Варфоломея, Луки и Климента. Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского.

Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского. День памяти Преподобного Виталия Александрийского.

День памяти Преподобного Виталия Александрийского. Перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила) Псковского.

6 мая

Великомученика Георгия Победоносца.

Великомученика Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией Матери (второе обретение списка иконы 2012).

Иверской иконы Божией Матери (второе обретение списка иконы 2012). Мучеников Анатолия и Протолеона, мученицы царицы Александры.

7 мая

Мученика Саввы Стратилата (воеводы) и с ним 70-ти воинов.

Мученика Саввы Стратилата (воеводы) и с ним 70-ти воинов. День памяти Преподобных Саввы Печерского и Алексия, затворника Печерского.

8 мая

Апостола и евангелиста Марка.

Апостола и евангелиста Марка. Преподобного Сильвестра Обнорского.

9 мая

Святителя Стефана, епископа Великопермского.

Святителя Стефана, епископа Великопермского. Поминовение усопших воинов.

10 мая

Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского.

Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского. День памяти Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского.

11 мая

День памяти Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.

День памяти Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. Святителя Кирилла, епископа Туровского.

Святителя Кирилла, епископа Туровского. Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.

12 мая

Девяти мучеников Кизических.

Девяти мучеников Кизических. Святителя Василия, епископа Захолмского или Острожского.

Святителя Василия, епископа Захолмского или Острожского. Преподобного Мемнона Чудотворца.

13 мая

Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова.

Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова. Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского.

14 мая

Преполовение Пятидесятницы.

Преполовение Пятидесятницы. Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".

Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость". Преподобного Пафнутия Боровского.

Преподобного Пафнутия Боровского. Святой Тамары, царицы Грузинской.

15 мая

Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.

Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба.

Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. День памяти Благоверного и равноапостольного царя Бориса.

16 мая

Мучеников Тимофея чтеца и Мавры.

Мучеников Тимофея чтеца и Мавры. Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

17 мая

Мученицы Пелагии, девы Тарсийской.

Мученицы Пелагии, девы Тарсийской. День памяти братьев Алфановых в Новгороде.

18 мая

Великомученицы Ирины.

Великомученицы Ирины. Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского.

19 мая

Праведного Иова Многострадального.

Праведного Иова Многострадального. Преподобного Михея Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского.

20 мая

Собор преподобных русских святогорцев на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

Собор преподобных русских святогорцев на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. День памяти Преподобного Нила Сорского.

21 мая

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Преподобного Арсения Великого.

Преподобного Арсения Великого. Преподобного Арсения трудолюбивого и Пимена постника.

22 мая

День памяти Пророка Исаии.

День памяти Пророка Исаии. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая.

23 мая

Апостола Симона Зилота.

Апостола Симона Зилота. Святителя Симона, чудотворца Печерского.

24 мая

Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.

Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Священномученика Мокия.

Священномученика Мокия. Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского.

25 мая

Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца.

Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца. День памяти Святителя Епифания.

День памяти Святителя Епифания. Преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского.

26 мая

День памяти Мученика Александра Римского.

День памяти Мученика Александра Римского. Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного.

27 мая

Мученика Исидора Хиосского.

Мученика Исидора Хиосского. Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца.

28 мая

Отдание праздника Пасхи.

Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня.

Предпразднство Вознесения Господня. Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского (день убиения).

29 мая

Вознесение Господне.

Вознесение Господне. Преподобного Феодора Освященного.

30 мая

Попразднство Вознесения Господня.

Попразднство Вознесения Господня. Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской.

Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской. Апостола от 70-ти Андроника и святого Иунии, помощницы его.

31 мая

Память святых отцов семи Вселенских Соборов.

Память святых отцов семи Вселенских Соборов. Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев.

Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев. Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины.

Дни особого поминовения усопших

День особого поминовения павших воинов отмечается 9 мая. В храмах пройдут поминальные службы в честь памяти погибших солдат времен Великой Отечественной войны. павших воинов отмечается 9 мая. В храмах пройдут поминальные службы в честь памяти погибших солдат времен Великой Отечественной войны.

Посты в мае

Постов в последний месяц весны нет. Ближайшее говение — Петров, или Апостольский пост — начнется только 16 июня. А завершится почти через месяц — 11 июля.

Имена в мае по церковному календарю

По православному календарю практически каждому дню мая соответствует несколько мужских и женских имен. Именины в этом месяце отмечают обладатели 110 мужских и 30 женских имен. Ознакомиться с полным списком всех почитаемых святых по дням в мае можно в святцах, или месяцеслове. Ориентируясь на него, родители могут подобрать имя девочкам и мальчикам, рожденным в определенный день в последний весенний месяц.

Приметы и поверья

В народе май именуют "цветень", "травень", "розоцвет". В природе все обновляется и расцветает. "Юрий на порог весну приволок", "Егорий землю отмыкает", "Пришел Егорий — и весне не уйти", — говорили в народе про начало этого месяца.