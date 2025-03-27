Православный календарь на май 2025 года: памятные даты, традиции, именины

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Какие церковные праздники в мае 2025 года отмечают христиане, подробный православный календарь значимых событий для верующих в России, именины, религиозные традиции и народные поверья — в материале РИА Новости.
Церковный календарь на май
На последний весенний месяц в 2025-м выпадает два важных церковных праздника — Преполовение Пятидесятницы и Вознесение Господне.
Преполовение – буквально означает половину пути срока, то есть середину по времени между двумя величайшими праздниками – Пасхой и Троицей, иначе именуемой Пятидесятницей. Ее отмечают на 50-й день после Воскресения Христова.
Праздник Вознесения в Православной Церкви отмечается на 40-й день после Пасхи. Этот день всегда приходится на четверг. Вознесение Господне относится к двунадесятым, двенадцати важнейшим, христианским праздникам.
В этот день православная церковь вспоминает евангельские события, вязанные с последним моментом пребывания Иисуса Христа на земле.
Кроме того, на май приходится множество других церковных торжеств: дней памяти икон и обретения мощей, а также дней почитания святых.
Церковные праздники
Календарь церковных праздников на май 2025 года по дням:
1 мая
- Максимовской иконы Божией Матери.
- Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита.
- Мучеников Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана.
2 мая
- Святой блаженной старицы Матроны Московской.
- Преподобного Иоанна Ветхопещерника.
- Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского.
3 мая
- Кипрской иконы Божией Матери.
- Преподобного Александра Ошевенского.
- Преподобного Феодора Трихины (власяничника).
4 мая
- День жен-мироносиц.
- Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского.
- День памяти святителя Максимиана, патриарха Константинопольского.
5 мая
- Апостолов Варфоломея, Луки и Климента.
- Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского.
- День памяти Преподобного Виталия Александрийского.
- Перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила) Псковского.
6 мая
- Великомученика Георгия Победоносца.
- Иверской иконы Божией Матери (второе обретение списка иконы 2012).
- Мучеников Анатолия и Протолеона, мученицы царицы Александры.
7 мая
- Мученика Саввы Стратилата (воеводы) и с ним 70-ти воинов.
- День памяти Преподобных Саввы Печерского и Алексия, затворника Печерского.
8 мая
- Апостола и евангелиста Марка.
- Преподобного Сильвестра Обнорского.
9 мая
- Святителя Стефана, епископа Великопермского.
- Поминовение усопших воинов.
10 мая
- Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского.
- День памяти Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского.
11 мая
- День памяти Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.
- Святителя Кирилла, епископа Туровского.
- Апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.
12 мая
- Девяти мучеников Кизических.
- Святителя Василия, епископа Захолмского или Острожского.
- Преподобного Мемнона Чудотворца.
13 мая
- Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова.
- Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского.
14 мая
- Преполовение Пятидесятницы.
- Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".
- Преподобного Пафнутия Боровского.
- Святой Тамары, царицы Грузинской.
15 мая
- Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.
- Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба.
- День памяти Благоверного и равноапостольного царя Бориса.
16 мая
- Мучеников Тимофея чтеца и Мавры.
- Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
17 мая
- Мученицы Пелагии, девы Тарсийской.
- День памяти братьев Алфановых в Новгороде.
18 мая
- Великомученицы Ирины.
- Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского.
19 мая
- Праведного Иова Многострадального.
- Преподобного Михея Радонежского, ученика преподобного Сергия Радонежского.
20 мая
- Собор преподобных русских святогорцев на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.
- Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
- День памяти Преподобного Нила Сорского.
21 мая
- Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
- Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
- Преподобного Арсения Великого.
- Преподобного Арсения трудолюбивого и Пимена постника.
22 мая
- День памяти Пророка Исаии.
- Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая.
23 мая
- Апостола Симона Зилота.
- Святителя Симона, чудотворца Печерского.
24 мая
- Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
- Священномученика Мокия.
- Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского.
25 мая
- Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца.
- День памяти Святителя Епифания.
- Преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского.
26 мая
- День памяти Мученика Александра Римского.
- Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража темничного.
27 мая
- Мученика Исидора Хиосского.
- Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца.
28 мая
- Отдание праздника Пасхи.
- Предпразднство Вознесения Господня.
- Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского (день убиения).
29 мая
- Вознесение Господне.
- Преподобного Феодора Освященного.
30 мая
- Попразднство Вознесения Господня.
- Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской.
- Апостола от 70-ти Андроника и святого Иунии, помощницы его.
31 мая
- Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
- Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев.
- Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины.
Дни особого поминовения усопших
День особого поминовения павших воинов отмечается 9 мая. В храмах пройдут поминальные службы в честь памяти погибших солдат времен Великой Отечественной войны.
Посты в мае
Постов в последний месяц весны нет. Ближайшее говение — Петров, или Апостольский пост — начнется только 16 июня. А завершится почти через месяц — 11 июля.
Имена в мае по церковному календарю
По православному календарю практически каждому дню мая соответствует несколько мужских и женских имен. Именины в этом месяце отмечают обладатели 110 мужских и 30 женских имен. Ознакомиться с полным списком всех почитаемых святых по дням в мае можно в святцах, или месяцеслове. Ориентируясь на него, родители могут подобрать имя девочкам и мальчикам, рожденным в определенный день в последний весенний месяц.
Приметы и поверья
В народе май именуют "цветень", "травень", "розоцвет". В природе все обновляется и расцветает. "Юрий на порог весну приволок", "Егорий землю отмыкает", "Пришел Егорий — и весне не уйти", — говорили в народе про начало этого месяца.
В это же время во многих областях России начинают сбор березового сока. Особенно ценным считается тот, что взят с верхушки дерева. По поверью, если березовицы (сока) много — лето будет дождливым.