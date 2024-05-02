День памяти по трагически погибшим 2 мая 2014 года в Одессе
© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкОдесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле
2 мая в Одессе отмечается День памяти по погибшим в результате трагических событий, произошедших в городе 2 мая 2014 года.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана", недовольные сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в центре Одессы начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Позже беспорядки переместились на Куликово поле – большая драка закончилась разрушением участниками "евромайдана" палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы радикалов стреляли.
По словам главы управления госслужбы Украины по ЧС в Одесской области, спасатели вынесли на руках и вывели из здания более 350 человек, при этом зачастую выбравшихся из здания радикалы "избивали, да так, что другие люди, находящиеся еще в здании, отказывались выходить". Он также рассказал, что многотысячная толпа достаточно долгое время не давала возможности для проезда пожарной машины, а прибыв к месту, пожарные не могли приступить к ликвидации пожара из-за стрельбы и сопротивления нападавших.
По официальным данным, жертвами конфликта стали 48 человек: шесть погибли в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах) и 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Среди погибших – семь женщин и один несовершеннолетний. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, смерть от ожогов и в результате отравления угарным газом постигла 32 жертвы. Все погибшие были жителями Одессы и Одесской области, кроме двоих: один из Николаевской области, другой из Винницы. Еще 200 человек получили ранения различной степени тяжести. В число пострадавших попали также 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.
В то же время, активисты Куликова поля составили собственный список, в который занесены не 48, а 56 погибших.
Расследование событий в Одессе было поручено Главному следственному управлению МВД Украины, но украинская власть за прошедшее время так и не смогла найти виновных в трагедии.
В 2019 году, в пятую годовщину трагических событий в Одессе, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) опубликовала отчет о ходе расследования событий 2 мая 2014 года. В опубликованном документе ММПЧУ говорится, что никто так и не понес ответственности за гибель 48 человек.
Глава миссии Фиона Фрейзер отметила, что такое положение дел свидетельствует о незаинтересованности властей в поиске и наказании виновных, а действия украинских правоохранителей позволяют говорить о предвзятости следствия. По мнению экспертов, нежелание Киева установить все обстоятельства случившегося может привести к повторению трагедии.
По словам экспертов, расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.
В 2023 году накануне годовщины событий в Одессе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.
Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.
Акция, посвященная годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, также проходит в Москве.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников