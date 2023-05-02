https://ria.ru/20230502/odessa-1869109039.html

Одесская полиция охарактеризовала ситуацию на Куликовом поле как спокойную

Одесская полиция охарактеризовала ситуацию на Куликовом поле как спокойную - РИА Новости, 02.05.2023

Одесская полиция охарактеризовала ситуацию на Куликовом поле как спокойную

Ситуация на Куликовом поле в Одессе, где 2 мая 2014 года в доме профсоюзов погибли 48 человек, в годовщину трагедии спокойная, работают фильтрационные пункты,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:07

2023-05-02T12:07

2023-05-02T12:12

специальная военная операция на украине

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годовщина трагедии в одессе

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ситуация на Куликовом поле в Одессе, где 2 мая 2014 года в доме профсоюзов погибли 48 человек, в годовщину трагедии спокойная, работают фильтрационные пункты, сообщили в патрульной полиции Одесской области. Ранее во вторник украинское издание "Думская" писало, что в годовщину трагедии в Одессе Куликово поле перекрыли, вход осуществляется по документам. "Патрульные в Одесской области несут службу в усиленном режиме. В местах проведения массовых мероприятий - на Куликовом - работают фильтрационные пункты. Сейчас ситуация остается спокойной. Куликово поле, а также прилегающие территории патрулируют полицейские и нацгвардейцы", - говорится в сообщении патрульной полиции в Telegram-канале. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

https://ria.ru/20230502/odessa-1868500451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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