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Одесская полиция охарактеризовала ситуацию на Куликовом поле как спокойную - РИА Новости, 02.05.2023
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12:07 02.05.2023 (обновлено: 12:12 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/odessa-1869109039.html
Одесская полиция охарактеризовала ситуацию на Куликовом поле как спокойную
Одесская полиция охарактеризовала ситуацию на Куликовом поле как спокойную - РИА Новости, 02.05.2023
Одесская полиция охарактеризовала ситуацию на Куликовом поле как спокойную
Ситуация на Куликовом поле в Одессе, где 2 мая 2014 года в доме профсоюзов погибли 48 человек, в годовщину трагедии спокойная, работают фильтрационные пункты,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:07
2023-05-02T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
украина
годовщина трагедии в одессе
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ситуация на Куликовом поле в Одессе, где 2 мая 2014 года в доме профсоюзов погибли 48 человек, в годовщину трагедии спокойная, работают фильтрационные пункты, сообщили в патрульной полиции Одесской области. Ранее во вторник украинское издание "Думская" писало, что в годовщину трагедии в Одессе Куликово поле перекрыли, вход осуществляется по документам. "Патрульные в Одесской области несут службу в усиленном режиме. В местах проведения массовых мероприятий - на Куликовом - работают фильтрационные пункты. Сейчас ситуация остается спокойной. Куликово поле, а также прилегающие территории патрулируют полицейские и нацгвардейцы", - говорится в сообщении патрульной полиции в Telegram-канале. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.
https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html
https://ria.ru/20230502/odessa-1868500451.html
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в мире, одесса, одесская область, украина, годовщина трагедии в одессе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Украина, Годовщина трагедии в Одессе
Одесская полиция охарактеризовала ситуацию на Куликовом поле как спокойную

Одесская полиция назвала ситуацию на Куликовом поле в годовщину трагедии спокойной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у входа на территорию Куликова поля во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года
Сотрудники полиции у входа на территорию Куликова поля во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции у входа на территорию Куликова поля во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ситуация на Куликовом поле в Одессе, где 2 мая 2014 года в доме профсоюзов погибли 48 человек, в годовщину трагедии спокойная, работают фильтрационные пункты, сообщили в патрульной полиции Одесской области.
Ранее во вторник украинское издание "Думская" писало, что в годовщину трагедии в Одессе Куликово поле перекрыли, вход осуществляется по документам.
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"Патрульные в Одесской области несут службу в усиленном режиме. В местах проведения массовых мероприятий - на Куликовом - работают фильтрационные пункты. Сейчас ситуация остается спокойной. Куликово поле, а также прилегающие территории патрулируют полицейские и нацгвардейцы", - говорится в сообщении патрульной полиции в Telegram-канале.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.
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