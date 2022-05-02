https://ria.ru/20220502/odessa-1786563934.html

Активисты МГЕР и Волонтерской роты почтили память погибших в Одессе

Активисты МГЕР и Волонтерской роты почтили память погибших в Одессе - РИА Новости, 02.05.2022

Активисты МГЕР и Волонтерской роты почтили память погибших в Одессе

Более 2 тысяч активистов Молодой гвардии Единой России (МГЕР) и Волонтерской роты у посольства Украины почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов,... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T17:22

2022-05-02T17:22

2022-05-02T17:22

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч активистов Молодой гвардии Единой России (МГЕР) и Волонтерской роты у посольства Украины почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов, сообщается в официальном Telegram-канале "Единой России"."Более 2 тысяч активистов МГЕР и Волонтерской роты у посольства Украины почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов", - говорится в сообщении.Отмечается, что украинская пианистка Валентина Лисица исполнила классические произведения в рамках акции памяти погибших."Сегодня более 2 тысяч наших активистов пришло к посольству Украины, чтобы почтить память невинно убитых людей в Одессе второго мая 2014 года. Ежегодно с 2015 года мы проводим эту акцию. Приходим к посольствам и консульствам Украины, на центральных площадях городов выкладываем из свечей слово "Помним" и возлагаем цветы. Мы будем добиваться того, чтобы все виновные в гибели 48 человек были наказаны", - приводятся слова председателя МГЕР Антона Демидова в Telegram-канале Единой России.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

https://ria.ru/20220502/odessa-1786561362.html

https://ria.ru/20220502/pamyat-1786537903.html

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в мире, справки, украина, одесса, харьков, единая россия, мгер