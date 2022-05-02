Активисты МГЕР и Волонтерской роты почтили память погибших в Одессе
Более двух тысяч активистов МГЕР и Волонтерской роты почтили память погибших в Одессе
© Молодая Гвардия Единой РоссииУчастники заседания Координационного Совета "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР)
© Молодая Гвардия Единой России
Участники заседания Координационного Совета "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР). Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч активистов Молодой гвардии Единой России (МГЕР) и Волонтерской роты у посольства Украины почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов, сообщается в официальном Telegram-канале "Единой России".
Отмечается, что украинская пианистка Валентина Лисица исполнила классические произведения в рамках акции памяти погибших.
"Сегодня более 2 тысяч наших активистов пришло к посольству Украины, чтобы почтить память невинно убитых людей в Одессе второго мая 2014 года. Ежегодно с 2015 года мы проводим эту акцию. Приходим к посольствам и консульствам Украины, на центральных площадях городов выкладываем из свечей слово "Помним" и возлагаем цветы. Мы будем добиваться того, чтобы все виновные в гибели 48 человек были наказаны", - приводятся слова председателя МГЕР Антона Демидова в Telegram-канале Единой России.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
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