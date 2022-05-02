Рейтинг@Mail.ru
Активисты МГЕР и Волонтерской роты почтили память погибших в Одессе - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220502/odessa-1786563934.html
Активисты МГЕР и Волонтерской роты почтили память погибших в Одессе
Активисты МГЕР и Волонтерской роты почтили память погибших в Одессе - РИА Новости, 02.05.2022
Активисты МГЕР и Волонтерской роты почтили память погибших в Одессе
Более 2 тысяч активистов Молодой гвардии Единой России (МГЕР) и Волонтерской роты у посольства Украины почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов,... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T17:22
2022-05-02T17:22
в мире
справки
украина
одесса
харьков
единая россия
мгер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759709313_40:0:2461:1362_1920x0_80_0_0_cb43c784ae724325ae3d903ed376599a.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч активистов Молодой гвардии Единой России (МГЕР) и Волонтерской роты у посольства Украины почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов, сообщается в официальном Telegram-канале "Единой России"."Более 2 тысяч активистов МГЕР и Волонтерской роты у посольства Украины почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов", - говорится в сообщении.Отмечается, что украинская пианистка Валентина Лисица исполнила классические произведения в рамках акции памяти погибших."Сегодня более 2 тысяч наших активистов пришло к посольству Украины, чтобы почтить память невинно убитых людей в Одессе второго мая 2014 года. Ежегодно с 2015 года мы проводим эту акцию. Приходим к посольствам и консульствам Украины, на центральных площадях городов выкладываем из свечей слово "Помним" и возлагаем цветы. Мы будем добиваться того, чтобы все виновные в гибели 48 человек были наказаны", - приводятся слова председателя МГЕР Антона Демидова в Telegram-канале Единой России.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
https://ria.ru/20220502/odessa-1786561362.html
https://ria.ru/20220502/pamyat-1786537903.html
украина
одесса
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759709313_342:0:2158:1362_1920x0_80_0_0_13fb7d96cf0ff3fc00e24a248ebe91d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, украина, одесса, харьков, единая россия, мгер
17:22 02.05.2022
 
Активисты МГЕР и Волонтерской роты почтили память погибших в Одессе

Более двух тысяч активистов МГЕР и Волонтерской роты почтили память погибших в Одессе

© Молодая Гвардия Единой РоссииУчастники заседания Координационного Совета "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР)
Участники заседания Координационного Совета Молодой Гвардии Единой России (МГЕР)
© Молодая Гвардия Единой России
Участники заседания Координационного Совета "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч активистов Молодой гвардии Единой России (МГЕР) и Волонтерской роты у посольства Украины почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов, сообщается в официальном Telegram-канале "Единой России".
"Более 2 тысяч активистов МГЕР и Волонтерской роты у посольства Украины почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов", - говорится в сообщении.
Горящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 16:55Религия
Службы по жертвам трагедии в Одессе прошли в городах Херсонской области
Отмечается, что украинская пианистка Валентина Лисица исполнила классические произведения в рамках акции памяти погибших.
"Сегодня более 2 тысяч наших активистов пришло к посольству Украины, чтобы почтить память невинно убитых людей в Одессе второго мая 2014 года. Ежегодно с 2015 года мы проводим эту акцию. Приходим к посольствам и консульствам Украины, на центральных площадях городов выкладываем из свечей слово "Помним" и возлагаем цветы. Мы будем добиваться того, чтобы все виновные в гибели 48 человек были наказаны", - приводятся слова председателя МГЕР Антона Демидова в Telegram-канале Единой России.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Память жертв одесской трагедии 2014 года почтили в Риме - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 13:29
В Риме почтили память жертв трагедии в Одессе
 
В миреСправкиУкраинаОдессаХарьковЕдиная РоссияМГЕР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала