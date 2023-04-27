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Захарова назвала события в Доме профсоюзов повторением трагедии Хатыни - РИА Новости, 27.04.2023
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12:15 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/odessa-1868081919.html
Захарова назвала события в Доме профсоюзов повторением трагедии Хатыни
Захарова назвала события в Доме профсоюзов повторением трагедии Хатыни - РИА Новости, 27.04.2023
Захарова назвала события в Доме профсоюзов повторением трагедии Хатыни
Гибель людей при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе - это повторение преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны, заявила на брифинге... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:15
2023-04-27T12:15
в мире
одесса
хатынь
россия
мария захарова
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Гибель людей при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе - это повторение преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По сути киевский режим повторил то, что бандеровские каратели устроили более 80 лет назад в белорусской Хатыни", - сказала Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики, комментируя трагедию 2 мая 2014 года в Одессе. Она отметила, что никаких расследований по этому делу до сих пор проведено не было. "Однако всестороннего расследования, как вы знаете, этих событий так и не было проведено. Виновные в преступлении не наказаны. Более того, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, не просто остались на свободе, они просто занимаются публичной деятельностью в украинском так называемом государстве", - сказала официальный представитель МИД РФ. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.
https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866438963.html
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в мире, одесса, хатынь, россия, мария захарова
В мире, Одесса, Хатынь, Россия, Мария Захарова
Захарова назвала события в Доме профсоюзов повторением трагедии Хатыни

Захарова: гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе — это повторение событий в Хатыни

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкЛюди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Справа: на лицо и волосы девушки попал тряпичный кляп с горючей смесью от брошенной бутылки "коктейля Молотова".
Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Справа: на лицо и волосы девушки попал тряпичный кляп с горючей смесью от брошенной бутылки коктейля Молотова. - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Александр Полищук
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Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Справа: на лицо и волосы девушки попал тряпичный кляп с горючей смесью от брошенной бутылки "коктейля Молотова".. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Гибель людей при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе - это повторение преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По сути киевский режим повторил то, что бандеровские каратели устроили более 80 лет назад в белорусской Хатыни", - сказала Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики, комментируя трагедию 2 мая 2014 года в Одессе.
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19 апреля, 18:44
Она отметила, что никаких расследований по этому делу до сих пор проведено не было. "Однако всестороннего расследования, как вы знаете, этих событий так и не было проведено. Виновные в преступлении не наказаны. Более того, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, не просто остались на свободе, они просто занимаются публичной деятельностью в украинском так называемом государстве", - сказала официальный представитель МИД РФ.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Пуля, найденная в окрестностях деревни Хатынь - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Новые документы раскрыли детали создания батальона, уничтожившего Хатынь
22 марта, 10:16
Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности".
В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.
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