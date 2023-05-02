Около тысячи активистов вышли в Москве на акцию памяти погибших в Одессе
В Москве около тысячи активистов вышли на акцию памяти жертв трагедии в Одессе
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФотографии жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, принесенные участниками акции, посвященной девятой годовщине трагедии, у здания посольства Украины в Москве
Фотографии жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, принесенные участниками акции, посвященной девятой годовщине трагедии, у здания посольства Украины в Москве
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Около 1000 активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" вышли на акцию у посольства Украины в Москве, посвященную годовщине девятой трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты выложили из горящих свечей надпись "Помним", также в руках они несли портреты погибших в Доме профсоюзов, которые затем установили у посольства, и таблички "Одесса, помним". Вместе с портретами и памятными табличками молодогвардейцы также принесли и возложили гвоздики.
Председатель МГЕР Антон Демидов отметил, что вина за трагедию во время этой "карательной акции полностью лежит на современной власти Украины в том числе". "За девять лет это убийство мирных людей не было расследовано и виновные не были наказаны. Именно поэтому мы приходим сюда и еще во многие города, выкладываем из свечек слово "Помним" - для того, чтобы заявить всему миру и тем преступникам, которые засели в украинском правительстве о том, что виновные этого преступления должны быть наказаны", - сказал он.
Он добавил, что граждане Одессы в 2014 году не "восприняли тот переворот, который произошел в Киеве, и вышли на улицы города". "Именно на этих людей, именно (по отношению к) этим людям была проведена самая сильная агрессия от украинских футбольных фанатов-нацистов, которые загнали (людей) в Дом профсоюзов и сожгли", - подчеркнул Демидов.
Активисты в Москве скандировали лозунги: "Помним Одессу, помним Донбасс!", "Фашизм не пройдёт!". Демидов объявил минуту молчания в память погибших в Доме профсоюзов в Одессе.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.