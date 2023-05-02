https://ria.ru/20230502/rassledovanie-1869045947.html

Политолог указал на ложную цель в расследовании трагедии в Доме профсоюзов

Политолог указал на ложную цель в расследовании трагедии в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2023

Политолог указал на ложную цель в расследовании трагедии в Доме профсоюзов

Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T05:21

2023-05-02T05:21

2023-05-02T05:41

украина

одесса

россия

мария захарова

игорь мосийчук

верховная рада украины

генеральная прокуратура рф

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза, заявил РИА Новости политолог, директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью. "Расследование трагедии в Доме профсоюзов в Одессе стало "зеркалом" всего того, что происходит на Украине после госпереворота 2014 года. Есть одна сторона (оппозиционная киевской националистической власти - ред.), которая во всем виновата, и другая (провластная) сторона, которая вместо того, чтобы нести ответственность за преступления, покрывается следствием. А некоторые даже становятся национальными героями", - заявил Пантелеев РИА Новости. В частности, он напомнил о карьере Сергея Ходияка, который в Одессе "собственноручно убивал и добивал людей", а затем стал общественным деятелем и помощником депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. "Расследование тех событий велось сначала Одесской прокуратурой, потом Генпрокуратурой Украины. Очевидно, что цель была оправдать тех, кто убивал, и тех, кто устроил эту страшную трагедию, и обвинить во всем жертв трагедии. Именно таким образом было построено следствие… Пытались сделать крайними даже пожарных, у которых не было условий для помощи людям в Доме профсоюзов. Следствие просто все сделало для того, чтобы не наказать реальных виновных", - напомнил Пантелеев. Эксперт отметил, что "на неправомерные действия, связанные с расследованием этой трагедии, указывал целый ряд международных организаций, в частности, ЕСПЧ, Совет Европы, Мониторинговая миссия ООН - они обращали внимание на затягивание, на ошибки". "Но все эти указания ни к чему не привели, поскольку действует принцип оправдания украинских националистов и политического режима, который и создал эту трагедию. Ни один чиновник, который стоит за организацией этого преступления, не понес ответственности. Спустя годы можно говорить, что трагедия в Одессе стала одним из эпизодов организованной травли противников майдана и нынешней власти в Киеве, сторонников сотрудничества с Россией, которые стали "козлами отпущения", - считает он. Пантелеев напомнил также, что с самого начала расследования следственные органы пытались найти "российский след", причастный к организации беспорядков в Одессе. "Но единственный гражданин РФ, который был в этой связи найден и осужден, это Сергей Мефедов, который потом по обмену вернулся в РФ. Но у них не получилось (найти след), потому что он даже не принимал участия во всех этих событиях. Хотя и был подвергнут несправедливому судилищу", - напомнил политолог. По его оценке, до тех пор, пока власть в Киеве не поменяется, надеяться на объективное расследование тех событий не приходится. "В условиях, когда пропаганда и идеология определяет на Украине все, ожидать, что суд, расследование будут объективными, просто не приходится. Вся система заточена на то, чтобы был внешний враг и его пособники, внутренние враги Украины… В условиях, когда Украина мобилизована, когда Запад закрывает глаза на все, что там происходит, ожидать каких-то прорывов просто невозможно. Это дело будет постепенно "сливаться", как это уже происходит", - прогнозирует он. Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.

https://ria.ru/20230427/odessa-1868081919.html

https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866438963.html

https://ria.ru/20230428/putin-1868565813.html

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украина, одесса, россия, мария захарова, игорь мосийчук, верховная рада украины, генеральная прокуратура рф, европейский суд по правам человека (еспч), в мире