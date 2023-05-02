https://ria.ru/20230502/profsoyuzy-1869051375.html

Виновные в трагедии в Доме профсоюзов будут наказаны, заявил Пушилин

Виновные в трагедии в Доме профсоюзов будут наказаны, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.05.2023

Виновные в трагедии в Доме профсоюзов будут наказаны, заявил Пушилин

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об уверенности в том, что виновные в трагедии в одесском Доме профсоюзов будут наказаны. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T07:40

2023-05-02T07:40

2023-05-02T07:40

в мире

одесса

денис пушилин

мария захарова

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об уверенности в том, что виновные в трагедии в одесском Доме профсоюзов будут наказаны. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.

https://ria.ru/20230502/rassledovanie-1869045947.html

одесса

донецкая народная республика

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в мире, одесса, денис пушилин, мария захарова, донецкая народная республика, украина