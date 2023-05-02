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Виновные в трагедии в Доме профсоюзов будут наказаны, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.05.2023
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07:40 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/profsoyuzy-1869051375.html
Виновные в трагедии в Доме профсоюзов будут наказаны, заявил Пушилин
Виновные в трагедии в Доме профсоюзов будут наказаны, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.05.2023
Виновные в трагедии в Доме профсоюзов будут наказаны, заявил Пушилин
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об уверенности в том, что виновные в трагедии в одесском Доме профсоюзов будут наказаны. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T07:40
2023-05-02T07:40
в мире
одесса
денис пушилин
мария захарова
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об уверенности в том, что виновные в трагедии в одесском Доме профсоюзов будут наказаны. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.
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в мире, одесса, денис пушилин, мария захарова, донецкая народная республика, украина
В мире, Одесса, Денис Пушилин, Мария Захарова, Донецкая Народная Республика, Украина
Виновные в трагедии в Доме профсоюзов будут наказаны, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: виновные в трагедии в одесском Доме профсоюзов будут наказаны

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об уверенности в том, что виновные в трагедии в одесском Доме профсоюзов будут наказаны.
«
"Уверены, что виновные в совершении этого чудовищного преступления будут наказаны", - написал Пушилин в Telegram-канале. Он также отметил, что киевский режим неспособен дать объективную оценку событиям 2 мая 2014 года и провести их справедливое расследование.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Политолог указал на ложную цель в расследовании трагедии в Доме профсоюзов
05:21
 
В миреОдессаДенис ПушилинМария ЗахароваДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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