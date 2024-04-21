https://ria.ru/20240421/evropa-1940841503.html

Сигнал Путину. На что решились европейские элиты

Сигнал Путину. На что решились европейские элиты - РИА Новости, 21.04.2024

Сигнал Путину. На что решились европейские элиты

Лидеры ЕС провели экстренный саммит. Речь шла, как ни странно, не об очередном пакете антироссийских санкций, а о других проблемах. Их у Запада предостаточно... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T08:00

2024-04-21T08:00

2024-04-21T08:01

в мире

украина

брюссель

виктор орбан

владимир зеленский

марин ле пен

евросоюз

европарламент

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Лидеры ЕС провели экстренный саммит. Речь шла, как ни странно, не об очередном пакете антироссийских санкций, а о других проблемах. Их у Запада предостаточно. На внешнем периметре это требования Украины о помощи, миграция и ближневосточная эскалация, внутри — попытки сдержать консерваторов, всерьез намеренных летом взять под контроль Европарламент.Повод для тревогиАпрельский саммит запланировали еще в начале весны. В Брюсселе анонсировали две внеочередные встречи, в конце марта уже обсудили оборону и внешнюю политику. А нынешний съезд лидеров решили посвятить проблемам "конкурентоспособности" ЕС на фоне вызовов, которые ставят стремительно консолидирующиеся правые силы.С 6 по 9 июня в странах Союза пройдут выборы в Европейский парламент (ЕП). Хотя это наднациональный законодательный орган, состав его определяется путем народного голосования в каждой стране. ЕП в большинстве вопросов не обладает исключительными полномочиями, разделяя функции с Советом ЕС, куда входит по министру от государства-члена.Тем не менее именно парламент контролирует действия Европейской комиссии (ЕК, высший орган исполнительной власти) и может блокировать ключевые решения. Именно поэтому внимание к выборам в ЕП не меньшее, а порой и большее, чем к национальным кампаниям.Европейским правящим элитам есть о чем беспокоиться. Два года назад к власти в Италии пришли правые силы. Консервативная "Партия свободы" одержала убедительную победу на выборах в Нидерландах в ноябре 2023-го. Оппозиционный французский политик, фактический лидер "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен стремительно набирает очки на родине и укрепляет связи с единомышленниками в других странах. Среди них — лидер итальянской "Лиги" Маттео Сальвини, с которым француженка обещала выступить единым фронтом в июне, немецкая "Альтернатива для Германии", а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Евроскептиков объединяет нелюбовь к "диктату Брюсселя" в целом и проводимой ЕС внешней политикой в частности. Например, упомянутые политики и партии критикуют антироссийские санкции, выступая за возобновление диалога с Москвой и сокращение — или даже отмену — помощи Украине.Масла в огонь добавляет и позиция Вашингтона в качестве "ведущего". Европейские консерваторы считают, что их странам опасно и невыгодно быть "ведомыми". Тем более что США сами предпринимают недружественные шаги по отношению к партнерам, урезая их права на своем рынке. Речь в первую очередь идет об американском протекционистском "Законе о снижении инфляции". Нынешние власти ЕС обещали выработать ответ, но пока дело стоит на месте."Брюссель активизировался"В таких условиях правая альтернатива выглядит для многих избирателей более привлекательной, чем нынешнее положение дел, свидетельствуют прогнозы на основе национальных соцопросов. А в Брюсселе буквально начали кампанию против евроскептиков.Начало саммита ознаменовалось скандалом. Накануне встречи европейских лидеров в бельгийской столице должна была состояться "Конференция национального консерватизма". Мероприятие отнюдь не маргинальное — среди участников заявляли Орбана, бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого, экс-кандидата в президенты Франции Эрика Земмура (еще более правого, чем Ле Пен), одного из главных идеологов выхода Великобритании из ЕС Найджела Фаража и других видных критиков Союза.О проблемах с проведением конференции было известно заранее — организаторы в последние часы меняли несколько мест встречи, им как минимум дважды отказали. Согласовали комплекс Кларидж недалеко от Европейского квартала, где расположена часть офисов структур ЕС. Но и туда, когда Фараж взял слово, приехала полиция, оцепила здание и не позволяла пройти посетителям."Власти решили закрыть мероприятие из-за возможности возникновения общественных беспорядков", — рассказал одному из организаторов полицейский. Бургомистр Сен-Жосс-тен-Ноде (брюссельский муниципалитет) Эмир Кир затем рассказал, что действительно руководствовался соображениями общественной безопасности. "Крайне правые не приветствуются (в городе. — Прим. ред.)", — добавил он."Я знал, что мне не будут рады в Брюсселе", — оценил ситуацию Фараж под смех аудитории. Орбан, который не успел выступить, расценил случившееся как попрание свободы слова. "Брюссель только что активизировался. Если кто-то выступает за мир, его просто забанят, — также написал он. — Без вопросов, 9 июня (на выборах в ЕП. — Прим. ред.) мы должны четко сказать: "Нет войне!"Украина превыше всего?Впрочем, среди европейских лидеров неправого толка нашлись те, кто осудил разгон конференции. Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо, например, назвал произошедшее "неприемлемым": "Запрет политических собраний является неконституционным. Точка". Но на этом попытки сгладить напряженность в отношениях с евроскептиками закончились.Лидеры ЕС, судя по данным с саммита, в итоге обсудили стандартный перечень проблем: увеличение помощи Киеву, усиление санкционного давления на Иран, продолжение "зеленого курса". По видеосвязи выступил украинский президент Владимир Зеленский, вновь призвавший к поставкам средств противовоздушной обороны, включая ракетные системы "Патриот"."Вместо того чтобы обсуждать в дебатах издержки зеленого перехода, поддержку Украины или снижение рисков в международных отношениях, необходимо сформулировать более четкий посыл по экономике и безопасности, поскольку именно связанные с ними опасения занимают избирателей", — предупреждают западные аналитики (причем далеко не правого крыла). И также призывают избегать "запугивания" евроскептиками.Пока же ЕС ведет себя с точностью до наоборот, виртуально приглашая на внутренний саммит Зеленского и обвиняя несогласных — Ле Пен, "Альтернативу для Германии" и других — в "дружбе" с Россией. Хотя о том, что тот же Орбан — провенгерский, а не пророссийский политик, говорил даже Владимир Путин. А, например, Моравецкого, как и многих других польских политиков, тяжело заподозрить в каких-то симпатиях к Москве.Такая повестка, отмечают эксперты, лишь усугубляет положение большинства европейских руководителей. И ведет к тому, что на июньских выборах правые если не победят безоговорочно, то по крайней мере укрепят позиции и вынудят идти на коалиции с ними.

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в мире, украина, брюссель, виктор орбан, владимир зеленский, марин ле пен, евросоюз, европарламент