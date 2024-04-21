Сигнал Путину. На что решились европейские элиты
Саммит лидеров ЕС в Брюсселе прошел со скандалом
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Лидеры ЕС провели экстренный саммит. Речь шла, как ни странно, не об очередном пакете антироссийских санкций, а о других проблемах. Их у Запада предостаточно. На внешнем периметре это требования Украины о помощи, миграция и ближневосточная эскалация, внутри — попытки сдержать консерваторов, всерьез намеренных летом взять под контроль Европарламент.
Повод для тревоги
Апрельский саммит запланировали еще в начале весны. В Брюсселе анонсировали две внеочередные встречи, в конце марта уже обсудили оборону и внешнюю политику. А нынешний съезд лидеров решили посвятить проблемам "конкурентоспособности" ЕС на фоне вызовов, которые ставят стремительно консолидирующиеся правые силы.
© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
С 6 по 9 июня в странах Союза пройдут выборы в Европейский парламент (ЕП). Хотя это наднациональный законодательный орган, состав его определяется путем народного голосования в каждой стране. ЕП в большинстве вопросов не обладает исключительными полномочиями, разделяя функции с Советом ЕС, куда входит по министру от государства-члена.
Тем не менее именно парламент контролирует действия Европейской комиссии (ЕК, высший орган исполнительной власти) и может блокировать ключевые решения. Именно поэтому внимание к выборам в ЕП не меньшее, а порой и большее, чем к национальным кампаниям.
Европейским правящим элитам есть о чем беспокоиться. Два года назад к власти в Италии пришли правые силы. Консервативная "Партия свободы" одержала убедительную победу на выборах в Нидерландах в ноябре 2023-го. Оппозиционный французский политик, фактический лидер "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен стремительно набирает очки на родине и укрепляет связи с единомышленниками в других странах. Среди них — лидер итальянской "Лиги" Маттео Сальвини, с которым француженка обещала выступить единым фронтом в июне, немецкая "Альтернатива для Германии", а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Евроскептиков объединяет нелюбовь к "диктату Брюсселя" в целом и проводимой ЕС внешней политикой в частности. Например, упомянутые политики и партии критикуют антироссийские санкции, выступая за возобновление диалога с Москвой и сокращение — или даже отмену — помощи Украине.
© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен
Масла в огонь добавляет и позиция Вашингтона в качестве "ведущего". Европейские консерваторы считают, что их странам опасно и невыгодно быть "ведомыми". Тем более что США сами предпринимают недружественные шаги по отношению к партнерам, урезая их права на своем рынке. Речь в первую очередь идет об американском протекционистском "Законе о снижении инфляции". Нынешние власти ЕС обещали выработать ответ, но пока дело стоит на месте.
"Брюссель активизировался"
В таких условиях правая альтернатива выглядит для многих избирателей более привлекательной, чем нынешнее положение дел, свидетельствуют прогнозы на основе национальных соцопросов. А в Брюсселе буквально начали кампанию против евроскептиков.
Начало саммита ознаменовалось скандалом. Накануне встречи европейских лидеров в бельгийской столице должна была состояться "Конференция национального консерватизма". Мероприятие отнюдь не маргинальное — среди участников заявляли Орбана, бывшего премьера Польши Матеуша Моравецкого, экс-кандидата в президенты Франции Эрика Земмура (еще более правого, чем Ле Пен), одного из главных идеологов выхода Великобритании из ЕС Найджела Фаража и других видных критиков Союза.
Матеуш Моравецкий
О проблемах с проведением конференции было известно заранее — организаторы в последние часы меняли несколько мест встречи, им как минимум дважды отказали. Согласовали комплекс Кларидж недалеко от Европейского квартала, где расположена часть офисов структур ЕС. Но и туда, когда Фараж взял слово, приехала полиция, оцепила здание и не позволяла пройти посетителям.
"Власти решили закрыть мероприятие из-за возможности возникновения общественных беспорядков", — рассказал одному из организаторов полицейский. Бургомистр Сен-Жосс-тен-Ноде (брюссельский муниципалитет) Эмир Кир затем рассказал, что действительно руководствовался соображениями общественной безопасности. "Крайне правые не приветствуются (в городе. — Прим. ред.)", — добавил он.
"Я знал, что мне не будут рады в Брюсселе", — оценил ситуацию Фараж под смех аудитории. Орбан, который не успел выступить, расценил случившееся как попрание свободы слова. "Брюссель только что активизировался. Если кто-то выступает за мир, его просто забанят, — также написал он. — Без вопросов, 9 июня (на выборах в ЕП. — Прим. ред.) мы должны четко сказать: "Нет войне!"
© AP Photo / Alastair GrantНайджел Фараж
© AP Photo / Alastair Grant
Найджел Фараж
Украина превыше всего?
Впрочем, среди европейских лидеров неправого толка нашлись те, кто осудил разгон конференции. Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо, например, назвал произошедшее "неприемлемым": "Запрет политических собраний является неконституционным. Точка". Но на этом попытки сгладить напряженность в отношениях с евроскептиками закончились.
Лидеры ЕС, судя по данным с саммита, в итоге обсудили стандартный перечень проблем: увеличение помощи Киеву, усиление санкционного давления на Иран, продолжение "зеленого курса". По видеосвязи выступил украинский президент Владимир Зеленский, вновь призвавший к поставкам средств противовоздушной обороны, включая ракетные системы "Патриот".
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на заседании Европейского совета в режиме видеокоференции
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на заседании Европейского совета в режиме видеокоференции
"Вместо того чтобы обсуждать в дебатах издержки зеленого перехода, поддержку Украины или снижение рисков в международных отношениях, необходимо сформулировать более четкий посыл по экономике и безопасности, поскольку именно связанные с ними опасения занимают избирателей", — предупреждают западные аналитики (причем далеко не правого крыла). И также призывают избегать "запугивания" евроскептиками.
Пока же ЕС ведет себя с точностью до наоборот, виртуально приглашая на внутренний саммит Зеленского и обвиняя несогласных — Ле Пен, "Альтернативу для Германии" и других — в "дружбе" с Россией. Хотя о том, что тот же Орбан — провенгерский, а не пророссийский политик, говорил даже Владимир Путин. А, например, Моравецкого, как и многих других польских политиков, тяжело заподозрить в каких-то симпатиях к Москве.
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Такая повестка, отмечают эксперты, лишь усугубляет положение большинства европейских руководителей. И ведет к тому, что на июньских выборах правые если не победят безоговорочно, то по крайней мере укрепят позиции и вынудят идти на коалиции с ними.